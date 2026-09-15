Μουσική 15.09.2026

Οι Oasis επιστρέφουν το 2027 με νέα μεγάλη περιοδεία – Πού θα τους δούμε

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Οι Oasis ανακοίνωσαν τη νέα τους περιοδεία για το 2027, η οποία θα ολοκληρωθεί με 4 shows στο θρυλικό Knebworth
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Oasis ανακοίνωσαν νέα μεγάλη περιοδεία, Oasis Live ’27, για το 2027.
  • Η περιοδεία περιλαμβάνει 38 συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ευρώπη και ΗΠΑ.
  • Οι Oasis θα εμφανιστούν στο εμβληματικό Knebworth για τέσσερις συναυλίες τον Σεπτέμβριο του 2027.
  • Ο Richard Ashcroft θα είναι special guest, ενώ η εγγραφή για εισιτήρια ανοίγει έως 17 Σεπτεμβρίου 2026.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Oasis δεν φαίνεται να έχουν καμία διάθεση να κατεβάσουν ταχύτητα. Μετά την πολυαναμενόμενη επανένωσή τους, οι Liam και Noel Gallagher ετοιμάζονται να επιστρέψουν ξανά στη σκηνή το 2027, ανακοινώνοντας μια τεράστια νέα περιοδεία που θα μεταφέρει το reunion τους σε μερικά από τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου.

Ο Noel και ο Liam Gallagher των Oasis μαζί σε δημόσια εμφάνιση, σηματοδοτώντας το τέλος της κόντρας τους.
https://www.instagram.com/disneystudiosuk

Η νέα περιοδεία ονομάζεται Oasis Live ’27 και περιλαμβάνει συνολικά 38 συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ευρώπη και ΗΠΑ. Η αρχή θα γίνει στις 21 Μαΐου 2027 στο Celtic Park της Γλασκώβης, ενώ στη συνέχεια οι Oasis θα περάσουν από πόλεις όπως το Μάντσεστερ, το Μόναχο, τη Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι, τη Ρώμη, τη Βοστώνη και το Λας Βέγκας.

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Και φυσικά, το μεγάλο highlight της ανακοίνωσης είναι το Knebworth. Οι Oasis θα επιστρέψουν στον εμβληματικό χώρο της Αγγλίας τον Σεπτέμβριο του 2027 για τέσσερις συναυλίες, στις 11, 12, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για έναν χώρο που έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συγκροτήματος, αφού το 1996 οι Oasis έγραψαν εκεί μία από τις πιο θρυλικές σελίδες της Britpop, παίζοντας μπροστά σε περίπου 250.000 fans μέσα σε δύο βραδιές.

Ο Liam Gallagher στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Oasis reunion συνεχίζεται

Μετά την τεράστια περιοδεία του 2025, η επιστροφή των Oasis φαίνεται πως δεν ήταν απλώς ένα σύντομο reunion. Οι Gallagher συνεχίζουν κανονικά το live chapter της μπάντας, με το Oasis Live ’27 να γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα συναυλιακά events του 2027.

Ο Noel και ο Liam Gallagher των Oasis αγκαλιάζονται, σηματοδοτώντας το τέλος της κόντρας τους.
https://www.instagram.com/disneystudiosuk

Μάλιστα, το tour θα έχει και έναν ξεχωριστό καλεσμένο, αφού ο Richard Ashcroft θα βρίσκεται στο πλευρό των Oasis ως special guest στις εμφανίσεις της περιοδείας.

Ανάμεσα στα highlights βρίσκονται και οι 11 εμφανίσεις στο Etihad Stadium του Μάντσεστερ, ενώ η περιοδεία θα συνεχιστεί σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, πριν επιστρέψει στην Ιρλανδία και ολοκληρωθεί με το τετραπλό ραντεβού στο Knebworth.

Ο Liam Gallagher με γυαλιά ηλίου και μαύρο κοστούμι, σηματοδοτεί την επανένωση των Oasis.
https://www.instagram.com/disneystudiosuk

Το ενδιαφέρον για τα εισιτήρια αναμένεται, φυσικά, τεράστιο. Αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει απευθείας γενική διάθεση εισιτηρίων, καθώς οι fans πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής για να έχουν τη δυνατότητα αγοράς. Η επίσημη εγγραφή έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Liam Gallagher και Noel Gallagher των Oasis ανακοινώνουν την περιοδεία τους για το 2027, με τα βλέμματα στραμμένα στην επερχόμενη ανακοίνωση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με λίγα λόγια, το Oasis Live ’27 δεν είναι απλώς άλλη μία περιοδεία. Είναι η συνέχεια ενός reunion που ήδη έχει γράψει τη δική του ιστορία και τώρα επιστρέφει εκεί όπου όλα μοιάζουν ακόμη μεγαλύτερα: στα στάδια, στις κιθάρες και, φυσικά, στο Knebworth. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που ξέρουν καλά οι Oasis, είναι πώς να κάνουν τους fans να τραγουδούν όλοι μαζί το ίδιο ρεφρέν.

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Oasis περιοδεία
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