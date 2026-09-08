Γιώργος Λιβάνης: Η καλοκαιρινή ανάμνηση που δεν θα ξεχάσει ποτέ έχει πρωταγωνιστή τον γιο του

Ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε για το καλοκαίρι του 2026 και αποκάλυψε πως οι πιο ξεχωριστές αναμνήσεις του ήταν με τον γιο και την οικογένειά του

Με μια ματιά Ο Γιώργος Λιβάνης ξεχωρίζει τις αναμνήσεις με τον γιο του και την οικογένειά του από το φετινό καλοκαίρι.

Ο τραγουδιστής θα ήθελε να μην τελειώνει το καλοκαίρι, λόγω των οικογενειακών στιγμών.

Η πατρότητα έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα του Γιώργου Λιβάνη.

Ο γιος του, Γεράσιμος, γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2024 και είναι το επίκεντρο της ζωής του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια πολύ όμορφη φάση της προσωπικής του ζωής βρίσκεται ο Γιώργος Λιβάνης, με την οικογένειά του και φυσικά τον γιο του να έχουν πλέον ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά του. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Studio στις 3» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και στις στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη του.

Με αφορμή την παράταση των παραστάσεων «Του αγοριού απέναντι» στο Θέατρο Άλσος, ο Γιώργος Λιβάνης δέχθηκε ερωτήσεις τόσο για τη δουλειά του όσο και για την προσωπική του ζωή. Όταν κλήθηκε να ξεχωρίσει τις αναμνήσεις που κρατά από το φετινό καλοκαίρι, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και είχε πρωταγωνιστή τον γιο του.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λιβάνης: «Το λαϊκό τραγούδι περνά κρίση – Δυστυχώς ζούμε στην εποχή του TikTok»

«Οι αναμνήσεις οι οποίες δεν θα ξεχάσω φέτος το καλοκαίρι είναι οι αναμνήσεις με τον γιο μου και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, δείχνοντας πως για εκείνον οι πιο σημαντικές στιγμές δεν είχαν απαραίτητα να κάνουν με τη δουλειά ή τις εμφανίσεις, αλλά με τον χρόνο που πέρασε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπά.

Το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται πως άφησε στον Γιώργο Λιβάνη πολύ όμορφες αναμνήσεις, τόσο που θα ήθελε να κρατήσει λίγο περισσότερο. Όταν ρωτήθηκε ποια εποχή θα ήθελε να μην τελειώνει, δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη σκέψη για να απαντήσει.

«Βασικά δεν θα ’θελα να τελειώνει το καλοκαίρι. Μόνο αυτό», είπε με χαμόγελο, δίνοντας μια πολύ απλή αλλά χαρακτηριστική απάντηση. Άλλωστε, από τα λόγια του φαίνεται πως οι οικογενειακές στιγμές που έζησε τους προηγούμενους μήνες έχουν ιδιαίτερη αξία για εκείνον.

Η πατρότητα έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά του και ο ίδιος δεν διστάζει να μιλά πλέον για τη χαρά που παίρνει μέσα από τις στιγμές με τον γιο του. Έτσι, όταν κλήθηκε να επιλέξει τι θα κρατήσει από το καλοκαίρι, η απάντηση ήταν τελικά πολύ πιο προσωπική από μια απλή ανάμνηση διακοπών.





Ο γιος του Γιώργου Λιβάνη είναι πλέον δύο ετών

Ο Γιώργος Λιβάνης έγινε για πρώτη φορά πατέρας στις 12 Σεπτεμβρίου 2024, όταν η Ανδρομάχη έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι υποδέχθηκε ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους 3.600 γραμμαρίων, ανοίγοντας ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στη ζωή του τραγουδιστή.

Ο μικρός πήρε το όνομα Γεράσιμος, όπως ο πατέρας του Γιώργου Λιβάνη, και έχει γίνει πλέον το επίκεντρο της οικογενειακής του ζωής. Ο τραγουδιστής έχει μιλήσει αρκετές φορές με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο για τον γιο του, ενώ από τη νέα του δήλωση γίνεται ξεκάθαρο πως οι στιγμές μαζί του είναι εκείνες που ξεχωρίζει περισσότερο.

Και μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, όμως οι αναμνήσεις που δημιούργησε η οικογένειά του φαίνεται πως θα μείνουν για πολύ καιρό. Για τον Γιώργο Λιβάνη, άλλωστε, οι πιο σημαντικές στιγμές δεν χρειάζονται απαραίτητα μεγάλα σχέδια ή εντυπωσιακές εικόνες· αρκεί να είναι μαζί με τους δικούς του ανθρώπους.

Διάβασε επίσης: