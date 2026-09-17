Millie Bobby Brown: Δεύτερο παιδί για την ηθοποιό και τον Jake Bongiovi

Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους μέσω υιοθεσίας, σχεδόν έναν χρόνο μετά το πρώτο παιδί

Με μια ματιά Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους μέσω υιοθεσίας.

Η είδηση έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά την πρώτη υιοθεσία της κόρης τους.

Το ζευγάρι επιλέγει να κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Millie Bobby Brown είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της για υιοθεσία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Millie Bobby Brown έγινε μαμά για δεύτερη φορά, καθώς εκείνη και ο σύζυγός της, Jake Bongiovi, υποδέχτηκαν ακόμη ένα μωρό στην οικογένειά τους μέσω υιοθεσίας. Η είδηση έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του ζευγαριού ότι απέκτησε την πρώτη του κόρη, επίσης μέσω υιοθεσίας, και σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της 22χρονης ηθοποιού.

Η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» και ο Bongiovi έχουν επιλέξει να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, μια πρόσφατη ανάρτηση της Millie Bobby Brown στο Instagram είχε δώσει μια μικρή γεύση από τη νέα πραγματικότητα της οικογένειάς τους. Σε βίντεο που δημοσίευσε στις 7 Σεπτεμβρίου, η ίδια εμφανίζεται να κρατά την κόρη της, ενώ ο σύζυγός της περπατά δίπλα της έχοντας ένα baby carrier στο στήθος του. Το μωρό δεν φαίνεται, καθώς η εικόνα του παρέμεινε διακριτικά κρυμμένη.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lopez στη φυλακή; Δες τη viral φωτογραφία που μπέρδεψε τους πάντες

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακού ταξιδιού στις Δολομιτικές Άλπεις της Ιταλίας, όπου το ζευγάρι έκανε βόλτα ανάμεσα σε αλπάκα. Η συγκεκριμένη ανάρτηση είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η οικογένεια είχε μεγαλώσει, χωρίς όμως τότε να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά τους.

Τον Αύγουστο του 2025, η Brown είχε αποκαλύψει ότι εκείνη και ο Bongiovi είχαν γίνει για πρώτη φορά γονείς μέσω υιοθεσίας. «Αυτό το καλοκαίρι υποδεχτήκαμε το γλυκό κοριτσάκι μας μέσω υιοθεσίας», είχε γράψει τότε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους και ζητώντας παράλληλα «ειρήνη και ιδιωτικότητα» για την οικογένειά τους.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά και στο παρελθόν για την επιθυμία της να υιοθετήσει. Σε συνέντευξή της τον Ιούνιο στην εκπομπή «Not Gonna Lie with Kylie Kelce», είχε αναφέρει ότι η υιοθεσία ήταν πάντα μέρος των παιδικών της ονείρων. Όπως είχε εξηγήσει, από μικρή έπαιζε με κούκλες που θεωρούσε υιοθετημένες και δεν προσποιούνταν ότι ήταν έγκυος. Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ήθελε στο μέλλον να αποκτήσει και βιολογικά παιδιά, σημειώνοντας πως αυτό «ελπίζει» να βρίσκεται στο μέλλον της.

Με τη δεύτερη υιοθεσία, η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi μεγαλώνουν πλέον την οικογένειά τους με δύο παιδιά, επιλέγοντας να κρατούν τις πιο προσωπικές στιγμές τους μακριά από τη δημοσιότητα. Η ίδια έχει περιγράψει την υιοθεσία ως μια σχέση που βασίζεται στην αγάπη και τη διάρκεια, ενώ η νέα άφιξη φαίνεται πως ανοίγει ένα ακόμη ξεχωριστό κεφάλαιο για το ζευγάρι.

Διάβασε επίσης: