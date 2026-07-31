Μουσική 31.07.2026

Ο Travis Scott φέρνει την «Οδύσσεια» στα ακουστικά μας με το «When i’m home»

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Το νέο τραγούδι του Travis Scott για την ταινία «Οδύσσεια» του Christopher Nolan είναι εδώ και ενώνει hip hop και αρχαία μυθολογία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Travis Scott κυκλοφόρησε το music video για το τραγούδι «When I’m home» από το soundtrack της ταινίας «Οδύσσεια».
  • Το τραγούδι είναι συνεργασία με τον James Blake και τον συνθέτη Ludwig Göransson.
  • Ο Christopher Nolan βλέπει το rap ως σύγχρονη μορφή προφορικής αφήγησης, παρόμοια με τα αρχαία έπη.
  • Ο Travis Scott εμφανίζεται στην ταινία ως Βάρδος και αφηγείται αρχαίες ιστορίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Travis Scott φέρνει τη δική του μουσική πινελιά στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια του Christopher Nolan, καθώς κυκλοφόρησε το επίσημο music video για το «When I’m home». Το τραγούδι αποτελεί μέρος του soundtrack της ταινίας «Οδύσσεια» και ακούγεται στους τίτλους τέλους του πολυαναμενόμενου φιλμ. Η κυκλοφορία του βίντεο έρχεται λίγο μετά την πρεμιέρα της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, δίνοντας στους fans μια ακόμα ματιά στον ιδιαίτερο κόσμο που δημιούργησε ο Nolan. Ο γνωστός rapper αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η μουσική του μπορεί να ταξιδέψει πέρα από τα όρια της hip hop σκηνής.

travis_scott_the_odyssey
https://www.instagram.com/travisscott/

Το «When I’m home» είναι μια συνεργασία με τον James Blake και τον βραβευμένο συνθέτη Ludwig Göransson, ο οποίος έχει υπογράψει τη μουσική πολλών μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών. Το τραγούδι λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον σύγχρονο ήχο του Travis Scott και τη μυθολογική ατμόσφαιρα της «Οδύσσειας». Η επιλογή του rapper από τον Christopher Nolan δεν ήταν τυχαία, καθώς ο σκηνοθέτης έχει αναφέρει πως το rap αποτελεί μια σύγχρονη μορφή προφορικής αφήγησης, παρόμοια με τα αρχαία έπη που μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά.

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Παράλληλα με τη μουσική του συμμετοχή, ο Travis Scott εμφανίζεται και στην ίδια την ταινία, υποδυόμενος έναν Βάρδο που αφηγείται αρχαίες ιστορίες και έπη. Ο καλλιτέχνης έχει μιλήσει με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή του σε ένα τόσο μεγάλο κινηματογραφικό project, δίπλα σε ηθοποιούς όπως οι Matt Damon, Tom Holland και Lupita Nyong’o. Μάλιστα, αποκάλυψε πως η πρώτη του γνωριμία με την «Οδύσσεια» έγινε όταν ήταν μαθητής, όταν η δασκάλα του τού είχε αναθέσει να διαβάσει το έργο του Ομήρου.

https://www.instagram.com/travisscott/
https://www.instagram.com/travisscott/

Από τον Όμηρο στο Hollywood: Η απίθανη σύνδεση του Travis Scott με την «Οδύσσεια»

Ο Travis Scott θυμήθηκε με χιούμορ πως ως έφηβος δεν είχε διαβάσει πραγματικά ολόκληρο το έπος, γεγονός που είχε προκαλέσει την αντίδραση της καθηγήτριάς του. Χρόνια αργότερα, η ίδια ιστορία μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική, αφού ο ίδιος βρέθηκε να συμμετέχει σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες μεταφορές του έργου του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη.

Με το «When i’m home», ο Travis Scott ενώνει τον κόσμο της hip hop με την επική αφήγηση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, δημιουργώντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσικά στιγμιότυπα που συνδέονται με ταινία του Christopher Nolan.

https://www.instagram.com/travisscott/
https://www.instagram.com/travisscott/

Η συνεργασία του Travis Scott με τον Christopher Nolan δείχνει πως η σύγχρονη μουσική και ο κινηματογράφος μπορούν να συναντηθούν με απρόβλεπτους τρόπους, δημιουργώντας ένα νέο κεφάλαιο στην pop κουλτούρα.

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