Έφυγε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Σε ηλικία 102 ετών απεβίωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σημαίνουσα μορφή του φεμινιστικού κινήματος και δεύτερη σύζυγος του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Η άλλοτε πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (ΕΓΕ) άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι του γιου της, Γιώργου Παπανδρέου, στο Παλαιό Φάληρο.
Εκεί ζούσε τα τελευταία χρόνια, έχοντας γύρω της τα παιδιά και τα εγγόνια της, τα οποία τη φρόντιζαν αδιάκοπα. Παρά την ηλικία της, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε καταφέρει να ξεπεράσει μια δύσκολη περιπέτεια υγείας που την είχε ταλαιπωρήσει πέρυσι. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η υγεία της είχε επιδεινωθεί δραματικά, με αποτέλεσμα να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση μέχρι το τέλος.
Τις τελευταίες ημέρες, το σπίτι στο Παλαιό Φάληρο ήταν διαρκώς γεμάτο από τα μέλη της οικογένειάς της, τα οποία έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό της, με την κόρη της Σοφία να βρίσκεται συνεχώς κοντά της ακόμη και την ημέρα της ονομαστικής της γιορτής. Πες μου αν αυτό το ύφος σε καλύπτει καλύτερα ή αν θες να το προσαρμόσουμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο!
Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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