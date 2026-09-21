Η Mariah Carey έρχεται με το «Christmastime» Tour 2026 στην Ευρώπη – Πού θα την δούμε

Η Mariah Carey επιστρέφει με το «Christmastime» Tour και ετοιμάζεται να φέρει το απόλυτο χριστουγεννιάτικο κλίμα στην Ευρώπη

Με μια ματιά Η Mariah Carey ανακοίνωσε το «Christmastime» Tour 2026 σε Ηνωμένο Βασίλειο και Μάλτα.

Η περιοδεία περιλαμβάνει τέσσερις συναυλίες σε Birmingham, London, Manchester και Μάλτα.

Τα εισιτήρια κυκλοφορούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με presales στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου.

Το «All I want for Christmas is you» κατέχει ρεκόρ στο Billboard Hot 100 με 22 εβδομάδες στο Νο.1. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Mariah Carey ετοιμάζεται να βάλει για ακόμη μία φορά την υπογραφή της στην πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου, καθώς ανακοίνωσε το «Christmastime» Tour 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα. Η απόλυτη Christmas Queen επιστρέφει με ένα show γεμάτο γιορτινή διάθεση και, φυσικά, με το «All I want for Christmas is you» να αποτελεί το τραγούδι που όλοι περιμένουν να ακούσουν.

Η pop star αποκάλυψε πως θα πραγματοποιήσει τέσσερις συναυλίες σε UK και Μάλτα, με τα live να ξεκινούν στα τέλη Νοεμβρίου και να συνεχίζονται μέχρι τον Δεκέμβριο. Το tour θα περάσει από Birmingham, London και Manchester, πριν ολοκληρωθεί με ένα special show στη Μάλτα.

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«My Christmastime tour is coming to the UK & Malta! I can’t wait to celebrate with you all!», έγραψε η Mariah Carey στα social media, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη του πιο… festive countdown. Και αν υπάρχει μία καλλιτέχνιδα που μπορεί να κάνει την περίοδο των Χριστουγέννων να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, αυτή είναι σίγουρα η Mariah.

Το «Christmastime» Tour θα ξεκινήσει στις 27 Νοεμβρίου από την Utilita Arena του Birmingham. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου, η Mariah θα ανέβει στη σκηνή του The O2 στο Λονδίνο, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου θα βρεθεί στο Co-op Live του Manchester.

Η ευρωπαϊκή χριστουγεννιάτικη απόδραση θα συνεχιστεί στη Μάλτα, όπου η τραγουδίστρια θα πραγματοποιήσει μία ξεχωριστή εμφάνιση στις 8 Δεκεμβρίου στο MFCC venue στην Ta’ Qali. Τα εισιτήρια για το κοινό θα κυκλοφορήσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10:00 BST, ενώ θα προηγηθούν presales στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου.

Το «All I want for Christmas is you» παραμένει… ασταμάτητο

Η ανακοίνωση της νέας περιοδείας έρχεται σε μια περίοδο όπου το «All I want For Christmas is you» εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά Christmas hits όλων των εποχών. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1994, χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να φτάσει στην κορυφή των charts, κατακτώντας τελικά το No.1 στις ΗΠΑ το 2019 και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2020.

Μάλιστα, τον περασμένο Δεκέμβριο η Mariah Carey επέκτεινε ακόμη περισσότερο το ρεκόρ του τραγουδιού στο Billboard Hot 100, φτάνοντας συνολικά τις 22 εβδομάδες στο No.1. Ένα ρεκόρ που επιβεβαιώνει πως, περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το συγκεκριμένο Christmas anthem συνεχίζει να επιστρέφει κάθε χρόνο στην κορυφή.

Η σχέση της Mariah με τα Χριστούγεννα, άλλωστε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Το «Merry Christmas», το album του 1994 που περιλαμβάνει το «All I want for Christmas is you», έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της festive pop κουλτούρας, ενώ η Carey έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν Christmas tours στην Ευρώπη.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σχέση της με την αγαπημένη της εποχή του χρόνου. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο NME είχε αναφερθεί στη δημιουργία του χριστουγεννιάτικου album της και στο πώς τελικά αποφάσισε να ακολουθήσει την ιδέα για έναν Christmas δίσκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αγαπά τα Χριστούγεννα.

Πέρυσι, μάλιστα, η Mariah είχε παρουσιάσει το «Christmastime In Las Vegas», ενώ το 2024 γιόρτασε τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του «All I Want For Christmas Is You» με ειδικές επετειακές κυκλοφορίες.

Τώρα, με το «Christmastime» Tour, η Mariah Carey ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή με το απόλυτο Christmas soundtrack. Και κάπως έτσι, το «All I Want For Christmas Is You» αρχίζει να ακούγεται ξανά… επικίνδυνα νωρίς!

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