Ella Langley: Ποιο ρεκόρ της Mariah Carey ισοφάρισε το «Choosin’ Texas»

Η Ella Langley έφτασε τις 22 εβδομάδες στο Νο1 του Billboard Hot 100 με το «Choosin’ Texas», ισοφαρίζοντας ιστορικό ρεκόρ της Mariah Carey

Με μια ματιά Το «Choosin’ Texas» της Ella Langley παραμένει 22 εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Η επίδοση αυτή ισοφαρίζει το ρεκόρ του «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey.

Το τραγούδι ξεπέρασε επιτυχίες όπως το «Old Town Road» και το «A Bar Song (Tipsy)».

Η Ella Langley έλαβε εννέα υποψηφιότητες για τα CMA Awards 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ella Langley συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στα charts και πλέον έχει έναν πολύ μεγάλο λόγο για να πανηγυρίζει. Το «Choosin’ Texas» παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100, φτάνοντας συνολικά τις 22 εβδομάδες στο Νο. 1.

Το milestone αυτό είναι τεράστιο, καθώς η country star κατάφερε να φτάσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά chart records των τελευταίων ετών. Με 22 εβδομάδες στην κορυφή, το «Choosin’ Texas» ισοφαρίζει την επίδοση του «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey, που έχει επίσης περάσει 22 εβδομάδες στο Νο. 1.

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Η ίδια η Ella Langley δεν χρειάστηκε πολλά λόγια για να δείξει τον ενθουσιασμό της. Μοιράστηκε το νέο chart στα Instagram Stories της και έγραψε απλώς «22 weeks», συνοδεύοντας τη φράση με ένα emoji που συγκρατεί τα δάκρυά του και ένα mind-blown emoji. Παράλληλα, έκανε tag τους συνεργάτες της JoyBeth Taylor, Miranda Lambert και Luke Dick.

Η επιτυχία του τραγουδιού έχει εξελιχθεί σε πραγματικό φαινόμενο. Το «Choosin’ Texas» παρέμεινε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για 22η εβδομάδα, αφήνοντας πίσω του σημαντικές επιτυχίες όπως το «A Bar Song (Tipsy)» του Shaboozey και το «Old Town Road» των Lil Nas X και Billy Ray Cyrus, που είχαν παραμείνει στην κορυφή για 19 εβδομάδες.

Μάλιστα, το τραγούδι είχε ήδη αναδειχθεί και σε No. 1 του Billboard Songs of the Summer 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η Ella Langley έχει ένα από τα μεγαλύτερα hits της χρονιάς.

Και το πιο ενδιαφέρον; Το «Choosin’ Texas» έχει πλέον φτάσει σε σημείο να συγκρίνεται με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα holiday hits όλων των εποχών. Το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey κατέκτησε τις 22 εβδομάδες στην κορυφή από το 2019 έως το 2026, με την Ella Langley να ισοφαρίζει τώρα την επίδοση.

Και οι διακρίσεις συνεχίζονται

Το εντυπωσιακό chart run δεν είναι το μοναδικό μεγάλο νέο για την Ella Langley. Η country star απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για τα CMA Awards 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή χρονιά είναι ήδη μία από τις σημαντικότερες της καριέρας της.

Ανάμεσα στις κατηγορίες στις οποίες διεκδικεί βραβείο βρίσκονται ο Entertainer of the Year, αλλά και οι κατηγορίες Single of the Year και Song of the Year για το «Be Her» και το «Choosin’ Texas», ενώ είναι υποψήφια και για Album of the Year.

Στην κατηγορία του Single of the Year, η Ella Langley θα βρεθεί απέναντι σε μεγάλα ονόματα της country, όπως η Taylor Swift, η Lainey Wilson και ο Cody Johnson. Τα CMA Awards 2026 θα πραγματοποιηθούν στις 18 Νοεμβρίου, με την Ella Langley να φτάνει στη βραδιά έχοντας ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στην ιστορία του Billboard.

Και με ένα τραγούδι που βρίσκεται για 22 εβδομάδες στην κορυφή, μάλλον έχουμε κάθε λόγο να περιμένουμε ότι η ιστορία του «Choosin’ Texas» δεν έχει τελειώσει ακόμη.

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