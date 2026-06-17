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Μουσική 17.06.2026

Γιώργος Λιβάνης: «Το λαϊκό τραγούδι περνά κρίση – Δυστυχώς ζούμε στην εποχή του TikTok»

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Ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε για το θεατρικό του ντεμπούτο, την κρίση στο λαϊκό τραγούδι και τo ενδεχόμενο της Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα

Μια νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόκληση αναλαμβάνει αυτό το καλοκαίρι ο Γιώργος Λιβάνης, καθώς πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο. Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής συμμετέχει στη μουσικοθεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι», που παρουσιάζεται στο Θέατρο Άλσος, σε κείμενο και σκηνοθετική επιμέλεια των Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου.

Ο Γιώργος Λιβάνης ποζάρει με μαύρο μπλουζάκι και δερμάτινο τζάκετ στον ώμο.
Ο Γιώργος Λιβάνης σε μια καλλιτεχνική φωτογραφία σε εξωτερικό χώρο.

Σε συνέντευξή του στο gossip-tv.gr, μίλησε για τη νέα αυτή εμπειρία, τις πρόβες, τις σκέψεις του για τη σημερινή μουσική πραγματικότητα, αλλά και το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

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Ο Γιώργος Λιβάνης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στην παράσταση, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε αποδοχή και στήριξη από τους δημιουργούς του έργου. Παρότι δεν προέρχεται από τον χώρο της υποκριτικής, όπως είπε, δεν αισθάνθηκε ποτέ ξένος στο νέο αυτό περιβάλλον.

Στην παράσταση υποδύεται τον «Μάριο», έναν ρόλο που βασίζεται κυρίως στο τραγούδι, με περιορισμένο αριθμό διαλόγων. Ο ίδιος ανέφερε πως θα δεχόταν να συμμετάσχει ακόμη και χωρίς αμοιβή, καθώς η εμπειρία αυτή του προσφέρει ουσιαστική ψυχική ανάταση. Όπως εξήγησε, η ενασχόληση με τα τραγούδια της παράστασης τον μεταφέρει σε μια πιο ρομαντική και ανθρώπινη εποχή, μακριά από την ένταση και την πίεση της καθημερινότητας.

Μάλιστα, ιδιαίτερη συγκίνηση του προκάλεσαν τα λόγια του Μιχάλη Ρέππα, ο οποίος του εξέφρασε την εκτίμησή του για την παρουσία και την απόδοσή του στην παράσταση, κάτι που ο τραγουδιστής χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες επιβραβεύσεις που έχει λάβει.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στις αλλαγές που παρατηρεί στη σύγχρονη μουσική σκηνή, εκφράζοντας την ανησυχία του για την πορεία του λαϊκού τραγουδιού. Όπως είπε, θεωρεί ότι το είδος περνά μια δύσκολη φάση, καθώς οι σημερινές συνθήκες δεν ευνοούν την ουσιαστική ακρόαση και την εμβάθυνση στους στίχους και τη μουσική.

Παρότι ο ίδιος συνδυάζει λαϊκά και ποπ στοιχεία στη δισκογραφική του πορεία, πιστεύει πως πολλά τραγούδια παλαιότερων δεκαετιών δύσκολα θα γνώριζαν την ίδια επιτυχία σήμερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυριαρχία των κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερα του TikTok έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό καταναλώνει τη μουσική, δίνοντας έμφαση στην αμεσότητα και τη γρήγορη πληροφορία.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του στη Eurovision, ο Γιώργος Λιβάνης εμφανίστηκε απόλυτα θετικός. Όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να εκπροσωπήσει τη χώρα σε έναν τόσο απαιτητικό διαγωνισμό, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη ότι θα το επιχειρούσε, δείχνοντας πως είναι ανοιχτός σε νέες προκλήσεις και μεγάλα καλλιτεχνικά βήματα στο μέλλον.

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γιώργος λιβάνης
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