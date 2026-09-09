Ashley St. Clair: «Ο Elon Musk μού προσέφερε 40 εκατ. δολάρια για να μη μιλήσω»

Με μια ματιά Η Ashley St. Clair ισχυρίζεται ότι ο Elon Musk της προσέφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για να τηρήσει σιωπή.

Η St. Clair δεν αποδέχθηκε την προσφορά, θεωρώντας ότι η οικονομική δύναμη δεν πρέπει να καθορίζει το δικαίωμα έκφρασης.

Παλαιότερα, είχε αναφέρει πρόταση 15 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Musk, την οποία επίσης αρνήθηκε.

Η St. Clair μιλά στο ντοκιμαντέρ «Musk» για την προσωπική της σχέση και τη διαμάχη τους, θέλοντας να αποτελέσει παράδειγμα για τα παιδιά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς την υπόθεση γύρω από τον Elon Musk και την Ashley St. Clair, δύσκολα μπορείς να προσπεράσεις τη νέα αποκάλυψη που έκανε η 28χρονη στη Βενετία. Η πρώην σύντροφος του δισεκατομμυριούχου και μητέρα ενός από τα παιδιά του υποστήριξε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ότι ο Musk της είχε προσφέρει το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εμπιστευτικότητας, προκειμένου, όπως ισχυρίζεται, να μη μιλήσει δημόσια για εκείνον.

Η δήλωση ήρθε την ώρα που παρουσιάστηκε το νέο ντοκιμαντέρ «Musk» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Alex Gibney, στο οποίο η St. Clair συμμετέχει και μιλά ανοιχτά για την προσωπική της σχέση με τον επιχειρηματία, όσα υποστηρίζει ότι έζησε δίπλα του και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην κρατήσει τη σιωπή της. Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας: η ίδια λέει ότι δεν ήταν το ποσό που την έκανε να προβληματιστεί, αλλά η ιδέα ότι η οικονομική δύναμη ενός ανθρώπου θα μπορούσε να καθορίσει ποιος έχει το δικαίωμα να μιλήσει και ποιος όχι.

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Η Ashley St. Clair μιλά για μια πρόταση 40 εκατ. δολαρίων

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η ίδια, ο Musk τής είχε προσφέρει 40 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να συμφωνήσει σε όρους που θα περιόριζαν τη δυνατότητά της να μιλά δημόσια. Η St. Clair ξεκαθάρισε ότι τελικά δεν αποδέχθηκε τη φερόμενη συμφωνία.Και αν αναρωτιέσαι γιατί, η απάντησή της δεν αφορά μόνο τα χρήματα. Για την ίδια, το πραγματικό ερώτημα ήταν πολύ μεγαλύτερο: πόσο κοστίζει η σιωπή ενός ανθρώπου και, κυρίως, ποιος αποφασίζει αν αυτή η σιωπή μπορεί να αγοραστεί;

Η St. Clair υποστήριξε ότι μια πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων την έκανε να σκεφτεί ακριβώς αυτό. Δεν στάθηκε μόνο στο οικονομικό όφελος που θα μπορούσε να έχει, αλλά στο τι θα σήμαινε για την ίδια αν δεχόταν να μην μιλά. Όπως παρουσιάζει η ίδια την ιστορία, η επιλογή δεν ήταν ανάμεσα σε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και μια μικρότερη αμοιβή. Ήταν ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια και στην ελευθερία να αφηγείται τη δική της εμπειρία.

Από τα 40 εκατομμύρια στα 15 εκατομμύρια

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν είναι η πρώτη φορά που η Ashley St. Clair μιλά δημόσια για οικονομική πρόταση και συμφωνία μη αποκάλυψης. Σε εμφάνισή της στην εκπομπή του Don Lemon τον περασμένο Ιούνιο, είχε υποστηρίξει ότι ο Elon Musk είχε στείλει μήνυμα στον στενό συνεργάτη του Jared Birchall, ζητώντας να μεταφερθούν 15 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά κατοικίας και ως οικονομικό απόθεμα για εκείνη.

Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε πολύωρη συνομιλία με τον Birchall, κατά την οποία τέθηκε στο τραπέζι μια συμφωνία μη αποκάλυψης πληροφοριών. Η St. Clair είπε ότι αρνήθηκε να την υπογράψει. Ο λόγος που έδωσε ήταν ότι δεν μπορούσε να το κάνει «με καθαρή συνείδηση». Έτσι, η νέα αναφορά για τα 40 εκατομμύρια αποκτά μεγαλύτερο βάρος μέσα στη συνολική αφήγησή της. Δεν εμφανίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος μιας ιστορίας που η ίδια περιγράφει εδώ και μήνες και η οποία πλέον περνά στη μεγάλη οθόνη.

Η σχέση του Elon Musk με την Ashley St. Clair και η διαμάχη για τον γιο τους

Η Ashley St. Clair και ο Elon Musk έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Romulus. Η προσωπική τους σχέση, ωστόσο, έχει εξελιχθεί σε έντονη αντιπαράθεση, με τις διαφορές τους να έχουν μεταφερθεί και σε νομικό επίπεδο. Η διαμάχη γύρω από το παιδί τους αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της ιστορίας που περιβάλλει τους δύο πρώην συντρόφους, ενώ η St. Clair έχει πλέον διαμορφώσει μια ιδιαίτερα επικριτική δημόσια στάση απέναντι στον Musk. Και εδώ η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς η ίδια δεν μιλά απλώς για έναν πρώην σύντροφο. Μιλά για έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες στον κόσμο, έναν άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από εταιρείες όπως η Tesla και η SpaceX και έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τεράστια επιρροή στην τεχνολογία, την πολιτική και τη δημόσια συζήτηση. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει και τη συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ του Alex Gibney ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

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Τι λέει η Ashley St. Clair για την απόφασή της να μιλήσει

Η St. Clair υποστηρίζει ότι η απόφασή της να μιλήσει δεν αφορά μόνο την ίδια. Έχει δύο παιδιά και, όπως ανέφερε στη Βενετία, θέλει να αποτελέσει παράδειγμα για εκείνα. Το μήνυμα που θέλει να περάσει, σύμφωνα με τη δική της τοποθέτηση, είναι ότι η οικονομική άνεση δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι ένας άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει το δικαίωμά του να μιλά για όσα έχει ζήσει. Αυτό δίνει στην υπόθεση μια σαφώς πιο προσωπική διάσταση. Από τη μία βρίσκεται η τεράστια οικονομική πρόταση που η ίδια ισχυρίζεται ότι δέχθηκε. Από την άλλη βρίσκεται η ανάγκη της να διατηρήσει τον έλεγχο της δικής της αφήγησης. Και αυτή η αντίθεση είναι ένα από τα στοιχεία που φαίνεται να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και τον Alex Gibney.

Το «Musk» του Alex Gibney κοιτάζει πίσω από τον μύθο

Το νέο ντοκιμαντέρ «Musk» του Alex Gibney έχει διάρκεια περίπου τέσσερις ώρες και επιχειρεί να εξετάσει πολύ περισσότερα από την επιχειρηματική πορεία του Elon Musk. Η ταινία ασχολείται με την Tesla, τη SpaceX, την εξαγορά του Twitter και τη μετονομασία του σε X, την πολιτική εμπλοκή του Musk, την αυξανόμενη κοινωνική του επιρροή αλλά και την προσωπική του ζωή. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ερώτημα που είναι δύσκολο να αγνοήσεις: πόσο κοντά στην πραγματικότητα βρίσκεται η εικόνα του Musk ως τεχνολογικού «οραματιστή» και πόσο μεγάλο μέρος της δημόσιας εικόνας του αποτελεί έναν μύθο που έχει χτιστεί γύρω από το πρόσωπό του;

Ο Gibney ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στο πρότζεκτ το 2023. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, όπως έχει αναφέρει, ήρθε σε επαφή με επικριτές του Musk, πρώην συνεργάτες αλλά και ανθρώπους από τον ευρύτερο κύκλο του. Ωστόσο, αρκετοί από εκείνους που προσέγγισε δεν θέλησαν να συμμετάσχουν. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει εντυπωσιακό τον φόβο που διαπίστωσε σε ορισμένους ανθρώπους όταν επρόκειτο να μιλήσουν για τον Elon Musk.

Ο Elon Musk δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ

Ο Musk δεν δέχθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη για το «Musk». Μάλιστα, είχε επιτεθεί δημόσια στον Alex Gibney πριν από την πρεμιέρα της ταινίας, κατηγορώντας τον για προκατάληψη. Ο σκηνοθέτης από την πλευρά του έχει υποστηρίξει ότι όταν ξεκίνησε την έρευνα είχε έναν βαθμό θαυμασμού για τον Musk και ότι ήθελε πραγματικά να συζητήσει μαζί του. Τελικά, όπως έχει εξηγήσει, επέλεξε να ακολουθήσει τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκέντρωνε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η απουσία του Musk από το ντοκιμαντέρ δεν σημαίνει, φυσικά, ότι η ταινία δεν ασχολείται εκτενώς μαζί του. Αντίθετα, ολόκληρο το πρότζεκτ είναι δομημένο γύρω από την προσπάθεια να εξετάσει την προσωπικότητα, τις αποφάσεις, τις επιχειρηματικές κινήσεις και την τεράστια επιρροή του.

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Ένα ντοκιμαντέρ που ανοίγει πολύ περισσότερες συζητήσεις

Το «Musk» δεν περιορίζεται στην ιστορία της Ashley St. Clair. Η ταινία επιχειρεί να παρουσιάσει ένα ευρύτερο πορτρέτο ενός ανθρώπου που μέσα σε λίγα χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της παγκόσμιας δημόσιας συζήτησης. Ο Elon Musk παρουσιάζεται μέσαιλήσει, γνωρίζοντας ότι η σχέση της με τον Musk και η μεταξύ τους διαμάχη θα βρίσκονται πλέον από τις επιχειρηματικές του επιτυχίες, τις αντιπαραθέσεις, την εξαγορά του Twitter, την πορεία του X, την πολιτική του δραστηριότητα και την προσωπική του ζωή. Η ταινία αναφέρεται επίσης στην οικογένειά του και στα παιδιά που έχει αποκτήσει με διαφορετικές συντρόφους. Και μέσα σε αυτό το πολύ μεγαλύτερο κάδρο, η μαρτυρία της Ashley St. Clair λειτουργεί ως ένα από τα πιο προσωπικά κεφάλαια.

Η ίδια έχει επιλέξει να μιλήσει, γνωρίζοντας ότι η σχέση της με τον Musk και η μεταξύ τους διαμάχη θα βρίσκονται πλέον μπροστά σε ένα διεθνές κοινό. Το αν οι ισχυρισμοί της θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό βλέπει τον Elon Musk είναι κάτι που θα κριθεί από τα στοιχεία, τις διαφορετικές πλευρές της υπόθεσης και τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογήσει ο καθένας όσα παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ. Για την Ashley St. Clair, πάντως, η απόφαση φαίνεται να έχει ήδη παρθεί.

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