«Μια γυναίκα»: Γνώρισε τον Νίκο – Ο ρόλος του Βασίλη Μαγουλιώτη στην νέα δραματική σειρά του Alpha

Γνώρισε τον Νίκο από τη «Μια γυναίκα», τον ήρωα που ενσαρκώνει ο Βασίλης Μαγουλιώτης στη νέα σειρά του Alpha

Με μια ματιά Η σειρά «Μια γυναίκα» του Alpha ξεκινά με μια ιστορία αγάπης μεταξύ Μαρίνας και Νίκου.

Ο Νίκος, skipper, ονειρεύεται δικό του σκάφος και η οικογένεια είναι η μεγαλύτερη ευτυχία του.

Ο Νίκος πεθαίνει τραγικά, αφήνοντας τη Μαρίνα να μεγαλώσει μόνη τα δύο παιδιά τους.

Τον Νίκο υποδύεται ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ενώ η σειρά εστιάζει στη δύναμη της ηρωίδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα δραματική σειρά έρχεται στο πρόγραμμα του Alpha και υπόσχεται να μας κρατήσει καθηλωμένους. Το «Μια γυναίκα» ξεκινά με μια μεγάλη ιστορία αγάπης, όμως η ζωή επιφυλάσσει στη Μαρίνα μια ανατροπή που θα αλλάξει για πάντα την καθημερινότητά της.

Η Μαρίνα και ο Νίκος γνωρίζονται, ερωτεύονται και αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Ο Νίκος είναι ένας εργατικός και φιλόδοξος skipper, που ονειρεύεται να αποκτήσει το δικό του σκάφος και να οργανώνει εκδρομές, ενώ η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη Μαρίνα είναι για εκείνον η μεγαλύτερη ευτυχία.

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Όλα όμως αλλάζουν όταν η ζωή του Νίκου τελειώνει με τραγικό τρόπο. Η Μαρίνα βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια τεράστια απώλεια και καλείται να μεγαλώσει μόνη τα δύο παιδιά τους, χωρίς στήριξη. Από εκεί ξεκινά η πραγματική μάχη μιας γυναίκας που πρέπει να βρει τη δύναμη να συνεχίσει.

Ο Βασίλης Μαγουλιώτης στον ρόλο του Νίκου

Τον Νίκο υποδύεται ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ο οποίος μιλά για τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει και την εμπειρία του από τη νέα σειρά του Alpha.

Το «Μια γυναίκα» φέρνει στο προσκήνιο έναν έρωτα που δοκιμάζεται από τις πιο δύσκολες συνθήκες, αλλά και μια ηρωίδα που καλείται να σταθεί όρθια όταν όλα γύρω της καταρρέουν.

Δες το trailer της νέας σειράς και πάρε μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται στον Alpha!

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