«Spider-Man: Brand New Day»: Ξεπέρασε το $1 δισ. και άφησε πίσω το «Toy Story 5»

Το «Spider-Man: Brand New Day» ξεπέρασε το $1,15 δισ. μέσα σε μόλις 7 ημέρες και έγινε η μεγαλύτερη ταινία του 2026

Με μια ματιά Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» ξεπέρασε το 1,15 δισ. δολάρια παγκοσμίως σε επτά ημέρες.

Έγινε η ταχύτερη ταινία που έφτασε τα 400 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και το 1 δισ. παγκοσμίως.

Σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του αμερικανικού box office και το δεύτερο παγκόσμιο ντεμπούτο.

Η ταινία ξεπέρασε σε εισπράξεις το «Toy Story 5» και θεωρείται το μεγαλύτερο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Spider-Man συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους superheroes όλων των εποχών. Το «Spider-Man: Brand New Day», με πρωταγωνιστές τους Tom Holland και Zendaya, χρειάστηκε μόλις επτά ημέρες για να γίνει η πιο εμπορική ταινία του 2026. Με εισπράξεις που ξεπερνούν πλέον τα 1,15 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, το νέο κεφάλαιο της Marvel δεν κυριαρχεί απλώς στο box office, αλλά γράφει ήδη ιστορία. Και όπως φαίνεται, η πορεία του μόλις ξεκίνησε.

Το blockbuster της Sony και της Marvel Studios κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και το «Toy Story 5», που μέχρι σήμερα βρισκόταν στην κορυφή των φετινών εισπράξεων. Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περίπου 449 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και περισσότερα από 706 εκατομμύρια στις υπόλοιπες αγορές, αποδεικνύοντας ότι ο Peter Parker εξακολουθεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά ονόματα στον κόσμο.

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Το «Spider-Man: Brand New Day» δεν αρκέστηκε μόνο στο να ξεπεράσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου. Έγινε η ταχύτερη ταινία που έφτασε τα 400 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, ενώ χρειάστηκε μόλις έξι ημέρες για να αγγίξει το παγκόσμιο ορόσημο του $1 δισ.. Μόνο το «Avengers: Endgame» του 2019 είχε κινηθεί γρηγορότερα.

Παράλληλα, σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του αμερικανικού box office, αλλά και το δεύτερο μεγαλύτερο παγκόσμιο ντεμπούτο όλων των εποχών. Κάθε νέα ημέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες συνοδεύεται από ακόμη ένα εντυπωσιακό ρεκόρ.

Ο πρόεδρος της Marvel Studios, Kevin Feige, απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχίας στον διαχρονικό χαρακτήρα του Peter Parker, αλλά και στην ερμηνεία του Tom Holland, που συνεχίζει να συνδέεται απόλυτα με τον ρόλο. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Sony Pictures, Tom Rothman, σχολίασε με χιούμορ ότι η επιτυχία της ταινίας αποδεικνύει πως ο κινηματογράφος μόνο… νεκρός δεν είναι.

Με περισσότερα από 1,15 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, το «Spider-Man: Brand New Day» εξελίσσεται ήδη στο μεγαλύτερο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Ο Tom Holland και η Zendaya πρωταγωνιστούν σε μια ταινία που σπάει καθημερινά νέα ρεκόρ και δείχνει ότι ο Spider-Man εξακολουθεί να είναι ο απόλυτος βασιλιάς του box office. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα συνεχίσει να καταρρίπτει ρεκόρ, αλλά πόσα ακόμη θα προλάβει να σπάσει.

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