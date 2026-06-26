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Screen News 26.06.2026

Η Miranda Priestly εκτός ρόλου – Δες τα ξεκαρδιστικά bloopers του «The Devil Wears Prada 2»

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Η αυστηρή Miranda Priestly γελάει; Δες τα απολαυστικά παραλειπόμενα από τα γυρίσματα που δεν έφτασαν ποτέ στους κινηματογράφους
Μαρία Χατζηγιάννη

Σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ιστορική κινηματογραφική συνάντηση, ο κόσμος της μόδας ξαναζωντανεύει. Το πολυαναμενόμενο σίκουελ της εμβληματικής ταινίας «The Devil Wears Prada» είναι πλέον πραγματικότητα, φέρνοντας ξανά στις οθόνες μας το αχτύπητο καστ που αγαπήσαμε: την Anne Hathaway, την Emily Blunt, τον Stanley Tucci και φυσικά την ανεπανάληπτη Meryl Streep.

Το trailer του The Devil Wears Prada 2 με τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci σε εντυπωσιακές εμφανίσεις.
IMDB

Η υπόθεση μας μεταφέρει χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Η Andy Sachs (Anne Hathaway), έχοντας πλέον καθιερωθεί στον χώρο των media, επιστρέφει στο περιοδικό Runway, αλλά αυτή τη φορά σε έναν πολύ πιο νευραλγικό ρόλο: ως editor του περιοδικού. Η μοίρα της τη φέρνει ξανά στην τροχιά της θρυλικής Miranda Priestly (Meryl Streep), η οποία καλείται να διαχειριστεί τις νέες, δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο έντυπος τύπος στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Καθώς η Miranda προσπαθεί να διασφαλίσει την επιρροή του περιοδικού, παλιές συμμαχίες δοκιμάζονται και νέες αντιπαλότητες ξεσπούν, τοποθετώντας την Andy στο επίκεντρο μιας γεμάτης εντάσεις επαγγελματικής διαδρομής.

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Πλούσιο παρασκήνιο και αστείες στιγμές

Μαζί με την ταινία, έρχεται και μια συλλογή από αποκλειστικό υλικό που θα ενθουσιάσει τους fans. Το «highlight» των bonus features είναι αναμφίβολα το gag reel, το οποίο περιλαμβάνει απολαυστικά bloopers από τα γυρίσματα. Από πόρτες ασανσέρ που δεν λένε να ανοίξουν, μέχρι αστεία «ατυχήματα» των πρωταγωνιστών, το υλικό αποκαλύπτει μια πιο ανθρώπινη και παιχνιδιάρικη πλευρά του καστ.

Μία από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές περιλαμβάνει έναν guest star: τον αστέρα του NBA, Karl-Anthony Towns. Σε μια σκηνή πάρτι στα Hamptons, η Andy τον συναντά και του κάνει μια ερώτηση για το ποιος είναι ο πιο αναπάντεχος celebrity που έχει δει στο Madison Square Garden. Εκείνος, με απόλυτη φυσικότητα, απαντά «Ξέρεις την Anne Hathaway;», αφήνοντας την ίδια την ηθοποιό να ξεσπάσει σε γέλια και διακόπτοντας τα γυρίσματα.

Μόδα, ιταλικός αέρας και μουσική

Η κυκλοφορία της ταινίας συνοδεύεται από ειδικά αφιερώματα (featurettes) που εξερευνούν την εξέλιξη των χαρακτήρων. Η ενδυματολόγος Molly Rogers εξηγεί πώς η γκαρνταρόμπα του κάθε χαρακτήρα αντικατοπτρίζει τη φάση ζωής τους, ενώ άλλα βίντεο μάς μεταφέρουν πίσω από τις κάμερες στα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε Νέα Υόρκη και Μιλάνο. Μάλιστα, μέρος των γυρισμάτων έγινε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, με τη στήριξη μεγάλων οίκων μόδας.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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bloopers The Devil Wears Prada 2
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