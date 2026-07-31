Η Selena Gomez έχει το νέο soundtrack του καλοκαιριού και ακούει στο «Te Olvido (La La)»

Με μια ματιά Η Selena Gomez, ο Benny Blanco και η Becky G κυκλοφόρησαν το νέο latin pop τραγούδι «Te Olvido (La La)».

Το τραγούδι αναμένεται να γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit με catchy μελωδία και ανεβαστικό ρυθμό.

Το «Te Olvido (La La)» περιλαμβάνεται στο επερχόμενο album «Hermoso» του Benny Blanco.

Στο video clip του τραγουδιού κάνει cameo εμφάνιση ο Danny Trejo. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez, ο Benny Blanco και η Becky G ένωσαν τις δυνάμεις τους και μόλις κυκλοφόρησαν το τραγούδι που έχει όλα τα vibes για να γίνει το απόλυτο summer anthem. Το «Te Olvido (La La)» είναι η νέα latin pop συνεργασία που συνδυάζει catchy μελωδία, ανεβαστικό ρυθμό και ένα ρεφρέν που κολλάει από την πρώτη ακρόαση. Οι τρεις stars έφεραν μαζί διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και δημιούργησαν ένα κομμάτι που μυρίζει καλοκαίρι, πάρτι και ατελείωτα plays. Από τα πρώτα teasers, οι fans είχαν καταλάβει πως κάτι μεγάλο ετοιμαζόταν.

Το νέο single κυκλοφόρησε στις 31 Ιουλίου και αποτελεί μέρος του επερχόμενου album «Hermoso» του Benny Blanco, το οποίο αναμένεται να φτάσει σύντομα στα ακουστικά μας. Η συνεργασία των Selena Gomez, Benny Blanco και Becky G είχε προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό πριν ακόμη βγει επίσημα, αφού οι τρεις καλλιτέχνες μοιράστηκαν μικρά αποσπάσματα στα social media. Το αποτέλεσμα ήταν το «Te Olvido (La La)» να γίνει ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα releases του καλοκαιριού. Και τώρα που είναι εδώ, φαίνεται πως δικαιώνει όλο το hype.

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Με το χαρακτηριστικό «Oh la la la la» ρεφρέν, το τραγούδι έχει ήδη όλα τα στοιχεία ενός viral hit. Η Selena Gomez έδωσε στους fans μια πρώτη γεύση μέσα από ένα εντυπωσιακό teaser, όπου εμφανίστηκε με νέο look και μια πιο glamorous αισθητική. Στο video έκανε μάλιστα cameo εμφάνιση και ο Danny Trejo, προσθέτοντας μια ακόμα fun πινελιά στο concept. Παράλληλα, οι χιουμοριστικές αλληλεπιδράσεις του Benny Blanco και της Becky G στα social media έκαναν την αναμονή ακόμα πιο απολαυστική.

Ένα latin pop κομμάτι που φέρνει τρεις διαφορετικούς κόσμους μαζί

Το «Te Olvido (La La)» είναι η συνάντηση τριών καλλιτεχνών με διαφορετική μουσική ταυτότητα. Η Selena Gomez προσθέτει τη χαρακτηριστική pop αισθητική της, η Becky G φέρνει το latin και urban στοιχείο της, ενώ ο Benny Blanco υπογράφει την παραγωγή με την εμπειρία ενός δημιουργού που βρίσκεται πίσω από τεράστιες διεθνείς επιτυχίες.

Το τραγούδι έρχεται μετά τα προηγούμενα singles του Benny Blanco, «Degenere» με τον Myke Towers και «Joven y Salvaje» με την Bb Trickz, που άνοιξαν τον δρόμο για το νέο του album «Hermoso». Ο δίσκος αναμένεται να περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια και να κυκλοφορήσει μέσα στον Αύγουστο.

Την ίδια στιγμή, η Becky G ετοιμάζεται για τη δική της δισκογραφική επιστροφή με το album «Baraja Bendita», ενώ η Selena Gomez συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας pop σκηνής με νέα μουσικά projects και συνεργασίες.

Το «Te Olvido (La La)» έχει όλα όσα χρειάζεται ένα τραγούδι για να γίνει το soundtrack του καλοκαιριού: έναν εθιστικό ρυθμό, τρία μεγάλα ονόματα και μια διάθεση που σε κάνει να θέλεις να το ακούσεις ξανά και ξανά. Η Selena Gomez, ο Benny Blanco και η Becky G μόλις έδωσαν στους fans τους το νέο τραγούδι για κάθε καλοκαιρινή στιγμή.

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