TV & Media 15.09.2026

«Από θαύμα – Ιστορίες δεύτερης ζωής»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα στο OPEN

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Η Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση με την εκπομπή «Από θαύμα - Ιστορίες δεύτερης ζωής» στο OPEN
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λάσπα παρουσιάζει την εκπομπή «Από θαύμα - Ιστορίες δεύτερης ζωής» στο OPEN.
  • Η εκπομπή εστιάζει σε ανθρώπους που ξεπέρασαν σοβαρά ατυχήματα ή ασθένειες.
  • Οι πρωταγωνιστές αφηγούνται τις δύσκολες στιγμές και τη μάχη τους για επιβίωση.
  • Η πρεμιέρα της εκπομπής είναι την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο OPEN.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα, μόλις, δευτερόλεπτα. Στιγμές που χωρίζουν το «πριν» από το «μετά». Στιγμές που σε φέρνουν αντιμέτωπο με τον φόβο, την απώλεια, την αβεβαιότητα. Και κάποιες φορές, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, έρχεται το θαύμα. Η αγαπημένη παρουσιάστρια Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση και παρουσιάσει την εκπομπή «Από θαύμα – Ιστορίες δεύτερης ζωής», αφιερωμένη στους ανθρώπους που βίωσαν μια τέτοια στιγμή. Ανθρώπους που βρέθηκαν πολύ κοντά στο τέλος, αλλά κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, κατάφεραν να βγουν στο φως. Που αντιμετώπισαν σοβαρά ατυχήματα, ασθένειες που έμοιαζαν ανίκητες, δύσκολες καταστάσεις τις οποίες ξεπέρασαν ακόμα και όταν η ελπίδα έμοιαζε να λιγοστεύει.

katerina laspa

Μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις, οι πρωταγωνιστές κάθε επεισοδίου επιστρέφουν στη στιγμή που όλα ανατράπηκαν. Στις δύσκολες ώρες, στην αγωνία, στη μεγάλη μάχη που έδωσαν, και μιλούν για τη δύναμη που ανακάλυψαν μέσα τους ή τη συνάντησή τους με μία Θεία δύναμη. Μια δεύτερη ζωή.

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Γιατί όταν έχεις φτάσει τόσο κοντά στο τέλος και τελικά έχεις μία νέα ευκαιρία, κάτι μέσα σου αλλάζει. Τα σημαντικά αποκτούν ξανά τη θέση τους. Η ζωή, όπως την ήξερες, δεν θεωρείται πια δεδομένη.

Το ««Από θαύμα – Ιστορίες δεύτερης ζωής» ανοίγει ένα παράθυρο σ’ αυτές τις ιστορίες. Ιστορίες που συγκινούν, προβληματίζουν και, πάνω απ’ όλα, θυμίζουν κάτι πολύ απλό και πολύτιμο:

Ότι όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα.

Γιατί, όταν κάποιος φτάσει τόσο κοντά στο τέλος και καταφέρει να επιστρέψει, δεν συνεχίζει απλώς να ζει. Μαθαίνει να βλέπει τη ζωή από την αρχή.

Πρεμιέρα την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο OPEN
Και από Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 21:00

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Open ΕΚΠΟΜΠΗ Κατερίνα Λάσπα
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