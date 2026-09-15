Μουσική 15.09.2026

«Πρέπει πραγματικά να ζητήσω συγγνώμη»: Γιατί η Lisa θέλει να μιλήσει για τις Blackpink

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Η LISA μιλά ανοιχτά για τη διαμάχη του 2025 μετά τη διαρροή παλιών videos των BLACKPINK και ζητά συγγνώμη μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lisa ζητά συγγνώμη για παλιά βίντεο με ρατσιστικό όρο, παραδεχόμενη άγνοια στην αρχή.
  • Η διαμάχη επηρέασε ψυχολογικά την Lisa πριν από τη solo εμφάνισή της στο Coachella.
  • Το ντοκιμαντέρ "Always Lalisa" εξερευνά τη ζωή της κατά τις solo καριέρες των μελών των BLACKPINK.
  • Η Lisa δηλώνει επιθυμία να παραμείνει μέλος των BLACKPINK ακόμη και στα 50 της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η LISA μιλά για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας περιόδου της. Η σταρ των BLACKPINK αναφέρθηκε στη διαμάχη που προκλήθηκε το 2025, όταν ήρθαν στη δημοσιότητα παλιά videos στα οποία εκείνη και άλλα μέλη του συγκροτήματος χρησιμοποιούσαν έναν ρατσιστικό όρο ενώ έκαναν rap covers.

Η LISA των BLACKPINK μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της solo καριέρας της, με λευκό σύνολο και μακριά καστανά μαλλιά.
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Το θέμα βρίσκεται ανάμεσα στις πιο προσωπικές στιγμές του νέου ντοκιμαντέρ της, «Always Lalisa», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Toronto International Film Festival. Σε συνέντευξή της στο Variety, η LISA επέστρεψε σε εκείνη την περίοδο και παραδέχθηκε ότι σήμερα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, έχοντας πλέον ενημερωθεί για την ιστορία και τη βαρύτητα της συγκεκριμένης λέξης.

Διάβασε επίσης: Από τις BLACKPINK στη solo ζωή: Η LISA μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας της

«Πραγματικά πρέπει να ζητήσω συγγνώμη», ανέφερε η LISA, εξηγώντας πως μεγάλωσε στην Ταϊλάνδη και, όταν ήταν μικρότερη, δεν είχε την απαραίτητη ενημέρωση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως πλέον γνωρίζει ότι αυτό που συνέβη «δεν είναι OK» και πως δεν θα επαναλάμβανε ποτέ κάτι αντίστοιχο.

Η LISA απολαμβάνει τον ήλιο δίπλα στην πισίνα, μπροστά σε μια νέα πρόκληση στην καριέρα της.
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Τα videos που προκάλεσαν την αντίδραση του κοινού είχαν γυριστεί περισσότερο από μία δεκαετία νωρίτερα, όταν τα μέλη των BLACKPINK ήταν ακόμη πολύ νεαρά και βρίσκονταν στα πρώτα τους βήματα. Σε αυτά φαίνονταν να εξασκούνται στο rap, τραγουδώντας κομμάτια άλλων καλλιτεχνών που περιείχαν τον συγκεκριμένο ρατσιστικό χαρακτηρισμό.

Η LISA των BLACKPINK ποζάρει με εντυπωσιακό φόρεμα, μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας της.
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Η διαρροή ήρθε σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη LISA, λίγο πριν από την πρώτη solo εμφάνισή της στο Coachella το 2025. Όπως αποκάλυψε μέσα από το ντοκιμαντέρ, η κατάσταση επηρέασε έντονα την ψυχολογία της, την ώρα που προσπαθούσε να προετοιμαστεί για ένα από τα σημαντικότερα live της καριέρας της.

Η Lisa γιόρτασε τα 29ά γενέθλιά της με ένα εντυπωσιακό ντύσιμο στα κοχύλια δίπλα στη θάλασσα.
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Η ίδια δήλωσε πως ήταν στενοχωρημένη επειδή ήθελε να επικεντρωθεί στην εμφάνισή της, όμως κατάλαβε πως δεν μπορούσε να ελέγξει όσα συνέβαιναν γύρω της. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, προσπάθησε να συνεχίσει και να βγει δυνατή από την κατάσταση.

Τι σημαίνει αυτό για τους BLACKPINK;

Το «Always Lalisa» δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη διαμάχη. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη LISA σε μια περίοδο κατά την οποία τα μέλη των BLACKPINK έκαναν περισσότερο χώρο στις solo καριέρες τους, αποκαλύπτοντας πλευρές της ζωής της που συνήθως μένουν μακριά από τα φώτα.

lisa
https://www.instagram.com/sonymusicfrance/

Η τραγουδίστρια μιλά επίσης για την πίεση που συνοδεύει το να είσαι μέλος ενός από τα μεγαλύτερα girl groups στον κόσμο, αλλά και για το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να κρατήσεις προσωπικές σχέσεις μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρά τη solo πορεία της, πάντως, η LISA δεν αφήνει κανένα περιθώριο για σενάρια οριστικού τέλους των BLACKPINK. Αντίθετα, δήλωσε πως ακόμη και στα 50 της θα ήθελε να συνεχίσει να είναι μέλος του group. Μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης περιοδείας τους, οι LISA, ROSÉ, JISOO και JENNIE βρίσκονται ξανά στις solo eras τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι BLACKPINK αποτελούν παρελθόν.

korean_blush
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Το «Always Lalisa» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους και σε IMAX στις 12 Οκτωβρίου, πριν γίνει διαθέσιμο και μέσω YouTube Premium αργότερα μέσα στη χρονιά.

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blackpink LISA
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