«Το σόι σου»: Ετοιμάσου για γέλια μέχρι δακρύων στην πιο τρελή πρεμιέρα

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν στις οθόνες σου με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00

Με μια ματιά «Το σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια, υποσχόμενο γέλιο και παρεξηγήσεις.

Οι οικογένειες Χαμπέων και Τριαντάφυλλων θα πρωταγωνιστήσουν σε νέες περιπέτειες.

Η σειρά ετοιμάζεται να σαρώσει τα νούμερα τηλεθέασης με ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

Η πρεμιέρα της νέας σεζόν θα γίνει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα αγαπημένα και θορυβώδη οικογενειακά τραπέζια της ελληνικής τηλεόρασης στρώνονται ξανά, καθώς «Το σόι σου» επιστρέφει θριαμβευτικά στις οθόνες σου με νέα, απολαυστικά επεισόδια που υπόσχονται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και να γεμίσουν τα βράδια σου.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι είναι πανέτοιμοι για νέες, τρελές οικογενειακές περιπέτειες και παρεξηγήσεις που οδηγούν πάντα σε απίστευτες, ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Από τις κυριακάτικες μαζώξεις μέχρι τις ατελείωτες κόντρες για το ποιος έχει δίκιο, η αγαπημένη σειρά ετοιμάζεται να σαρώσει ξανά τα νούμερα τηλεθέασης, υπενθυμίζοντάς μας γιατί κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού.

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Τα γυρίσματα τρέχουν με εντατικούς ρυθμούς και καθημερινό πρόγραμμα, όμως η ατμόσφαιρα στο πλατό παραμένει γεμάτη ζεστασιά, κέφι και ασταμάτητα πειράγματα μεταξύ των ηθοποιών. Στα ολοκαίνουργια επεισόδια, οι λατρεμένοι χαρακτήρες υπόσχονται μοναδικές βραδιές γεμάτες άφθονο γέλιο, όπως αποκαλύπτουν και τα αποκλειστικά στιγμιότυπα πίσω από τις κάμερες.

Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο σπαρταριστό τηλεοπτικό ραντεβού έχει ήδη αρχίσει. Σημείωσε την ημερομηνία: «Το σόι σου» επιστρέφει δυναμικά με διπλό, χορταστικό επεισόδιο τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00.

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