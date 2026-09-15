Fashion 15.09.2026

Απεβίωσε στα 87 του χρόνια ο αγαπημένος σχεδιαστής των σταρ, Bob Mackie

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Το αντίο στον θρυλικό Bob Mackie, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεπανάληπτη κληρονομιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο κόσμος της μόδας και του θεάματος θρηνεί την απώλεια ενός πραγματικού οραματιστή που επαναπροσδιόρισε την έννοια του glamour. Ο θρυλικός σχεδιαστής κοστουμιών Bob Mackie, παγκοσμίως γνωστός ως ο αξεπέραστος «Σουλτάνος των παγιετών», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών στο Παλμ Σπρινγκς, έπειτα από γενναία μάχη με την πνευμονία, αφήνοντας πίσω του έναν πολιτιστικό θησαυρό που ξεπερνά τα όρια της εποχής του.

bob_mickie_thanatos
https://www.instagram.com/bobmackie/

Με μια καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες, ο Mackie δεν αρκέστηκε ποτέ στη δημιουργία απλών ρούχων. Αντίθετα, έπλασε μύθους. Ως ο απόλυτος αρχιτέκτονας της υπερβολής, της θεατρικότητας και της ατρόμητης πολυτέλειας, έντυσε τις πιο εμβληματικές γυναίκες του πλανήτη, από τη Cher και την Diana Ross μέχρι τη Madonna, τη Tina Turner και τη Beyoncé, μετατρέποντας κάθε τους εμφάνιση σε ιστορικό γεγονός.

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Από το κινηματογραφικό όνειρο στη μαγεία της σκηνής

Γεννημένος το 1939 στα προάστια του Λος Άντζελες, ο μικρός Bob ανακάλυψε την κλίση του στις τέχνες μέσα από τη ζεστή αγκαλιά των παππούδων του. Η πραγματική όμως αποκάλυψη συνέβη στις σκοτεινές αίθουσες των κινηματογράφων. Εκεί, καθισμένος υπνωτισμένος μπροστά σε θρύλους όπως η Betty Grable και η Rita Hayworth, αποτύπωνε με πάθος στο χαρτί κάθε κοστούμι που άναβε τη φαντασία του, χαράζοντας την πορεία της ζωής του.

bob_mickie_cher_thanatos
https://www.instagram.com/bobmackie/

Το πρώτο μεγάλο του «βάπτισμα του πυρός» ήρθε όταν η λαμπερή Mitzi Gaynor του ανέθεσε τα κοστούμια για τη φαντασμαγορική μουσική της επιθεώρηση στο Λας Βέγκας. Λίγο αργότερα, ως νεαρός βοηθός, έβαζε την υπογραφή του στο αρχικό σκίτσο για το θρυλικό, «γυμνό» φόρεμα της Marilyn Monroe, με το οποίο έμελλε να τραγουδήσει το πιο διάσημο «Happy Birthday» στον John F. Kennedy.

Η τηλεοπτική σάτιρα και η ιστορική συμμαχία με τη Cher

Η καταξίωση και η ευρεία αναγνώριση ήρθαν μέσα από τη χρυσή εποχή του «The Carol Burnett Show (1967–1978)». Δημιουργώντας έως και 50 μοναδικά κοστούμια την εβδομάδα, ο Mackie απέδειξε πως η υψηλή ραπτική μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με τη σαρκαστική κωμωδία, με αποκορύφωμα το αξέχαστο φόρεμα από… κουρτίνα, μαζί με το κουρτινόξυλο, που σατίριζε μεγαλοπρεπώς το «Όσα παίρνει ο άνεμος».

miley_cyrus_bob_mickie_thanatos
https://www.instagram.com/bobmackie/

Στα παρασκήνια αυτού ακριβώς του σόου συναντήθηκε για πρώτη φορά με τη Cher, πυροδοτώντας μια από τις πιο θρυλικές συνεργασίες στην ιστορία της ποπ κουλτούρας. Μαζί έσπασαν κάθε ταμπού, όπως στα Oscars του 1986, όπου η σταρ εμφανίστηκε με το συγκλονιστικό, αποκαλυπτικό σύνολο από παγιέτες και το τεράστιο φτερωτό κεφαλόδεσμο. Παράλληλα, το εμβληματικό «Flame Dress» που σχεδίασε για τη Tina Turner έγινε το απόλυτο σύμβολο γυναικείας ανεξαρτησίας και απελευθέρωσης.

bob_mickie_cher
https://www.instagram.com/bobmackie/

Η αθάνατη κληρονομιά ενός ανεπανάληπτου δημιουργού

Με 32 υποψηφιότητες και 9 νίκες στα βραβεία Emmy, ο Bob Mackie αρνήθηκε πεισματικά να αντιμετωπίσει τη δουλειά του ως μια εφήμερη εμπορική τάση. Για εκείνον, η ουσία βρισκόταν στη συναισθηματική σύνδεση του κοινού με τον ερμηνευτή.

taylor_swift_fashion_bob_mickie
https://www.instagram.com/bobmackie/

«Το να φτιάχνεις απλώς ρούχα για να τα φοράει ο κόσμος είναι τόσο ψυχρό», είχε εξομολογηθεί χαρακτηριστικά. «Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να δημιουργείς έναν χαρακτήρα ή ένα look για ένα show… Εκεί βρίσκεται η καρδιά μου».

bob_mickie_zendaya
https://www.instagram.com/bobmackie/

Αυτή η καρδιά συνεχίζει να χτυπάει δυνατά μέσα από τα αρχεία του, τα οποία εξακολουθούν να εμπνέουν τη νέα γενιά σταρ, από τη Zendaya και τη Miley Cyrus μέχρι τη Sabrina Carpenter. Ο Bob Mackie φεύγει αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη, αποδεικνύοντας περίτρανα πως όταν η φαντασία συναντά το θάρρος, η λάμψη δεν σβήνει ποτέ.

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