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Μουσικά Νέα 22.06.2026

Η Patty και η Antonella στη σκηνή του Λυκαβηττού μετά από χρόνια

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Η Patty και η Antonella ανέβηκαν στη σκηνή του Λυκαβηττού για τη συναυλία τους και χάρισαν στο κοινό μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Λάουρα Εσκιβέλ (Patty) και η Μπρέντα Ασνικάρ (Antonella) εμφανίστηκαν στη σκηνή του Λυκαβηττού.
  • Η συναυλία προκάλεσε έντονη συγκίνηση και νοσταλγία σε κοινό που μεγάλωσε με τη σειρά «Patito Feo».
  • Οι δύο ηθοποιοί και τραγουδίστριες ερμήνευσαν επιτυχίες τους, ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους.
  • Η βραδιά απέδειξε την ισχυρή σύνδεση των καλλιτεχνών με το κοινό, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.
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Μια συναυλία που θύμισε έντονα παιδικά χρόνια και τηλεοπτικές αναμνήσεις έζησε το κοινό στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, όπου η Λάουρα Εσκιβέλ και η Μπρέντα Ασνικάρ ανέβηκαν στη σκηνή και ξεσήκωσαν το κοινό με τις επιτυχίες τους. Οι δύο ηθοποιοί και τραγουδίστριες, που έγιναν παγκοσμίως γνωστές μέσα από τη σειρά «Patito Feo», με τις αγαπημένες «Patty» και «Antonella», προκάλεσαν ένα κύμα συγκίνησης και νοσταλγίας σε μια ολόκληρη γενιά.

Η βραδιά στο Λυκαβηττό δεν ήταν μια απλή συναυλία, αλλά ένα μουσικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε μια εποχή που η σειρά είχε καταφέρει να γίνει τηλεοπτικό φαινόμενο και στην Ελλάδα, πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Από νωρίς, ο χώρος άρχισε να γεμίζει με θεατές κάθε ηλικίας, όμως αυτό που ξεχώρισε ήταν η έντονη παρουσία ενηλίκων που μεγάλωσαν με τη σειρά και βρέθηκαν εκεί για να ξαναζήσουν στιγμές της εφηβείας τους.

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Πολλοί από τους παρευρισκόμενους, σήμερα στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους ή και μεγαλύτεροι, τραγουδούσαν, χόρευαν και φωτογράφιζαν κάθε στιγμή, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή αναμνήσεων.

Η πρώτη που ανέβηκε στη σκηνή ήταν η Λάουρα Εσκιβέλ, η οποία ενσάρκωσε την αγαπημένη «Patty». Η εμφάνισή της προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό, με το κοινό να την αποθεώνει και να τραγουδά μαζί της σχεδόν κάθε κομμάτι. Η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο reunion μιας ολόκληρης γενιάς παρά μια συνηθισμένη μουσική εκδήλωση.

https://www.instagram.com/laura_esquivel

Λίγο αργότερα, τη σκυτάλη πήρε η Μπρέντα Ασνικάρ, η τηλεοπτική «Antonella», η οποία γνώρισε επίσης θερμή υποδοχή από το κοινό. Η παρουσία της στη σκηνή προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού, ενώ πολλοί παρατήρησαν πως η εικόνα της παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη με το πέρασμα των χρόνων.

patty_antonella_sinavlia likavittos (3)

https://www.instagram.com/laura_esquivel/

Οι δύο καλλιτέχνιδες απέδειξαν πάνω στη σκηνή ότι η σύνδεση που δημιούργησαν με το κοινό μέσα από τη σειρά παραμένει ισχυρή μέχρι σήμερα. Από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής τους, το κοινό συμμετείχε ενεργά, με τα κινητά να φωτίζουν τον χώρο και τις φωνές των θεατών να ενώνονται σε κάθε τραγούδι, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα και νοσταλγία.

https://www.instagram.com/laura_esquivel/

Ήταν μια βραδιά που ένωσε γενιές, ξύπνησε αναμνήσεις και απέδειξε πως ορισμένες τηλεοπτικές ιστορίες δεν ξεχνιούνται ποτέ, αλλά παραμένουν ζωντανές μέσα από τη μουσική και τους ανθρώπους που τις αγάπησαν.

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ANTONELLA patty ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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