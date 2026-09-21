Fashion 21.09.2026

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

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Ανακάλυψε τη νέα μαξιμαλιστική τάση στα κοσμήματα με ογκώδη δαχτυλίδια, έντονες χρωματιστές πέτρες και ανατρεπτικούς συνδυασμούς μετάλλων
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα, με statement δαχτυλίδια, είναι το νέο trend.
  • Επιστρέφουν οι πέτρες με έντονα χρώματα, σε μεγάλους όγκους και εντυπωσιακά σχέδια.
  • Δημοφιλείς επιλογές είναι τα dome rings και τα chunky δαχτυλίδια με γλυπτικές ή γεωμετρικές φόρμες.
  • Επιτρέπονται οι χρωματικές αντιθέσεις και ο συνδυασμός διαφορετικών μετάλλων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν τα τελευταία χρόνια είχες συνηθίσει τη μινιμαλιστική προσέγγιση στα κοσμήματα, με τα διακριτικά δαχτυλίδια και τις λεπτές βέρες να αποτελούν σταθερή αξία στην καθημερινότητά σου, ήρθε η ώρα να αλλάξεις εντελώς σελίδα. Η μόδα κάνει στροφή 180 μοιρών και στρέφεται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, φέρνοντας στο προσκήνιο τα statement κοσμήματα, τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις και τα εντυπωσιακά σχέδια που δεν περνούν με τίποτα απαρατήρητα.

ogkvdi_daxtilidia
https://www.instagram.com/abby.silverman/

Καθώς πλησιάζουμε στη νέα σεζόν, το δαχτυλίδι παύει να είναι μια απλή, διακριτική λεπτομέρεια και μετατρέπεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή κάθε εμφάνισης. Οι πέτρες με έντονα χρώματα κάνουν δυναμική επιστροφή, αλλά σε μια πολύ πιο τολμηρή εκδοχή: μεγάλοι όγκοι, ογκώδεις γραμμές, ακανόνιστα σχήματα και πετράδια που τραβούν αμέσως τα βλέμματα.

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Οι βασικές σιλουέτες που κυριαρχούν

Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να υιοθετήσεις την τάση, καθώς τα σχέδια ποικίλλουν ανάλογα με το προσωπικό σου στιλ. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς επιλογές ξεχωρίζουν τα dome rings, με την καμπυλωτή, στρογγυλή επιφάνεια και τον εντυπωσιακό όγκο τους, που συχνά διακοσμούνται με μια κεντρική πέτρα. Είναι εντυπωσιακά αλλά διατηρούν απαλές γραμμές, κάνοντας την εφαρμογή τους εξαιρετικά εύκολη.

daxtilidi_mjegalo
https://www.instagram.com/sarahbrezel/

Παράλληλα, τα chunky δαχτυλίδια παίζουν αποκλειστικά με το χαρτί του όγκου: παχιές, τολμηρές γραμμές, γλυπτικές ή οργανικές φόρμες και συνδυασμοί από διαφορετικές πέτρες συνθέτουν μικρά έργα τέχνης για τα δάχτυλά σου. Το μέταλλο αγκαλιάζει τις πέτρες με έναν εντελώς ελεύθερο τρόπο, ενώ στον αντίποδα συναντάμε και πιο γεωμετρικές, καθαρές γραμμές με ορθογώνιες κοπές.

Χρώματα και mixed metals χωρίς κανόνες

Το χρώμα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Αποχρώσεις όπως το μπλε του ζαφειριού, το βαθύ κόκκινο, το σμαραγδένιο πράσινο, το τιρκουάζ και το κεχριμπάρι δίνουν ζωή στα χέρια σου. Μπορείς να επιλέξεις έναν ενιαίο χρωματικό τόνο ή να συνδυάσεις εντελώς διαφορετικές πέτρες στο ίδιο χέρι, χωρίς να σε νοιάζει αν ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους.

megala_daxtiliadia
https://www.instagram.com/linmick/

Το ίδιο ισχύει και για τα μέταλλα. Ο παλιός κανόνας που ήθελε τον χρυσό και το ασήμι αυστηρά χωριστά αποτελεί πλέον παρελθόν. Ένα statement χρυσό δαχτυλίδι συνδυάζεται άψογα με μια ασημένια βέρα, ένα vintage κομμάτι ή πιο σύγχρονα σχέδια, δημιουργώντας ένα ultra-contemporary αποτέλεσμα γεμάτο προσωπικότητα.

Πώς να τα φορέσεις στην καθημερινότητά σου

Η πιο απλή προσέγγιση είναι να επιλέξεις ένα μοναδικό, υπερμεγέθες δαχτυλίδι με μια μεγάλη κεντρική πέτρα και να το αφήσεις να κλέψει την παράσταση. Αν όμως αγαπάς τον μαξιμαλισμό, μπορείς να φορέσεις δύο ή τρία δαχτυλίδια στο ίδιο χέρι, παίζοντας με διαφορετικά μεγέθη, σχήματα και υφές.

Το μυστικό δεν είναι να βρεις τον τέλειο συνδυασμό, αλλά να χτίσεις ένα ζωντανό, προσωπικό σύνολο που εκφράζει ακριβώς ποια είσαι.

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