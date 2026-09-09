Ο Charlie Puth γύρισε 2 χρόνια πίσω και μάς έδειξε την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής του

Ο Charlie Puth γιόρτασε 2 χρόνια γάμου με την Brooke Sansone και μοιράστηκε φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα τους

Με μια ματιά Ο Charlie Puth γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, Brooke Sansone.

Ο γάμος τους έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου του μέσω Instagram Stories.

Ο Puth χαρακτήρισε την ημέρα του γάμου του ως την "καλύτερη μέρα της ζωής του". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Charlie Puth είχε έναν πολύ ξεχωριστό λόγο για να γιορτάσει αυτές τις ημέρες. Ο τραγουδιστής συμπλήρωσε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, Brooke Sansone, και θέλησε να μοιραστεί με τους followers του μερικές τρυφερές αναμνήσεις από την ημέρα που έγιναν επίσημα ζευγάρι.

Ο Charlie Puth και η Brooke Sansone παντρεύτηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, σε μια ιδιαίτερη τελετή στο σπίτι της οικογένειας του τραγουδιστή στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Δύο χρόνια αργότερα, ο ίδιος επέστρεψε σε εκείνη τη μέρα μέσα από φωτογραφίες που ανέβασε στα Instagram Stories του.

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Μαζί με τα στιγμιότυπα, ο τραγουδιστής έστειλε και ένα πολύ προσωπικό μήνυμα στη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική παραμένει για εκείνον η συγκεκριμένη ημερομηνία. «Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου, γλυκιά μου Μπούκλετ», έγραψε χαρακτηριστικά, με το post να έχει ξεκάθαρα anniversary vibes.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό περιβάλλον, μακριά από τα φώτα μιας μεγάλης δημόσιας εκδήλωσης. Ο Charlie Puth είχε κάνει πρόταση γάμου στην Brooke Sansone το 2023, ενώ η σχέση τους είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Για την επέτειό τους, ο τραγουδιστής επέλεξε να μην κάνει κάποια μεγάλη δημόσια δήλωση, αλλά να μοιραστεί μικρές στιγμές από την ημέρα του γάμου τους. Οι φωτογραφίες λειτουργούν σαν ένα μικρό throwback στη στιγμή που ξεκίνησε για τους δυο τους ένα νέο κεφάλαιο.

«Η καλύτερη μέρα της ζωής μου»

Η επέτειος έδωσε στον Charlie Puth την ευκαιρία να θυμηθεί μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της προσωπικής του ζωής. Ο ίδιος έχει περιγράψει τον γάμο του ως μία από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες του, ενώ η τρυφερή αφιέρωση στη Brooke δείχνει πως δύο χρόνια μετά το συναίσθημα παραμένει το ίδιο δυνατό.

Μέσα από ένα απλό Instagram Story, ο Charlie Puth κατάφερε τελικά να μοιραστεί κάτι πολύ πιο προσωπικό από ένα συνηθισμένο anniversary post: μια μικρή ματιά στην ημέρα που, όπως έχει πει, άλλαξε τη ζωή του.

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