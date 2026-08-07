«Love sensation»: Η Madonna και η Kylie Minogue κυκλοφορούν το πρώτο τους ντουέτο

Η Madonna και η Kylie Minogue συνεργάζονται για πρώτη φορά στο «Love Sensation», κυκλοφορώντας 2 νέα remixes γεμάτα pop ενέργεια
Με μια ματιά
- Η Madonna και η Kylie Minogue κυκλοφόρησαν remixes του τραγουδιού «Love sensation».
- Η συνεργασία περιλαμβάνει δύο εκδοχές: «Afterhours Radio Edit» και «Afterhours Mix».
- Η Kylie Minogue προσθέτει φωνητικά στο δεύτερο verse, δημιουργώντας ντουέτο με τη Madonna.
- Η συνεργασία προέκυψε μετά την κοινή τους εμφάνιση στο WorldPride Amsterdam.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.