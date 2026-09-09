TV & Media 09.09.2026

Η μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή της Χρύσας Ρώπα – Νέα κωμική σειρά με τον Λάκη Λαζόπουλο

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Δέκα χρόνια μετά τις επιτυχημένες συνεργασίες τους, η Χρύσα Ρώπα και ο Λάκης Λαζόπουλος ξαναβρίσκονται στο ίδιο τηλεοπτικό πλατό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Χρύσα Ρώπα επιστρέφει τηλεοπτικά στη νέα κωμική σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη».
  • Η σειρά φέρνει ξανά μαζί τη Χρύσα Ρώπα και τον Λάκη Λαζόπουλο μετά από επιτυχημένες συνεργασίες.
  • Η πλοκή αφορά οικογένεια ομογενών που επιστρέφει από τη Νέα Υόρκη στη Λέσβο, με μια μυστηριώδη μαύρη βαλίτσα.
  • Η σειρά συνδυάζει χιούμορ, οικογενειακές σχέσεις, μυστήριο και περιπέτεια, με σκηνοθέτη τον Αλέξανδρο Ρήγα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Χρύσα Ρώπα ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη και αυτή τη φορά η τηλεοπτική της επιστροφή έχει όλα τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν μια νέα σειρά να ξεχωρίσει. Χιούμορ, οικογενειακές σχέσεις, επιστροφή στις ρίζες, απρόβλεπτες καταστάσεις και, φυσικά, μια μυστηριώδης μαύρη βαλίτσα που φαίνεται πως θα ανατρέψει τις ισορροπίες. Η αγαπημένη ηθοποιός εντάσσεται στο καστ της νέας κωμικής σειράς «17 βαλίτσες και μία μαύρη», όπου θα συναντήσει ξανά τον Λάκη Λαζόπουλο, περίπου δέκα χρόνια μετά τις προηγούμενες επιτυχημένες συνεργασίες τους. Η είδηση της τηλεοπτικής τους συνάντησης έχει ήδη δημιουργήσει ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ηθοποιοί έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική κωμωδία και η μεταξύ τους χημεία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να δώσουν ξεχωριστό χρώμα στη νέα παραγωγή.

https://www.instagram.com/lakislazopoulos_official/
https://www.instagram.com/lakislazopoulos_official/

Η υπόθεση της σειράς μεταφέρει τους πρωταγωνιστές από τη Νέα Υόρκη στη Λέσβο, καθώς μια οικογένεια ομογενών αποφασίζει να αφήσει πίσω της τη ζωή στην Αμερική και να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής της. Η απόφαση μοιάζει αρχικά να είναι μια νέα αρχή για όλους, όμως η επιστροφή στην Ελλάδα αποδεικνύεται πολύ πιο περιπετειώδης από όσο είχαν υπολογίσει. Μαζί τους φτάνουν 17 βαλίτσες, οι οποίες κουβαλούν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής. Υπάρχει όμως και μία ακόμη βαλίτσα, διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες. Είναι μαύρη και το περιεχόμενό της αποτελεί ένα από τα βασικά μυστήρια γύρω από τα οποία θα κινηθεί η ιστορία.

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Η μαύρη βαλίτσα αναμένεται να γίνει η αφορμή για μια σειρά από απρόβλεπτες καταστάσεις, μπλέκοντας την οικογένεια σε μια περιπέτεια που δεν περιορίζεται στη Λέσβο. Οι ήρωες θα βρεθούν να διατηρούν δεσμούς με τη Νέα Υόρκη, ενώ την ίδια στιγμή θα προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και να διαχειριστούν όλα όσα φέρνει μαζί της η επιστροφή στις ρίζες. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το χιούμορ αναμένεται να συνυπάρξει με το μυστήριο, δημιουργώντας μια ιστορία με οικογενειακές συγκρούσεις, ανατροπές και καταστάσεις που μπορούν να προσφέρουν αρκετές κωμικές στιγμές.

@megatvcom

Η Χρύσα Ρώπα στο Tsantiri LakisLazopoulos MegaTv ToMegaToKalo

♬ πρωτότυπος ήχος – Mega TV – Mega TV

Η Χρύσα Ρώπα θα υποδυθεί τη σύζυγο του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Λάκης Λαζόπουλος, γεγονός που κάνει τη νέα τους συνύπαρξη ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Οι δύο ηθοποιοί επιστρέφουν ουσιαστικά σε μια συνεργασία που το κοινό γνωρίζει και αγαπά, αυτή τη φορά όμως μέσα από μια ολοκαίνουρια ιστορία. Η προηγούμενη τηλεοπτική τους χημεία δημιουργεί προσδοκίες για ένα δίδυμο που θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της σειράς, ιδιαίτερα σε μια πλοκή όπου οι οικογενειακές σχέσεις αναμένεται να δοκιμαστούν αρκετές φορές.

Στο πλευρό τους θα βρίσκεται και η Λένα Ουζουνίδου, η οποία έχει συμφωνήσει για έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η παρουσία της συμπληρώνει ένα καστ με έντονο κωμικό ενδιαφέρον, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Ρήγας. Η νέα παραγωγή φιλοδοξεί να συνδυάσει το γνώριμο οικογενειακό χιούμορ με στοιχεία μυστηρίου και περιπέτειας, δημιουργώντας μια ιστορία που θα μπορεί να κρατά το ενδιαφέρον του τηλεθεατή όχι μόνο μέσα από τις ατάκες και τις κωμικές καταστάσεις, αλλά και μέσα από τα ερωτήματα που θα γεννά η εξέλιξη της πλοκής.

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ΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Χρύσα Ρώπα
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