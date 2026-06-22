Αργεντινή: «Όχι Μουντιάλ» σε 13.000 πατέρες που δεν πληρώνουν διατροφή

Η Αργεντινή ζητά να αποκλειστούν από το Μουντιάλ 2026 περίπου 13.000 πατέρες που δεν πληρώνουν διατροφή για τα παιδιά τους

Με μια ματιά Η Αργεντινή ζητά από τις ΗΠΑ να απαγορεύσουν την είσοδο σε 13.000 οφειλέτες διατροφής στο Μουντιάλ 2026.

Η απαγόρευση θα γίνει μέσω του συστήματος Fan ID, επεκτείνοντας το πρόγραμμα Tribuna Segura.

Το Tribuna Segura ελέγχει την είσοδο στα γήπεδα και εντοπίζει οφειλέτες διατροφής.

Η Αργεντινή θεωρεί το μέτρο πίεσης, τονίζοντας ότι οι γονικές υποχρεώσεις προηγούνται του ποδοσφαίρου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει συζητήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο φαίνεται πως έρχεται από την Αργεντινή, η οποία αποφάσισε να συνδέσει τις γονικές υποχρεώσεις με το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, οι αρχές της χώρας θέλουν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους αδιαφορούν για τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κυβέρνηση της Αργεντινής παρέδωσε στις αμερικανικές αρχές λίστα με περίπου 13.000 πατέρες που εμφανίζονται στα επίσημα μητρώα οφειλετών διατροφής. Πρόκειται για άτομα που δεν καταβάλλουν τις διατροφές που έχουν επιβληθεί με δικαστικές αποφάσεις και πλέον κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Τα ονόματα των οφειλετών αναμένεται να καταχωρούνται μέσω του συστήματος Fan ID, το οποίο χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των φιλάθλων σε μεγάλες διοργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η Αργεντινή επιδιώκει να επεκτείνει διεθνώς το πρόγραμμα Tribuna Segura, το οποίο ήδη εφαρμόζεται εντός της χώρας.

Από το 2025, το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαγορεύει την είσοδο σε εντός έδρας αγώνες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου σε όσους έχουν καταχωρηθεί ως οφειλέτες διατροφής. Τώρα, οι αρχές επιθυμούν να ισχύσει το ίδιο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό από τις αμερικανικές αρχές.

Τι είναι το Tribuna Segura

Το Tribuna Segura, που σημαίνει «Ασφαλής κερκίδα», αποτελεί το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου εισόδου στα γήπεδα της Αργεντινής. Όλοι οι θεατές είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν ταυτότητα κατά την είσοδο, ώστε οι αρχές να πραγματοποιούν άμεσο έλεγχο σε ειδική βάση δεδομένων.

Αν και ο αρχικός σκοπός του προγράμματος ήταν η αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και για τον εντοπισμό πολιτών που δεν εκπληρώνουν σημαντικές νομικές υποχρεώσεις, όπως η καταβολή διατροφής στα παιδιά τους.

Όσοι εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν τις οφειλές τους και διαγραφούν από το επίσημο μητρώο οφειλετών θα μπορούν να αποκτήσουν ξανά δικαίωμα πρόσβασης στους αγώνες και στις αθλητικές διοργανώσεις.

Το μήνυμα του δημάρχου του Μπουένος Άιρες

Ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες, Jorge Macri, υπερασπίστηκε δημόσια το μέτρο, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τη σημασία της γονικής ευθύνης. Όπως δήλωσε: «Όσοι δεν εκπληρώνουν μια τόσο θεμελιώδη ευθύνη όσο η διατροφή των παιδιών τους πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Αν δεν φροντίζουν τα παιδιά τους, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο».

Το ποδόσφαιρο αποτελεί σχεδόν θρησκεία για την Αργεντινή και η προοπτική να παρακολουθήσει κανείς το Μουντιάλ από κοντά θεωρείται όνειρο ζωής για χιλιάδες φιλάθλους. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη απαγόρευση θεωρείται ένα ιδιαίτερα ισχυρό μέτρο πίεσης.

Ένα ταξίδι που κοστίζει χιλιάδες δολάρια

Το σκεπτικό πίσω από την πρωτοβουλία είναι απλό: όσοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες των παιδιών τους, δεν θα πρέπει να δαπανούν μεγάλα ποσά για ταξίδια και αθλητικές διοργανώσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το κόστος για έναν φίλαθλο που ταξιδεύει από χώρα εκτός Βόρειας Αμερικής προκειμένου να παρακολουθήσει έναν τελικό Μουντιάλ μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000 δολάρια.

Η κίνηση της Αργεντινής έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν παράδειγμα κοινωνικής λογοδοσίας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Το αν τελικά οι αμερικανικές αρχές θα αποδεχθούν το αίτημα μένει να φανεί, ωστόσο το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει η χώρα είναι ήδη ξεκάθαρο: οι υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά μπαίνουν πάνω από κάθε ποδοσφαιρικό όνειρο.