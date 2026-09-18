Μουσικά Νέα 18.09.2026

«Let’s Get Married»: Η Miley Cyrus ντύνεται νύφη και αναστατώνει ξανά τη μουσική βιομηχανία

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Η σταρ δίνει μια ασπρόμαυρη πρώτη γεύση από το νέο της οπτικό κεφάλαιο, προετοιμάζοντας το έδαφος για την κυκλοφορία του δίσκου της στις 18 Σεπτεμβρίου
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Miley Cyrus κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Let’s Get Married».
  • Το τραγούδι είναι το τρίτο του επερχόμενου άλμπουμ της, «Bass Persuades».
  • Το βίντεο κλιπ έχει ασπρόμαυρη αισθητική, προσδίδοντας κινηματογραφική αίσθηση.
  • Το άλμπουμ «Bass Persuades» κυκλοφόρησε σήμερα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η Miley Cyrus είχε αποκαλύψει όλα τα χαρτιά της για τη νέα της μουσική εποχή, η pop σταρ μόλις απόδειξε για άλλη μια φορά ότι κατέχει αριστοτεχνικά την τέχνη του αιφνιδιασμού. Με την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου άλμπουμ της «Bass Persuades» να γίνεται σήμερα, η Miley Cyrus αποφάσισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο του ενθουσιασμού, παρουσιάζοντας παράλληλα το νέο της video clip και δίνοντας στους fans της ακόμη έναν λόγο να στρέψουν το βλέμμα τους πάνω της.

Η Miley Cyrus με ένα λευκό τριαντάφυλλο στο στόμα, προετοιμάζεται για τις συναυλίες της στο Hollywood Bowl.
https://www.instagram.com/miley

Με μια ασπρόμαυρη, εξαιρετικά ατμοσφαιρική πρώτη ματιά που μοιράστηκε με τους θαυμαστές της, έδωσε το σύνθημα για την πρεμιέρα του πολυσυζητημένου βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Let’s Get Married». Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά track του δίσκου, το οποίο υπόσχεται να προσθέσει ακόμα ένα εντυπωσιακό οπτικό κεφάλαιο στο συνολικό αφήγημα του νέου της εγχειρήματος, επιβεβαιώνοντας πως κάθε της κίνηση είναι μελετημένη στην εντέλεια για να καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό.

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Η ασπρόμαυρη αισθητική που κλέβει τις εντυπώσεις

Το πρώτο teaser που δημοσίευσε η Miley Cyrus προσέφερε μια σπάνια, οικεία ματιά στον κόσμο του «Let’s Get Married». Η επιλογή της ασπρόμαυρης παλέτας χαρίζει μια διαχρονική, σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση, αφήνοντας να εννοηθεί πως το βίντεο θα κινηθεί σε πιο προσωπικούς και συναισθηματικούς τόνους.

Το τρίτο κομμάτι του άλμπουμ «Bass Persuades»

Το «Let’s Get Married» καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη λίστα των τραγουδιών του επερχόμενου δίσκου. Η τοποθέτησή του στις πρώτες θέσεις του άλμπουμ υποδηλώνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει στη διαμόρφωση του νέου μουσικού χαρακτήρα που υιοθετεί η καλλιτέχνιδα σε αυτή τη φάση της διαδρομής της.

Η Miley Cyrus ποζάρει στον καναπέ, προμοτάροντας το νέο remix του τραγουδιού της «Bass Persuades».
https://www.instagram.com/miley/

Η επίσημη πρεμιέρα του βίντεο κλιπ

Η οπτικοποίηση του τραγουδιού έφτασε στις οθόνες μας σήμερα, αποτελώντας το επόμενο μεγάλο βήμα στη στρατηγική προώθησης του δίσκου. Οι θαυμαστές μπορούν πια να απολαύσουν το πλήρες οπτικό αποτέλεσμα και να αποκωδικοποιήσουν τα συμβολικά μηνύματα που συνηθίζει να κρύβει η σταρ στις δουλειές της.

 

Η κυκλοφορία του βίντεο λειτουργεί ως η απόλυτη προετοιμασία για την πανηγυρική άφιξη του άλμπουμ «Bass Persuades». Η Miley Cyrus καταφέρνει να διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού στο κατακόρυφο, αποδεικνύοντας ότι κάθε νέος της δίσκος αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτισμική εμπειρία.

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Bass Persuades Miley Cyrus
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