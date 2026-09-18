Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Αποκάλυψε την αμοιβή που λάμβανε από το «Ευτυχισμένοι Μαζί»

Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος αποκαλύπτει τα χρήματα που έπαιρνε ανά επεισόδιο στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» και τις άγνωστες λεπτομέρειες από τις διαπραγματεύσεις

Με μια ματιά Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος μίλησε για την επιτυχία της σειράς «Ευτυχισμένοι Μαζί».

Εξήρε το ταλέντο του καστ, με ιδιαίτερη αναφορά στον Τάσο Γιαννόπουλο.

Στην πρώτη σεζόν, η αμοιβή του ήταν 250€, που έφτασε τα 500€ ανά επεισόδιο.

Στη δεύτερη σεζόν, η αμοιβή του διπλασιάστηκε στα 1.000€ ανά επεισόδιο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια σπάνια τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόN1» στο YouTube. Ο αγαπημένος ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του και αναφέρθηκε εκτενώς στην εποχή που πρωταγωνιστούσε στη θρυλική κωμική σειρά του MEGA, «Ευτυχισμένοι Μαζί», σχολιάζοντας τους συνεργάτες του αλλά και κάνοντας αποκαλύψεις για τις οικονομικές απολαβές του εκείνης της περιόδου.

Μιλώντας για τους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί του το τηλεοπτικό πλατό, ο ηθοποιός εξήρε το ταλέντο όλου του καστ, επισημαίνοντας πως ο καθένας ξεχωριστά έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Τάσο Γιαννόπουλο, τονίζοντας πως ο χαρακτήρας που υποδυόταν είχε μια μοναδική απήχηση στο κοινό, καθώς ενσάρκωνε τον κλασικό, συμπαθή τύπο της παρέας που μπορεί να είναι ιδιαίτερος, αλλά η απουσία του γίνεται αμέσως αισθητή.

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Το σκληρό παζάρι και τα ποσά ανά επεισόδιο

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της συνέντευξης αφορούσε τα οικονομικά της σειράς-φαινόμενο. Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος μίλησε ανοιχτά για τα χρήματα που έβαζε στην τσέπη του τότε, εξηγώντας πώς κατάφερε να διπλασιάσει την αμοιβή του από τη μία σεζόν στην άλλη χάρη στη διαπραγματευτική του ικανότητα.

Στην πρώτη σεζόν, όπως αποκάλυψε, η αρχική πρόταση ήταν στα 250 ευρώ, αλλά με δυναμικές διαπραγματεύσεις κατάφερε να φτάσει το ποσό στα 500 ευρώ καθαρά ανά επεισόδιο. Η επιτυχία της σειράς έφερε ακόμα καλύτερες απολαβές στη συνέχεια, αφού στη δεύτερη σεζόν οι ιθύνοντες αποφάσισαν να διπλασιάσουν την αμοιβή του, φτάνοντας τα 1.000 ευρώ το επεισόδιο.

«Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι… Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα, δεν μάσαγα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο», εξομολογήθηκε με χιούμορ ο ηθοποιός για τις διαπραγματεύσεις της εποχής.

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