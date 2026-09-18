Celeb News 18.09.2026

Η Millie Bobby Brown δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του 2ου παιδιού της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της μοιράστηκαν το πρώτο στιγμιότυπο του γιου τους, συνεχίζοντας να χτίζουν την οικογένειά τους μέσω υιοθεσίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους μέσω υιοθεσίας.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου αγοριού τους στο Instagram.
  • Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει την υιοθεσία της πρώτης τους κόρης τον Αύγουστο του 2025.
  • Η υιοθεσία αποτελούσε όνειρο της Millie Bobby Brown από παιδί.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα μέλη στην οικογένεια για τη Millie Bobby Brown και τον Jake Bongiovi, οι οποίοι υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους μέσω υιοθεσίας. Το νεαρό ζευγάρι, που φροντίζει να κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την πρώτη τρυφερή εικόνα του νέου μέλους, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του.

millie_bobby_brown
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Μέσω μιας κοινής ανάρτησης στο Instagram, η 22χρονη ηθοποιός και ο σύζυγός της αποκάλυψαν ότι καλωσόρισαν στη ζωή ένα αγοράκι. Η είδηση είχε αρχικά διαρρεύσει από κοντινό τους περιβάλλον στο People, ενώ η ίδια η ηθοποιός είχε φροντίσει να προετοιμάσει το κοινό λίγες μέρες νωρίτερα με ένα τρυφερό βίντεο στα social media.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Χρανιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και η φιλία 20 ετών

Η γλυκιά ανακοίνωση και η αποκάλυψη του αγοριού

Στη φωτογραφία που δημοσίευσαν, φαίνεται το μικροσκοπικό χεράκι του μωρού, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «Γεια σου, μικρούλη» από τη Millie Bobby Brown. Η κίνηση αυτή επιβεβαίωσε οριστικά τις φήμες για τη διεύρυνση της οικογένειάς τους, μετά την αρχική διαρροή της είδησης από πηγές του περιβάλλοντός τους.

Η πορεία της οικογένειας και το όνειρο της υιοθεσίας

Το ζευγάρι, το οποίο παντρεύτηκε με μια ρομαντική και κλειστή τελετή το 2024, βιώνει την απόλυτη ευτυχία της γονεϊκότητας. Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν πριν από έναν χρόνο, τον Αύγουστο του 2025, είχαν ανακοινώσει την υιοθεσία της πρώτης τους κόρης, σημειώνοντας τότε χαρακτηριστικά «Και μετά γίναμε 3». Η απόφαση της Millie Bobby Brown να προχωρήσει σε υιοθεσία δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η ίδια είχε αποκαλύψει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, όπως στην εκπομπή της Kylie Kelce, ότι η υιοθεσία αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι των ονείρων της από τότε που ήταν παιδί, δείχνοντας έμπρακτα την αφοσίωσή της στη δημιουργία μιας ζεστής οικογένειας.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Millie Bobby Brown ΠΑΙΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε»: Η Κατερίνα Καινούργιου για τον Γρηγόρη Γκουντάρα

«Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε»: Η Κατερίνα Καινούργιου για τον Γρηγόρη Γκουντάρα

18.09.2026
Επόμενο
«Ριφιφί»: Τι θα δούμε στα 3 πρώτα επεισόδια της σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια

«Ριφιφί»: Τι θα δούμε στα 3 πρώτα επεισόδια της σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια

18.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ανησυχία για την Kim Kardashian: Η στιγμή που εμφανίζεται στο νοσοκομείο στο νέο trailer του «The Kardashians»
Celeb News

Ανησυχία για την Kim Kardashian: Η στιγμή που εμφανίζεται στο νοσοκομείο στο νέο trailer του «The Kardashians»

18.09.2026
«Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε»: Η Κατερίνα Καινούργιου για τον Γρηγόρη Γκουντάρα
Celeb News

«Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε»: Η Κατερίνα Καινούργιου για τον Γρηγόρη Γκουντάρα

18.09.2026
Ο Lenny Kravitz έγινε… Ken! Η Barbie απέκτησε την πιο rock κούκλα της
Celeb News

Ο Lenny Kravitz έγινε… Ken! Η Barbie απέκτησε την πιο rock κούκλα της

18.09.2026
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η ιστορία μιας αληθινής ακτιβίστριας που έσπασε τα στερεότυπα της εποχής της
Celeb World

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η ιστορία μιας αληθινής ακτιβίστριας που έσπασε τα στερεότυπα της εποχής της

18.09.2026
Γιώργος Χρανιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και η φιλία 20 ετών
Celeb News

Γιώργος Χρανιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και η φιλία 20 ετών

18.09.2026
Sienna Miller: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της Marlowe
Celeb News

Sienna Miller: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της Marlowe

18.09.2026
Έφυγε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου
Celeb News

Έφυγε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου

18.09.2026
Selena Gomez: «Αυτό ήταν τότε, τώρα είναι διαφορετικά» – Η απάντηση σε όσους θέλουν την παλιά Selena
Celeb News

Selena Gomez: «Αυτό ήταν τότε, τώρα είναι διαφορετικά» – Η απάντηση σε όσους θέλουν την παλιά Selena

18.09.2026
Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Αποκάλυψε την αμοιβή που λάμβανε από το «Ευτυχισμένοι Μαζί»
Celeb News

Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Αποκάλυψε την αμοιβή που λάμβανε από το «Ευτυχισμένοι Μαζί»

18.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!