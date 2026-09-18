Sarah Jessica Parker: Η έκπληξη στην Άννα Βίσση που δεν περίμενε κανείς

Η Sarah Jessica Parker είχε έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο να δείξει την αγάπη της για την Άννα Βίσση και η Ελληνίδα σταρ δεν έκρυψε τη χαρά της

Με μια ματιά Η Sarah Jessica Parker δημοσίευσε βίντεο με φεγγάρι και θάλασσα στο Instagram.

Η ηθοποιός επέλεξε το τραγούδι «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση για μουσική υπόκρουση.

Η Άννα Βίσση σχολίασε την ανάρτηση και την κοινοποίησε στο Story της.

Η Patricia Field, ενδυματολόγος, συνδέει τις δύο γυναίκες, έχοντας ελληνικές ρίζες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sarah Jessica Parker φαίνεται πως ξέρει πολύ καλά πώς να κάνει μια απλή ανάρτηση να αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, η σταρ του «Sex and the City» μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ατμοσφαιρικό βίντεο, στο οποίο το φεγγάρι καθρεφτίζεται στη θάλασσα. Αν, όμως, σταθείς λίγο περισσότερο στη μουσική που επέλεξε να συνοδεύσει το στιγμιότυπο, θα καταλάβεις αμέσως τον λόγο που η συγκεκριμένη ανάρτηση απέκτησε ελληνικό ενδιαφέρον. Η Sarah Jessica Parker επέλεξε το «Πάλι για σένα», με τη φωνή της Άννας Βίσση, και η Ελληνίδα τραγουδίστρια δεν άφησε την κίνηση αυτή ασχολίαστη.

Η Άννα Βίσση έσπευσε να σχολιάσει την ανάρτηση της Sarah Jessica Parker, γράφοντας: «Τι όμορφη έκπληξη! Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Καληνύχτα, γλυκιά Sarah». Μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στο σχόλιο, καθώς μοιράστηκε και εκείνη το βίντεο μέσα από το Instagram Story της.

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Ένα τραγούδι της Άννας Βίσση στο Instagram της Sarah Jessica Parker

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο θα μπορούσε να περάσει ως μία ακόμη όμορφη νυχτερινή ανάρτηση της Sarah Jessica Parker, αν δεν υπήρχε η επιλογή του τραγουδιού. Η Sarah Jessica Parker διάλεξε το «Πάλι για σένα», ένα κομμάτι που ερμηνεύει η Άννα Βίσση, δίνοντας έτσι μια πολύ προσωπική και ελληνική νότα στο βίντεό της. Και αν παρακολουθείς εδώ και καιρό τις αναφορές της ηθοποιού στην Ελλάδα και στην Άννα Βίσση, θα διαπιστώσεις πως δεν πρόκειται ακριβώς για μια τυχαία επιλογή. Η σχέση των δύο γυναικών έχει απασχολήσει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με τη Sarah Jessica Parker να έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη της για την Ελληνίδα τραγουδίστρια.

«Την Άννα Βίσση» – Η απάντηση που είχε δώσει η Sarah Jessica Parker

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Sarah Jessica Parker βρέθηκε στην τελετή λήξης του Red Sea International Film Festival. Όταν ρωτήθηκε τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα, η απάντησή της ήταν σύντομη αλλά αρκετή για να γίνει θέμα: «Την Άννα Βίσση». Η Sarah Jessica Parker είχε μάλιστα στείλει και «φιλιά» στην τραγουδίστρια, δείχνοντας πως η συμπάθειά της προς εκείνη δεν είναι κάτι που κρατά κρυφό. Αντίθετα, με κάθε ευκαιρία φαίνεται πως βρίσκει έναν τρόπο να την αναφέρει ή να δείξει την εκτίμησή της.

Η κοινή τους σύνδεση με την Patricia Field

Υπάρχει, βέβαια, και ένα ακόμη πρόσωπο που συνδέει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη Sarah Jessica Parker με την Άννα Βίσση: η Patricia Field. Η διάσημη ενδυματολόγος και στιλίστρια έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη μόδα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, έχοντας υπογράψει, μεταξύ άλλων, τα looks που είδαμε στο «Sex and the City», στο «Emily in Paris» και στο «The Devil Wears Prada». Η Patricia Field έχει πατέρα Αμερικανό και μητέρα Ελληνίδα με καταγωγή από τη Λέσβο και αποτελεί κοινή φίλη και συνεργάτιδα των δύο γυναικών. Έτσι, η σχέση Sarah Jessica Parker και Άννας Βίσση δεν είναι ένα εντελώς καινούργιο κεφάλαιο. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές αφορμές για να δείξουν δημόσια την αμοιβαία συμπάθειά τους.

Η Sarah Jessica Parker επέλεξε ξανά έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο για να δείξει την αγάπη της για την Άννα Βίσση. Ένα φεγγάρι, μια θάλασσα και ένα ελληνικό τραγούδι ήταν αρκετά για να ανοίξει ξανά η συζήτηση γύρω από τις δύο γυναίκες – και, φυσικά, να χαροποιήσει ιδιαίτερα την Ελληνίδα σταρ.

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