Celeb World 08.09.2026

Γιώργος Λιβάνης: Η καλοκαιρινή ανάμνηση που δεν θα ξεχάσει ποτέ έχει πρωταγωνιστή τον γιο του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε για το καλοκαίρι του 2026 και αποκάλυψε πως οι πιο ξεχωριστές αναμνήσεις του ήταν με τον γιο και την οικογένειά του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Λιβάνης ξεχωρίζει τις αναμνήσεις με τον γιο του και την οικογένειά του από το φετινό καλοκαίρι.
  • Ο τραγουδιστής θα ήθελε να μην τελειώνει το καλοκαίρι, λόγω των οικογενειακών στιγμών.
  • Η πατρότητα έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα του Γιώργου Λιβάνη.
  • Ο γιος του, Γεράσιμος, γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2024 και είναι το επίκεντρο της ζωής του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια πολύ όμορφη φάση της προσωπικής του ζωής βρίσκεται ο Γιώργος Λιβάνης, με την οικογένειά του και φυσικά τον γιο του να έχουν πλέον ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά του. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Studio στις 3» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και στις στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη του.

Ο τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/giorgos_livanis/

Με αφορμή την παράταση των παραστάσεων «Του αγοριού απέναντι» στο Θέατρο Άλσος, ο Γιώργος Λιβάνης δέχθηκε ερωτήσεις τόσο για τη δουλειά του όσο και για την προσωπική του ζωή. Όταν κλήθηκε να ξεχωρίσει τις αναμνήσεις που κρατά από το φετινό καλοκαίρι, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και είχε πρωταγωνιστή τον γιο του.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λιβάνης: «Το λαϊκό τραγούδι περνά κρίση – Δυστυχώς ζούμε στην εποχή του TikTok»

«Οι αναμνήσεις οι οποίες δεν θα ξεχάσω φέτος το καλοκαίρι είναι οι αναμνήσεις με τον γιο μου και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, δείχνοντας πως για εκείνον οι πιο σημαντικές στιγμές δεν είχαν απαραίτητα να κάνουν με τη δουλειά ή τις εμφανίσεις, αλλά με τον χρόνο που πέρασε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπά.

https://www.instagram.com/giorgos_livanis/
https://www.instagram.com/giorgos_livanis/

Το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται πως άφησε στον Γιώργο Λιβάνη πολύ όμορφες αναμνήσεις, τόσο που θα ήθελε να κρατήσει λίγο περισσότερο. Όταν ρωτήθηκε ποια εποχή θα ήθελε να μην τελειώνει, δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη σκέψη για να απαντήσει.

https://www.instagram.com/giorgos_livanis/
https://www.instagram.com/giorgos_livanis/

«Βασικά δεν θα ’θελα να τελειώνει το καλοκαίρι. Μόνο αυτό», είπε με χαμόγελο, δίνοντας μια πολύ απλή αλλά χαρακτηριστική απάντηση. Άλλωστε, από τα λόγια του φαίνεται πως οι οικογενειακές στιγμές που έζησε τους προηγούμενους μήνες έχουν ιδιαίτερη αξία για εκείνον.

https://www.instagram.com/giorgos_livanis/
https://www.instagram.com/giorgos_livanis/

Η πατρότητα έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά του και ο ίδιος δεν διστάζει να μιλά πλέον για τη χαρά που παίρνει μέσα από τις στιγμές με τον γιο του. Έτσι, όταν κλήθηκε να επιλέξει τι θα κρατήσει από το καλοκαίρι, η απάντηση ήταν τελικά πολύ πιο προσωπική από μια απλή ανάμνηση διακοπών.


Ο γιος του Γιώργου Λιβάνη είναι πλέον δύο ετών

Ο Γιώργος Λιβάνης έγινε για πρώτη φορά πατέρας στις 12 Σεπτεμβρίου 2024, όταν η Ανδρομάχη έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι υποδέχθηκε ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους 3.600 γραμμαρίων, ανοίγοντας ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στη ζωή του τραγουδιστή.

Ο μικρός πήρε το όνομα Γεράσιμος, όπως ο πατέρας του Γιώργου Λιβάνη, και έχει γίνει πλέον το επίκεντρο της οικογενειακής του ζωής. Ο τραγουδιστής έχει μιλήσει αρκετές φορές με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο για τον γιο του, ενώ από τη νέα του δήλωση γίνεται ξεκάθαρο πως οι στιγμές μαζί του είναι εκείνες που ξεχωρίζει περισσότερο.

https://www.instagram.com/giorgos_livanis
https://www.instagram.com/giorgos_livanis

Και μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, όμως οι αναμνήσεις που δημιούργησε η οικογένειά του φαίνεται πως θα μείνουν για πολύ καιρό. Για τον Γιώργο Λιβάνη, άλλωστε, οι πιο σημαντικές στιγμές δεν χρειάζονται απαραίτητα μεγάλα σχέδια ή εντυπωσιακές εικόνες· αρκεί να είναι μαζί με τους δικούς του ανθρώπους.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

γιώργος λιβάνης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

08.09.2026
Επόμενο
Τα 5 κορυφαία fashion trends από το Λονδίνο που αξίζει να δοκιμάσεις τώρα

Τα 5 κορυφαία fashion trends από το Λονδίνο που αξίζει να δοκιμάσεις τώρα

08.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το βίντεο με τον Σάκη Ρουβά που έγινε viral – Η έκπληξη στη χορογράφο του
Celeb News

Το βίντεο με τον Σάκη Ρουβά που έγινε viral – Η έκπληξη στη χορογράφο του

08.09.2026
Ξέχνα το scrolling – Η Nicole Scherzinger σού δείχνει πώς να περνάς την ώρα σου στο αεροπλάνο
Celeb News

Ξέχνα το scrolling – Η Nicole Scherzinger σού δείχνει πώς να περνάς την ώρα σου στο αεροπλάνο

08.09.2026
Justin Bieber: Η τρυφερή οικογενειακή ανάρτηση με τη Hailey και τον μικρό Jack Blues
Celeb News

Justin Bieber: Η τρυφερή οικογενειακή ανάρτηση με τη Hailey και τον μικρό Jack Blues

08.09.2026
Michele Morrone: Στο πλευρό της νέας του συντρόφου στην πρεμιέρα του «The Gentlemen»
Celeb News

Michele Morrone: Στο πλευρό της νέας του συντρόφου στην πρεμιέρα του «The Gentlemen»

08.09.2026
«Οι λέξεις δεν έβγαιναν»: Η άγνωστη μάχη της Nicole Kidman με τον τραυλισμό
Celeb News

«Οι λέξεις δεν έβγαιναν»: Η άγνωστη μάχη της Nicole Kidman με τον τραυλισμό

08.09.2026
«27 χρόνια νηφάλιος»: Η εξομολόγηση του Θοδωρή Αθερίδη για τη μέρα που άλλαξε τη ζωή του
Celeb News

«27 χρόνια νηφάλιος»: Η εξομολόγηση του Θοδωρή Αθερίδη για τη μέρα που άλλαξε τη ζωή του

08.09.2026
Τι συμβαίνει στο παλάτι; Η επιστολή του King Charles που αιφνιδίασε τον πρίγκιπα Harry και την Meghan Markle
Celeb News

Τι συμβαίνει στο παλάτι; Η επιστολή του King Charles που αιφνιδίασε τον πρίγκιπα Harry και την Meghan Markle

08.09.2026
Ο Γιώργος Τσαλίκης πήρε θέση για τον Αντώνη Ρέμο – Η ατάκα του για τον Μέγα Αλέξανδρο
Celeb News

Ο Γιώργος Τσαλίκης πήρε θέση για τον Αντώνη Ρέμο – Η ατάκα του για τον Μέγα Αλέξανδρο

08.09.2026
Η Jessie J «κατεβάζει ρολά» στα social media – Ο λόγος που εγκαταλείπει προσωρινά το Instagram
Celeb News

Η Jessie J «κατεβάζει ρολά» στα social media – Ο λόγος που εγκαταλείπει προσωρινά το Instagram

08.09.2026
Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast