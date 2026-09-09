«Δεν το είχα στο πρόγραμμα αλλά…»: Το «τρολάρισμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιωάννα Τούνη

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει μια επιχειρηματική πρεμιέρα στο Παρίσι ακόμη πιο πολυσυζητημένη, αυτό είναι ένας απρόσμενος διάλογος με τον πρωθυπουργό της χώρας μέσα από το Instagram. Αυτό ακριβώς συνέβη στην Ιωάννα Τούνη, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη γαλλική πρωτεύουσα για ένα από τα σημαντικότερα επαγγελματικά της βήματα μέχρι σήμερα. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ετοιμάζεται να ανοίξει επίσημα τις πόρτες της δικής της croissanterie, «Fat Rat», επιχειρώντας για πρώτη φορά να επεκτείνει την επαγγελματική της δραστηριότητα εκτός Ελλάδας.

Και ενώ η προσοχή της είναι στραμμένη στο νέο της κατάστημα, ένα χιουμοριστικό Instagram Story, μια φίλη της και ένα μήνυμα για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί ένα μικρό διαδικτυακό στιγμιότυπο που ξεχώρισε. Η ιστορία ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, όταν η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε μήνυμα από τη φίλη της, Έφη Γκούτα. Η ίδια παρατήρησε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής για το Διάστημα. Η πληροφορία αυτή ήταν αρκετή για να δώσει στην Ιωάννα Τούνη την αφορμή για ένα χιουμοριστικό story, καθώς την επόμενη ημέρα ήταν προγραμματισμένο το επίσημο άνοιγμα του «Fat Rat».

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Η Ιωάννα Τούνη ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην πάει στο «Fat Rat»

Με διάθεση για χιούμορ, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το μήνυμα που είχε λάβει από την Έφη Γκούτα και έκανε τη δική της δημόσια «παράκληση» προς τον πρωθυπουργό. Στο Instagram Story της έγραψε: «Τι μου στέλνει εντωμεταξύ η @efigkouta. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το @fatrat\_croissanterie και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε». Η ανάρτηση, όπως φαίνεται, δεν έμεινε απλώς στους followers της. Έφτασε μέχρι τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος όχι μόνο είδε το story, αλλά αποφάσισε να απαντήσει δημόσια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η απάντηση του πρωθυπουργού που μάλλον δεν περίμενε η Ιωάννα Τούνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε repost το story της Ιωάννας Τούνη και πρόσθεσε το δικό του σχόλιο, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο χιουμοριστικό στιγμιότυπο. «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…», έγραψε ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας τη φράση με ένα emoji γέλιου. Η απάντηση ήταν σύντομη, αλλά αρκούσε για να συνεχιστεί το πείραγμα που ξεκίνησε από την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη. Άλλωστε, η ίδια δεν είχε κρύψει πως η αναφορά στον πρωθυπουργό ήταν καθαρά χιουμοριστική, με αφορμή την παρουσία του στο Παρίσι και το γεγονός ότι εκείνη ετοιμαζόταν να ανοίξει επίσημα το νέο της κατάστημα.

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Το «Fat Rat» είναι το νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο της Ιωάννας Τούνη

Πίσω από το συγκεκριμένο Instagram στιγμιότυπο, πάντως, βρίσκεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό επαγγελματικό βήμα για την Ιωάννα Τούνη. Η ίδια ανακοίνωσε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ότι ανοίγει στο Παρίσι τη δική της croissanterie με την ονομασία «Fat Rat». Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο επιχειρηματικό της εγχείρημα εκτός Ελλάδας και, όπως είναι φυσικό, αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία. Η Ιωάννα Τούνη έχει ήδη δημιουργήσει έντονη παρουσία στον χώρο της μόδας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει και στον τομέα των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα περνά τα ελληνικά σύνορα και μεταφέρεται στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, με ένα concept που συνδέεται με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα της γαλλικής γαστρονομίας.

Η ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επίσκεψης

Μπορεί όλα να ξεκίνησαν ως ένα αυθόρμητο αστείο της Ιωάννας Τούνη στο Instagram, όμως η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε μια διαφορετική τροπή στην ιστορία. Με το «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…», ο πρωθυπουργός μπήκε στο κλίμα του χιούμορ και άφησε την Ιωάννα Τούνη και τους διαδικτυακούς της φίλους να αναρωτιούνται αν τελικά θα κάνει την εμφάνισή του στο «Fat Rat». Το μόνο βέβαιο είναι πως το νέο εγχείρημα της επιχειρηματία στο Παρίσι απέκτησε, πριν ακόμη ανοίξει επίσημα τις πόρτες του, έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή.

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