Cinema 07.08.2026

Γιατί το Netflix έβαλε έναν άνθρωπο να ζει μέσα σε billboard στο Los Angeles;

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Το Netflix δημιούργησε μία από τις πιο ανατρεπτικές διαφημιστικές καμπάνιες της χρονιάς με έναν άνδρα να ζει μέσα σε ένα billboard στο LA
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Netflix τοποθέτησε έναν άνδρα να ζει σε διαφημιστική πινακίδα στο Λος Άντζελες για τρεις ημέρες.
  • Η καμπάνια προώθησε τη νέα ταινία θρίλερ «The Last House», αντλώντας έμπνευση από την πλοκή της.
  • Ο χώρος ήταν εξοπλισμένος σαν μικρό σαλόνι, με στόχο τη δημιουργία αίσθησης απομόνωσης.
  • Η δράση προκάλεσε περιέργεια, κάνοντας τους περαστικούς να σταματούν και να αναρωτιούνται, μετατρέποντας τη διαφήμιση σε viral στιγμή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τι θα έκανες αν οδηγούσες στο Los Angeles και ξαφνικά έβλεπες έναν άνθρωπο να χαλαρώνει μέσα σε μια τεράστια διαφημιστική πινακίδα; Να κάθεται στην πολυθρόνα του, να διαβάζει το βιβλίο του και να κοιτάζει την πόλη με κιάλια από ύψος εννέα μέτρων; Αυτό ακριβώς αντίκρισαν οι περαστικοί στη Sunset Boulevard, σε μία από τις πιο απρόσμενες καμπάνιες που έχει παρουσιάσει το Netflix. Η streaming πλατφόρμα αποφάσισε να αφήσει για λίγο τις κλασικές αφίσες και τα trailers και να μετατρέψει μια διαφήμιση σε πραγματικό θέαμα.

Pexels
Pexels

Στη γωνία της Sunset Boulevard με τη Selma Avenue στο West Hollywood, ένα απλό billboard απέκτησε εντελώς διαφορετική μορφή και έγινε ένα μικρό «σπίτι στον αέρα». Ένας άνδρας εγκαταστάθηκε εκεί για τρεις ημέρες, με στόχο να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά γίνεται μπροστά στα μάτια χιλιάδων ανθρώπων. Ο χώρος ήταν εξοπλισμένος με όλα όσα θα περίμενε κανείς από ένα μικρό σαλόνι, όπως καναπέ, τραπέζι, βιβλία, φυτά και κουρτίνες, ενώ υπήρχε μέχρι και κλιματισμός για να αντιμετωπιστεί η ζέστη της Καλιφόρνιας.

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Η ιδιαίτερη αυτή δράση δημιουργήθηκε για την προώθηση της νέας ταινίας θρίλερ του Netflix, «The Last House», σε σκηνοθεσία του Louis Leterrier, με πρωταγωνιστές τους Greta Lee και Wagner Moura. Το concept της καμπάνιας αντλεί έμπνευση από την ιστορία της ταινίας, όπου μια οικογένεια βρίσκεται παγιδευμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι και προσπαθεί να επιβιώσει κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έτσι, το Netflix μετέφερε το αίσθημα της απομόνωσης από την οθόνη στον πραγματικό κόσμο, δημιουργώντας μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της καμπάνιας ήταν πως δεν έμοιαζε με απλή διαφήμιση, αλλά με ένα live πείραμα που έκανε τους ανθρώπους να σταματούν, να κοιτούν και να αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει. Οι οδηγοί μπορούσαν να δουν τον «ένοικο» του billboard να τρώει, να χαλαρώνει ή να επικοινωνεί μαζί τους μέσα από έναν πίνακα, πάνω στον οποίο υπήρχε η ερώτηση «How long can you survive;».

Pexels
Pexels

Με αυτή την πρωτότυπη ιδέα, το Netflix απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η δημιουργικότητα μπορεί να μετατρέψει μια απλή προώθηση σε viral στιγμή. Γιατί πλέον οι πιο επιτυχημένες καμπάνιες δεν είναι μόνο αυτές που βλέπεις, αλλά εκείνες που σε κάνουν να σταματήσεις, να χαμογελάσεις και να τις μοιραστείς με τους φίλους σου.

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