TV 14.09.2026

«Το σόι σου»: Ετοιμάσου για γέλια μέχρι δακρύων στην πιο τρελή πρεμιέρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν στις οθόνες σου με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • «Το σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια, υποσχόμενο γέλιο και παρεξηγήσεις.
  • Οι οικογένειες Χαμπέων και Τριαντάφυλλων θα πρωταγωνιστήσουν σε νέες περιπέτειες.
  • Η σειρά ετοιμάζεται να σαρώσει τα νούμερα τηλεθέασης με ξεκαρδιστικές καταστάσεις.
  • Η πρεμιέρα της νέας σεζόν θα γίνει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα αγαπημένα και θορυβώδη οικογενειακά τραπέζια της ελληνικής τηλεόρασης στρώνονται ξανά, καθώς «Το σόι σου» επιστρέφει θριαμβευτικά στις οθόνες σου με νέα, απολαυστικά επεισόδια που υπόσχονται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και να γεμίσουν τα βράδια σου.

το σόι σου_27

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι είναι πανέτοιμοι για νέες, τρελές οικογενειακές περιπέτειες και παρεξηγήσεις που οδηγούν πάντα σε απίστευτες, ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Από τις κυριακάτικες μαζώξεις μέχρι τις ατελείωτες κόντρες για το ποιος έχει δίκιο, η αγαπημένη σειρά ετοιμάζεται να σαρώσει ξανά τα νούμερα τηλεθέασης, υπενθυμίζοντάς μας γιατί κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού.

Διάβασε επίσης: «Μπλε Ώρες»: Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ κάνει πρεμιέρα απόψε – Δες τι θα γίνει στο πρώτο επεισόδιο

Τα γυρίσματα τρέχουν με εντατικούς ρυθμούς και καθημερινό πρόγραμμα, όμως η ατμόσφαιρα στο πλατό παραμένει γεμάτη ζεστασιά, κέφι και ασταμάτητα πειράγματα μεταξύ των ηθοποιών. Στα ολοκαίνουργια επεισόδια, οι λατρεμένοι χαρακτήρες υπόσχονται μοναδικές βραδιές γεμάτες άφθονο γέλιο, όπως αποκαλύπτουν και τα αποκλειστικά στιγμιότυπα πίσω από τις κάμερες.

το σόι σου_28

το σόι σου_30

Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο σπαρταριστό τηλεοπτικό ραντεβού έχει ήδη αρχίσει. Σημείωσε την ημερομηνία: «Το σόι σου» επιστρέφει δυναμικά με διπλό, χορταστικό επεισόδιο τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η νέα κοινή εμφάνιση του Brad Pitt και της Ines de Ramon στο US Open που τράβηξε τα βλέμματα

Η νέα κοινή εμφάνιση του Brad Pitt και της Ines de Ramon στο US Open που τράβηξε τα βλέμματα

14.09.2026
Επόμενο
«Talk to Mad»: Γιατί η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη αποκάλυψε ότι «δεν θα άλλαζε την πορεία της»

«Talk to Mad»: Γιατί η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη αποκάλυψε ότι «δεν θα άλλαζε την πορεία της»

14.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Μπλε Ώρες»: Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ κάνει πρεμιέρα απόψε – Δες τι θα γίνει στο πρώτο επεισόδιο
TV

«Μπλε Ώρες»: Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ κάνει πρεμιέρα απόψε – Δες τι θα γίνει στο πρώτο επεισόδιο

14.09.2026
Mad TV: Ξεκινά σήμερα η νέα σεζόν – Όλα όσα φέρνει το ανανεωμένο πρόγραμμα
MAD TV

Mad TV: Ξεκινά σήμερα η νέα σεζόν – Όλα όσα φέρνει το ανανεωμένο πρόγραμμα

14.09.2026
«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Γνώρισε τους χαρακτήρες της νέας σειράς του MEGA πριν την μεγάλη πρεμιέρα
TV

«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Γνώρισε τους χαρακτήρες της νέας σειράς του MEGA πριν την μεγάλη πρεμιέρα

14.09.2026
Η TV μπαίνει ξανά στο «παιχνίδι»: Αυτά είναι τα τηλεπαιχνίδια της νέας σεζόν
TV

Η TV μπαίνει ξανά στο «παιχνίδι»: Αυτά είναι τα τηλεπαιχνίδια της νέας σεζόν

13.09.2026
Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα επιστρέφει – Πότε κάνει πρεμιέρα
TV

Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα επιστρέφει – Πότε κάνει πρεμιέρα

11.09.2026
«Μια γυναίκα»: Γνώρισε τον Νίκο – Ο ρόλος του Βασίλη Μαγουλιώτη στην νέα δραματική σειρά του Alpha
TV

«Μια γυναίκα»: Γνώρισε τον Νίκο – Ο ρόλος του Βασίλη Μαγουλιώτη στην νέα δραματική σειρά του Alpha

11.09.2026
«Κρίνο & Αγκάθι»: Πότε θα δούμε την νέα δραματική σειρά του ANT1 στην οθόνη
TV

«Κρίνο & Αγκάθι»: Πότε θα δούμε την νέα δραματική σειρά του ANT1 στην οθόνη

11.09.2026
«Κάμπινγκ»: Γνωρίστε τους ήρωες της νέας σειράς του MEGA – Όλοι έχουν κάποιο μυστικό
Media

«Κάμπινγκ»: Γνωρίστε τους ήρωες της νέας σειράς του MEGA – Όλοι έχουν κάποιο μυστικό

11.09.2026
Γιώργος Λιάγκας: Δες ποιοι θα είναι στην νέα ομάδα του «Πρωινού»
TV

Γιώργος Λιάγκας: Δες ποιοι θα είναι στην νέα ομάδα του «Πρωινού»

10.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φέρνει ο Σαμαράς

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου: Το παρασκήνιο της ακύρωσης Σι Τζινπίνγκ και το αμερικανικό «αντίβαρο»

Ρήγμα στις σχέσεις Αθήνας και Πεκίνου: Το παρασκήνιο της ακύρωσης Σι Τζινπίνγκ και το αμερικανικό «αντίβαρο»

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;

«Κουμπαράς Νέας Γενιάς»: Κοινωνική πρόνοια ή νέο «χρυσωρυχείο» των τραπεζών;