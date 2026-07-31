Το sequel που περίμενες έφτασε: Δες το «The Devil Wears Prada 2» από τον καναπέ σου

Η Meryl Streep και η Anne Hathaway επιστρέφουν στο sequel του «The Devil Wears Prada» που μόλις έφτασε στο streaming

Με μια ματιά Το "The Devil Wears Prada 2" είναι διαθέσιμο για streaming, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία.

Η Anne Hathaway, η Meryl Streep και η Emily Blunt επιστρέφουν στους ρόλους τους, με νέες επαγγελματικές θέσεις.

Η ταινία διατηρεί τα στοιχεία της πρώτης: μόδα, χιούμορ, δράμα, ίντριγκες και δυνατές εμφανίσεις.

Προστίθενται νέα πρόσωπα στο καστ, ενώ η μόδα παραμένει κεντρικό στοιχείο με εντυπωσιακά looks. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πιο πολυαναμενόμενο fashion comeback της χρονιάς μόλις έγινε πραγματικότητα! Το «The Devil Wears Prada 2» είναι πλέον διαθέσιμο για streaming και οι fans μπορούν να επιστρέψουν στον λαμπερό αλλά απαιτητικό κόσμο του Runway. Σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία που έγινε pop culture φαινόμενο, η Miranda Priestly, η Andy Sachs και η Emily Charlton επιστρέφουν για ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο μόδα, φιλοδοξίες και ανατροπές. Η ταινία που κατάφερε να συνδυάσει τον κόσμο της μόδας με το χιούμορ και το δράμα είναι ξανά εδώ για binge-watch.

Η Anne Hathaway επιστρέφει στον ρόλο της Andy Sachs, η οποία αυτή τη φορά έχει αφήσει πίσω της τη θέση της νεαρής βοηθού και έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική editor του περιοδικού Runway. Στο πλευρό της βρίσκεται ξανά η μοναδική Meryl Streep ως Miranda Priestly, η αξεπέραστη αρχισυντάκτρια που συνεχίζει να κινεί τα νήματα στον χώρο της μόδας. Παράλληλα, η Emily Charlton της Emily Blunt έχει πλέον ανέβει επαγγελματικά και βρίσκεται σε μια νέα θέση εξουσίας στον κόσμο της Dior.

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Το «The Devil Wears Prada 2» φέρνει ξανά όλα εκείνα τα στοιχεία που έκαναν αγαπημένη την πρώτη ταινία: εντυπωσιακά outfits, δυνατές ατάκες, backstage ίντριγκες και έναν κόσμο όπου κάθε εμφάνιση μετράει. Το Runway βρίσκεται αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις και η Miranda πρέπει να αντιμετωπίσει μια νέα εποχή στον χώρο της μόδας. Η επιστροφή των αγαπημένων χαρακτήρων, αλλά και οι νέες προσθήκες στο καστ, κάνουν το sequel ένα από τα μεγαλύτερα entertainment events της χρονιάς.

Νέα πρόσωπα, iconic εμφανίσεις και πολύ… Prada drama

Εκτός από τις Anne Hathaway, Meryl Streep και Emily Blunt, στην ταινία επιστρέφουν οι Stanley Tucci, Tracie Thoms και Tibor Feldman, ενώ το νέο καστ προσθέτει ακόμα περισσότερη λάμψη με ονόματα όπως οι Kenneth Branagh, Patrick Brammall, Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux και Pauline Chalamet.

Φυσικά, η μόδα παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Η ενδυματολόγος Molly Rogers δημιούργησε looks που ήδη συζητιούνται, με την ταινία να είναι γεμάτη εμφανίσεις που θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν viral στα social media. Από celebrities μέχρι fashion icons, οι cameo εμφανίσεις προσθέτουν ακόμα περισσότερη αίγλη στο sequel, με πρόσωπα όπως η Lady Gaga, η Donatella Versace, η Ashley Graham και η Tina Brown να κάνουν την εμφάνισή τους.

Πίσω από την επιτυχία της επιστροφής βρίσκεται ξανά η δημιουργική ομάδα της πρώτης ταινίας. Ο σκηνοθέτης David Frankel, η σεναριογράφος Aline Brosh McKenna και η παραγωγός Wendy Finerman επιστρέφουν για να συνεχίσουν την ιστορία που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές.

Το «The Devil Wears Prada 2» δεν είναι απλώς ένα sequel, αλλά μια επιστροφή σε έναν κόσμο που έγινε σύμβολο της pop κουλτούρας. Με τη Miranda Priestly ξανά στο προσκήνιο, την Andy Sachs πιο δυνατή από ποτέ και ένα Runway γεμάτο νέες προκλήσεις, το μόνο που μένει είναι να ανοίξεις το streaming και να… «gird your loins»!

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