Καλοκαίρι στην Αττική με επιφυλάξεις – Ποιες παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες

Με βάση τους πιο πρόσφατους ελέγχους ποιότητας υδάτων, συγκεκριμένα σημεία της Αττικής εμφανίζουν επιβαρυμένα αποτελέσματα

Με μια ματιά Επαναληπτικοί έλεγχοι ΠΑΚΟΕ δείχνουν επιδείνωση ποιότητας υδάτων σε παραλίες της Αττικής.

Η Ανατολική Αττική, με το Πόρτο Ράφτη, παρουσιάζει τις περισσότερες επιβαρύνσεις.

Εντοπίζονται αυξημένα μικροβιακά φορτία σε Λεγραινά, Σούνιο, Κερατέα, Βραυρώνα, Αρτέμιδα, Ραφήνα.

29 παραλίες στην Αττική κρίνονται ακατάλληλες για κολύμβηση βάσει των αποτελεσμάτων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανησυχητική εικόνα για την ποιότητα των θαλασσών στην Αττική καταγράφεται από τους πιο πρόσφατους επαναληπτικούς ελέγχους του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών), με αρκετές δημοφιλείς παραλίες να χαρακτηρίζονται ακατάλληλες για κολύμβηση. Οι μετρήσεις των μικροβιολογικών φορτίων δείχνουν ότι η κατάσταση σε αρκετές ακτές έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς τον Ιούνιο καταγράφηκαν περισσότερες προβληματικές περιοχές σε σχέση με τον Μάιο. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ποιότητα των υδάτων στο λεκανοπέδιο, ειδικά εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου και αυξημένης προσέλευσης λουομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ανατολική Αττική παρουσιάζει τις περισσότερες επιβαρύνσεις, με το Πόρτο Ράφτη να καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό ακατάλληλων δειγμάτων. Παράλληλα, αυξημένα μικροβιακά φορτία εντοπίζονται σε Λεγραινά, Σούνιο, Κερατέα, Βραυρώνα, Αρτέμιδα (Λούτσα) και Ραφήνα.

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Ιδιαίτερη επιβάρυνση παρατηρείται επίσης σε περιοχές του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου, ενώ προβλήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμφανίζονται και σε Ανάβυσσο και Παλαιά Φώκαια, σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Οι 29 παραλίες που κρίνονται ακατάλληλες για κολύμβηση

Με βάση τα ευρήματα του ΠΑΚΟΕ, οι παρακάτω τοποθεσίες στην Αττική δεν θεωρούνται κατάλληλες για κολύμβηση:

Οικισμός Όρμος Καταφυγή, Παναγία – Καταφυγιώτισσα (Παλαιά Φώκαια, κεντρικό σημείο παραλίας)

Λεγραινά – παραλία Λεγραινών (οδός Αγίας Μαρίνας & Λεωφόρος Θησέως)

Σούνιο – παραλία Σουνίου (Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου)

Λαύριο – παραλία Ασημάκη (περιοχή κατασκηνώσεων, αριστερή πλευρά)

Δήμος Λαυρεωτικής – Πουνταζέζα

Λαύριο – Μαύρη Πέτρα (Νησάκι, αρχή παραλίας δεξιά)

Κερατέα – 3ο Λιμανάκι Δασκαλειού / Βίντζι Δασκαλειού

Κερατέα – 1ο Λιμανάκι Δασκαλειού

Κερατέα – Δασκαλειό (περιοχή Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας)

Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι (Λεωφόρος Αυλακίου)

Πόρτο Ράφτη – παραλία δίπλα σε γήπεδο ποδοσφαίρου/μπάσκετ

Πόρτο Ράφτη – Οδός Αγίας Μαρίνας

Πόρτο Ράφτη – Οδός 25ης Μαρτίου 35–37

Πόρτο Ράφτη – Άγιος Σπυρίδωνας (Λεωφόρος Γ. Γκρέκου)

Βραυρώνα – κόλπος Πεταλιών (παραλία Κραβα)

Αρτέμιδα (Λούτσα) – παραλία Λεωφόρου Αρτέμιδος

Ραφήνα – παραλία Μαρίκες (Οδός Θάλειας)

Νέα Μάκρη – παραλία περιοχής

Πειραιάς – Πειραϊκή, Ακτή Θεμιστοκλέους (Θεμιστοκλέους & Αλ. Ζαΐμη)

Πειραιάς – Ακτή Θεμιστοκλέους (περιοχή αγωγού)

Πειραιάς – Φρεατίδα

Παλαιό Φάληρο – Φλοίσβος (Λεωφόρος Ποσειδώνος, κοντά στάση Παλμύρα)

Κορωπί – παραλία Λουμπάρδας (Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου)

Ανάβυσσος – αρχικό τμήμα παραλίας

Ανάβυσσος – κεντρικό τμήμα παραλίας

Παλαιά Φώκαια – παραλία περιοχής Σαρωνικού

Ανάβυσσος – παραλία Παλαιάς Φώκαιας (Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου)

Επιπλέον τμήματα της ευρύτερης ζώνης Σαρωνικού (Ανάβυσσος – Παλαιά Φώκαια)

Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των ακτών, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όπου η χρήση τους αυξάνεται σημαντικά.