Fashion 15.09.2026

Emmy Awards 2026: Όλες οι iconic εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

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Οι iconic εμφανίσεις, οι κορυφαίοι οίκοι μόδας και τα λαμπερά κοσμήματα που σημάδεψαν το red carpet των φετινών Emmy
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η 78η τελετή απονομής των Emmy Awards 2026 πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες στις 14 Σεπτεμβρίου.
  • Το κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy 2026 φιλοξένησε εντυπωσιακές εμφανίσεις από αστέρες της showbiz.
  • Celebrities επέλεξαν δημιουργίες από διάσημους οίκους μόδας, όπως Prada, Dior, Valentino και Chanel.
  • Η Zendaya, η Carey Mulligan και η Grace Gummer ξεχώρισαν με τις ενδυματολογικές τους επιλογές.
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Η Εβδομάνδα Μόδας στη Νέα Υόρκη μπορεί να συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς στην Ανατολική Ακτή, ωστόσο τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν ολοκληρωτικά στη Δυτική Ακτή και το Λος Άντζελες. Στις 14 Σεπτεμβρίου, το Peacock Theater στο Downtown του Λος Άντζελες πλημμύρισε από αστέρια της παγκόσμιας showbiz με αφορμή την 78η τελετή απονομής των Emmy Awards 2026. Το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στερέωμα έδωσε δυναμικό «παρών», μετατρέποντας το κόκκινο χαλί σε μια από τις πιο φαντασμαγορικές παρελάσεις υψηλής ραπτικής των τελευταίων ετών.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τηλεοπτικό κοινό και οι λάτρεις της μόδας παρακολούθησαν με ανυπομονησία τις εντυπωσιακές παρουσίες που κατέκλυσαν τον χώρο, καθώς οι μεγαλύτεροι αστέρες της μικρής οθόνης ετοιμάζονταν να γιορτάσουν τις κορυφαίες στιγμές της χρονιάς. Η προσέλευση στο Λος Άντζελες έδωσε τον τόνο για μια βραδιά όπου η τέχνη της υποκριτικής συνάντησε την υψηλή αισθητική.

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Όταν έφτασε η μεγάλη βραδιά, οι celebrities και οι στυλίστες τους ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, φέρνοντας τις πιο φρέσκες τάσεις από τις παγκόσμιες πασαρέλες κατευθείαν στο red carpet. Από τους οίκους υψηλής ραπτικής μέχρι τις πιο τολμηρές avant-garde επιλογές, η βραδιά απέδειξε για άλλη μια φορά πως η μόδα και η τηλεόραση είναι απόλυτα συνδεδεμένες, χαρίζοντας ανεπανάληπτες εικόνες στους λάτρεις του στυλ.

Zendaya

Υποψήφια για τρίτη φορά για τον εμβληματικό ρόλο της ως Rue στο Euphoria, η αγαπημένη ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα φορώντας μια αστραφτερή, πολυτελή δημιουργία Prada, επιμελημένη από τον «Image Architect» Law Roach.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Carey Mulligan

Εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιβλητική με ένα μπλε και λευκό column φόρεμα από τον οίκο The Row, γιορτάζοντας με απόλυτη κομψότητα την πρώτη της υποψηφιότητα για Emmy.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Grace Gummer

Επέλεξε μια εντυπωσιακή μαύρη strapless Dior τουαλέτα από τη resort 2027 συλλογή του Jonathan Anderson, η οποία ξεχώριζε χάρη στις λεπτομέρειες με πέρλες κατά μήκος της μακριάς φούστας της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Colman Domingo

Έδωσε μαθήματα ανδρικού στυλ με ένα άψογο κοστούμι Valentino, το οποίο συνδύασε μοναδικά με εκθαμβωτικά κοσμήματα Boucheron.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Elle Fanning

Η Elle να επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Ralph Lauren Collection με κοσμήματα Cartier.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Dakota Fanning

Η Dakota επέλεξε να λαμπυρίζει σε μια ρομαντική τουαλέτα Carolina Herrera.

dakota_fanning_vraveia_emmy
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Julia Garner

Τίμησε τον οίκο Loewe με μια ξεχωριστή και τολμηρή εμφάνιση που απέσπασε εξαιρετικά σχόλια.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Chase Infiniti

Η ανερχόμενη ηθοποιός περπάτησε στο χαλί φορώντας Louis Vuitton, το οποίο συνδύασε μοναδικά με λαμπερά κοσμήματα Hearts on Fire.

Ayo Edebiri

Εντυπωσίασε τους πάντες αποπνέοντας κλασική και διαχρονική κομψότητα μέσα από μια δημιουργία του οίκου Chanel.

ayo_edelberi_emmy
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Creative Arts Emmys 2026 emmys Fashion red carpet
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