Celeb World 09.09.2026

«Δεν το είχα στο πρόγραμμα αλλά…»: Το «τρολάρισμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιωάννα Τούνη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζει το «Fat Rat» στο Παρίσι και δεν περίμενε την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο χιουμοριστικό της story
Ανάλια Μαργώνη

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει μια επιχειρηματική πρεμιέρα στο Παρίσι ακόμη πιο πολυσυζητημένη, αυτό είναι ένας απρόσμενος διάλογος με τον πρωθυπουργό της χώρας μέσα από το Instagram. Αυτό ακριβώς συνέβη στην Ιωάννα Τούνη, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη γαλλική πρωτεύουσα για ένα από τα σημαντικότερα επαγγελματικά της βήματα μέχρι σήμερα. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ετοιμάζεται να ανοίξει επίσημα τις πόρτες της δικής της croissanterie, «Fat Rat», επιχειρώντας για πρώτη φορά να επεκτείνει την επαγγελματική της δραστηριότητα εκτός Ελλάδας.

Και ενώ η προσοχή της είναι στραμμένη στο νέο της κατάστημα, ένα χιουμοριστικό Instagram Story, μια φίλη της και ένα μήνυμα για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί ένα μικρό διαδικτυακό στιγμιότυπο που ξεχώρισε. Η ιστορία ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, όταν η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε μήνυμα από τη φίλη της, Έφη Γκούτα. Η ίδια παρατήρησε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής για το Διάστημα. Η πληροφορία αυτή ήταν αρκετή για να δώσει στην Ιωάννα Τούνη την αφορμή για ένα χιουμοριστικό story, καθώς την επόμενη ημέρα ήταν προγραμματισμένο το επίσημο άνοιγμα του «Fat Rat».

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Διάβασε επίσης: Η Ιωάννα Τούνη σού έδωσε λόγο να πας Παρίσι – Ανοίγει croissanterie στη Μονμάρτη

Η Ιωάννα Τούνη ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην πάει στο «Fat Rat»

Με διάθεση για χιούμορ, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το μήνυμα που είχε λάβει από την Έφη Γκούτα και έκανε τη δική της δημόσια «παράκληση» προς τον πρωθυπουργό. Στο Instagram Story της έγραψε: «Τι μου στέλνει εντωμεταξύ η @efigkouta. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το @fatrat\_croissanterie και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε». Η ανάρτηση, όπως φαίνεται, δεν έμεινε απλώς στους followers της. Έφτασε μέχρι τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος όχι μόνο είδε το story, αλλά αποφάσισε να απαντήσει δημόσια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Η απάντηση του πρωθυπουργού που μάλλον δεν περίμενε η Ιωάννα Τούνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε repost το story της Ιωάννας Τούνη και πρόσθεσε το δικό του σχόλιο, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο χιουμοριστικό στιγμιότυπο. «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…», έγραψε ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας τη φράση με ένα emoji γέλιου. Η απάντηση ήταν σύντομη, αλλά αρκούσε για να συνεχιστεί το πείραγμα που ξεκίνησε από την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη. Άλλωστε, η ίδια δεν είχε κρύψει πως η αναφορά στον πρωθυπουργό ήταν καθαρά χιουμοριστική, με αφορμή την παρουσία του στο Παρίσι και το γεγονός ότι εκείνη ετοιμαζόταν να ανοίξει επίσημα το νέο της κατάστημα.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Διάβασε επίσης: Το βίντεο με τον Σάκη Ρουβά που έγινε viral – Η έκπληξη στη χορογράφο του

Το «Fat Rat» είναι το νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο της Ιωάννας Τούνη

Πίσω από το συγκεκριμένο Instagram στιγμιότυπο, πάντως, βρίσκεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό επαγγελματικό βήμα για την Ιωάννα Τούνη. Η ίδια ανακοίνωσε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ότι ανοίγει στο Παρίσι τη δική της croissanterie με την ονομασία «Fat Rat». Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο επιχειρηματικό της εγχείρημα εκτός Ελλάδας και, όπως είναι φυσικό, αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία. Η Ιωάννα Τούνη έχει ήδη δημιουργήσει έντονη παρουσία στον χώρο της μόδας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει και στον τομέα των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα περνά τα ελληνικά σύνορα και μεταφέρεται στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, με ένα concept που συνδέεται με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα της γαλλικής γαστρονομίας.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Η ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επίσκεψης

Μπορεί όλα να ξεκίνησαν ως ένα αυθόρμητο αστείο της Ιωάννας Τούνη στο Instagram, όμως η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε μια διαφορετική τροπή στην ιστορία. Με το «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…», ο πρωθυπουργός μπήκε στο κλίμα του χιούμορ και άφησε την Ιωάννα Τούνη και τους διαδικτυακούς της φίλους να αναρωτιούνται αν τελικά θα κάνει την εμφάνισή του στο «Fat Rat». Το μόνο βέβαιο είναι πως το νέο εγχείρημα της επιχειρηματία στο Παρίσι απέκτησε, πριν ακόμη ανοίξει επίσημα τις πόρτες του, έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Instagram Ιωάννα Τούνη Κυριάκος Μητσοτάκης Παρίσι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Still got pics to post»: Η Rihanna «κλείνει» το καλοκαίρι με μία εντυπωσιακή φωτογράφιση

«Still got pics to post»: Η Rihanna «κλείνει» το καλοκαίρι με μία εντυπωσιακή φωτογράφιση

09.09.2026
Επόμενο
Ο Charlie Puth γύρισε 2 χρόνια πίσω και μάς έδειξε την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής του

Ο Charlie Puth γύρισε 2 χρόνια πίσω και μάς έδειξε την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής του

09.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Brad Pitt μαλώνει με 16 σκυλιά για έναν espresso και γίνεται viral!
Celeb News

Ο Brad Pitt μαλώνει με 16 σκυλιά για έναν espresso και γίνεται viral!

09.09.2026
Η Καίτη Γαρμπή «ακυρώνει» το viral 80’s φίλτρo με επική φωτογραφία
Celeb News

Η Καίτη Γαρμπή «ακυρώνει» το viral 80’s φίλτρo με επική φωτογραφία

09.09.2026
Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει τα κοινά τηλεοπτικά πλάνα του με τη Χριστίνα Μπόμπα μέσω AI
Celeb News

Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει τα κοινά τηλεοπτικά πλάνα του με τη Χριστίνα Μπόμπα μέσω AI

09.09.2026
Carly Rae Jepsen: Από πού εμπνεύστηκε το όνομα του γιου της, Ilya
Celeb News

Carly Rae Jepsen: Από πού εμπνεύστηκε το όνομα του γιου της, Ilya

09.09.2026
Ο Charlie Puth γύρισε 2 χρόνια πίσω και μάς έδειξε την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής του
Celeb News

Ο Charlie Puth γύρισε 2 χρόνια πίσω και μάς έδειξε την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής του

09.09.2026
«Still got pics to post»: Η Rihanna «κλείνει» το καλοκαίρι με μία εντυπωσιακή φωτογράφιση
Celeb News

«Still got pics to post»: Η Rihanna «κλείνει» το καλοκαίρι με μία εντυπωσιακή φωτογράφιση

09.09.2026
Prince George: Στο Eton College με δίδακτρα 65.000 λίρες τον χρόνο
Celeb News

Prince George: Στο Eton College με δίδακτρα 65.000 λίρες τον χρόνο

08.09.2026
«Μου είπαν ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Pamela Anderson
Celeb News

«Μου είπαν ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Pamela Anderson

08.09.2026
Το βίντεο με τον Σάκη Ρουβά που έγινε viral – Η έκπληξη στη χορογράφο του
Celeb News

Το βίντεο με τον Σάκη Ρουβά που έγινε viral – Η έκπληξη στη χορογράφο του

08.09.2026
4 έξυπνα tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου χωρίς κόπο

4 έξυπνα tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου χωρίς κόπο

New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast