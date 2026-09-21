Celeb News 21.09.2026

Θλίψη στο Hollywood: Πέθανε ο γιος της Cindy Crawford σε κέντρο απεξάρτησης

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Ο Presley Gerber, γιος της Cindy Crawford και του Rande Gerber, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο απεξάρτησης
Ειρήνη Στόφυλα

Ο 27χρονος Presley Gerber άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ νοσηλευόταν σε κέντρο απεξάρτησης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τον χώρο της μόδας.

https://www.instagram.com/cindycrawford
https://www.instagram.com/cindycrawford

Η είδηση του θανάτου του Presley Gerber, γιου των διάσημων Cindy Crawford και Rande Gerber, έχει σκορπίσει θλίψη στον χώρο της μόδας και του θεάματος. Ο 27χρονος, ο οποίος είχε ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας του ως μοντέλο, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες και μεταδόθηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Presley Gerber νοσηλευόταν σε κέντρο απεξάρτησης κατά τη στιγμή του θανάτου του. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την τραγική είδηση μέσω εκπροσώπου, εκφράζοντας την επιθυμία για σεβασμό της ιδιωτικότητάς της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Στο πλευρό τους βρίσκονται η Cindy Crawford, ο Rande Gerber και η κόρη τους, Kaia Gerber.

Η Cindy Crawford περπατά σε πασαρέλα φορώντας μαύρο φόρεμα με φτερά.
https://www.instagram.com/cindycrawford/

Η μάχη με τους δαίμονες του εθισμού

Ο Presley Gerber είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ψυχικής υγείας, κρίσεων πανικού και της χρήσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Μάλιστα, το 2019 είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Cindy Crawford και η κόρη της χαμογελούν η μία στην άλλη, με αφορμή την τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλιά της.
https://www.instagram.com/cindycrawford/

Η αδελφή του, Kaia Gerber, είχε αναφερθεί δημόσια τον Αύγουστο του 2026 στη μακροχρόνια μάχη του αδελφού της με τον εθισμό, τονίζοντας τον βαθύ αντίκτυπο που αυτή είχε σε ολόκληρη την οικογένεια.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Μέχρι στιγμής, η ακριβής αιτία θανάτου του 27χρονου δεν έχει γίνει επίσημα γνωστή. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό τέλος. Οι Αρχές στο Λος Άντζελες συνεχίζουν την έρευνά τους, ενώ η οικογένεια καλείται να διαχειριστεί μια ανείπωτη απώλεια.

https://www.instagram.com/presleygerber/
https://www.instagram.com/presleygerber/

Η ενασχόληση της Cindy Crawford με τον χώρο της μόδας είναι γνωστή, με την ίδια να παραμένει ένα εμβληματικό πρόσωπο. Μάλιστα, η σχέση της με την κόρη της, Kaia Gerber, έχει συχνά απασχολήσει τα μέσα, με την Cindy Crawford να εκφράζει δημόσια την περηφάνια της για τις επιτυχίες της κόρης της. Μια τέτοια τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της Kaia είχε δημοσιευτεί στο παρελθόν. Η Kaia Gerber έχει επίσης ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της, συμμετέχοντας σε σημαντικές επιδείξεις μόδας, όπως η εμφάνισή της στην πασαρέλα του οίκου Gucci.

https://www.instagram.com/presleygerber/
https://www.instagram.com/presleygerber/

Η οικογένεια Gerber έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόσο για τις καριέρες των μελών της όσο και για τις προσωπικές τους στιγμές. Η σχέση μητέρας και κόρης, Cindy Crawford και Kaia Gerber, έχει αποτελέσει συχνά αντικείμενο συζήτησης, με τις εμφανίσεις τους να προκαλούν πάντα αίσθηση.

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Cindy Crawford Presley Gerber
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