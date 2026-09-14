«Μπλε Ώρες»: Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ κάνει πρεμιέρα απόψε – Δες τι θα γίνει στο πρώτο επεισόδιο

Οι «Μπλε Ώρες» έρχονται απόψε στον ΣΚΑΪ με μία συγκλονιστική υπόθεση και μία ιστορία γεμάτη ανατροπές από το πρώτο λεπτό

Με μια ματιά Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες» κάνει πρεμιέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Η πλοκή αφορά έναν απαγορευμένο έρωτα μεταξύ παντρεμένων, που οδηγεί σε μυστήριο και έγκλημα.

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Πήλιο και την Τσαγκαράδα, με σημαντικές εξελίξεις στη Σκιάθο.

Η σειρά εξελίσσεται σε αστυνομικό θρίλερ με δολοφονία, αγνοούμενους και απρόσμενες ανατροπές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιστορία απαγορευμένου έρωτα, ζήλιας, μυστικών και εγκλημάτων έρχεται στον ΣΚΑΪ. Οι «Μπλε Ώρες», η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00, μεταφέροντας την ιστορία τους στο Πήλιο και την Τσαγκαράδα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) και η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Εκείνος είναι γιος μιας εύπορης οικογένειας που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα, ενώ εκείνη εργάζεται στην επιχείρηση. Και οι δύο είναι παντρεμένοι, όμως ζουν έναν κρυφό έρωτα και βρίσκουν χρόνο μόνο λίγο πριν ξημερώσει, στις «μπλε ώρες».

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Όλα αλλάζουν όταν αποφασίζουν να ταξιδέψουν στη Σκιάθο για να ζήσουν ελεύθερα τον έρωτά τους. Η ζήλια του Διονύση (Γιώργος Κυριάκου), συζύγου της Εύας, όμως, οδηγεί σε μια σειρά από επικίνδυνες παρεξηγήσεις και τραγικές εξελίξεις. Από εκεί και μετά, τίποτα δεν είναι όπως πριν.

Από έναν κρυφό έρωτα σε ένα έγκλημα

Ο Διονύσης αρχίζει να παρακολουθεί την Εύα και μια τυχαία συνάντησή της με τον Αλέκο (Χρήστος Λούλης) γίνεται η αφορμή για μια μοιραία λανθασμένη εκτίμηση. Η Εύα φτάνει στη Σκιάθο, όμως ο Άγγελος δεν εμφανίζεται ποτέ.

Η αγωνία της μεγαλώνει, ενώ την ίδια στιγμή ο Διονύσης οδηγείται σε μια αποτρόπαια πράξη. Στη γαλακτοκομική μονάδα, ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) βρίσκεται μπροστά σε ένα φρικτό θέαμα, καθώς η Λίζα έχει δολοφονηθεί. Η υπόθεση παίρνει πλέον διαστάσεις αστυνομικού θρίλερ.

Παράλληλα, ο Άγγελος αγνοείται και οι υποψίες στρέφονται προς το πρόσωπό του. Η Εύα βρίσκει καταφύγιο στη φίλη της, Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου), ενώ ο Στράτος (Κωνσταντίνος Τσίτσιος), που είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της, βλέπει μια ευκαιρία να την πλησιάσει.

Οι ανατροπές μόλις ξεκινούν

Οι εξελίξεις δεν σταματούν εκεί. Η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, ενώ η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) επιμένει πως ο θάνατος του άντρα της δεν ήταν ατύχημα. Την ίδια ώρα, ένας αγρότης εντοπίζει το νοικιασμένο αυτοκίνητο του Άγγελου και ειδοποιεί την αστυνομία.

Η ανακάλυψη που ακολουθεί προκαλεί νέο σοκ: ο Άγγελος βρίσκεται δεμένος και φιμωμένος μέσα στο πορτ μπαγκάζ. Οι «Μπλε Ώρες» ξεκινούν, λοιπόν, με έναν έρωτα που πρέπει να μείνει κρυφός και μια σειρά από γεγονότα που αναμένεται να αλλάξουν για πάντα τις ζωές των ηρώων.

Στη σειρά συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Γιώργος Παρτσαλάκης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Πασχάλης Τσαρούχας, Νόνη Ιωαννίδου, Βάνα Μπάρμπα και Χρήστος Λούλης. Το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», ερμηνεύει η Πάολα.

Οι «Μπλε Ώρες» κάνουν πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.

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