Celeb News 17.09.2026

«Το πένθος θολώνει τη λογική»: Η δήλωση του Charles Spencer στο βιβλίο του για την πριγκίπισσα Diana

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Ο Charles Spencer μιλά για όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο της Princess Diana και αποκαλύπτει μια συζήτηση με τον King Charles
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Charles Spencer ισχυρίζεται ότι ο Βασιλιάς Κάρολος προέβλεψε ότι η Diana θα ξεχνιόταν σύντομα.
  • Το Buckingham Palace απάντησε, αναφέροντας ότι το πένθος μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τις αναμνήσεις.
  • Ο Spencer εξέφρασε αντίθεση στην πομπή της κηδείας της Diana με τους νεαρούς πρίγκιπες.
  • Το βιβλίο του Spencer αναμένεται να προκαλέσει νέα συζήτηση για την πριγκίπισσα Diana και τη βασιλική οικογένεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα συζήτηση γύρω από τη βρετανική βασιλική οικογένεια προκαλεί το επερχόμενο βιβλίο του Charles Spencer, αδελφού της αείμνηστης Princess Diana. Σε απόσπασμα που έχει ήδη γίνει γνωστό, ο ίδιος αναφέρεται σε μια συνομιλία που φέρεται να είχε με τον King Charles λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Diana.

Diana
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τον Charles Spencer, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος φέρεται να του είχε πει πως η Diana θα ξεχνιόταν αρκετά σύντομα. Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την ασυνήθιστα άμεση αντίδραση του Buckingham Palace, το οποίο συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει προσωπικές υποθέσεις ή περιεχόμενο βιβλίων.

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Η απάντηση του Παλατιού επικεντρώνεται στο πένθος και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει τις αναμνήσεις και την κρίση ενός ανθρώπου, πολλά χρόνια μετά από ένα τραυματικό γεγονός.

Η Νταϊάνα και ο Κάρολος κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος, με το γράμμα να γίνεται αντικείμενο δημοπρασίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Κατά κανόνα, δεν σχολιάζουμε βιβλία», ανέφερε το Buckingham Palace, προσθέτοντας ωστόσο πως ο King Charles γνωρίζει ότι «ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν».

Η Νταϊάνα και ο Κάρολος στην ημέρα του γάμου τους, με το γράμμα από τον μήνα του μέλιτος να γίνεται αντικείμενο δημοπρασίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με αυτή τη δήλωση, το Παλάτι φαίνεται να αμφισβητεί εμμέσως τον τρόπο με τον οποίο ο Charles Spencer θυμάται και παρουσιάζει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Παράλληλα, η επιλογή να υπάρξει δημόσια τοποθέτηση δείχνει ότι η συγκεκριμένη αναφορά θεωρήθηκε αρκετά σημαντική ώστε να υπάρξει απάντηση. Στο βιβλίο, ο Charles Spencer περιγράφει τις πρώτες ημέρες μετά τον θάνατο της Princess Diana και όσα ακολούθησαν γύρω από την κηδεία της.

Η διαφωνία για την κηδεία της Diana

Ένα ακόμη σημείο που αναμένεται να συζητηθεί αφορά την παρουσία των δύο γιων της Diana, Prince William και Prince Harry, στην πομπή της κηδείας της. Εκείνη την περίοδο ήταν μόλις 15 και 12 ετών αντίστοιχα.

Diana
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Charles Spencer φέρεται να είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην ιδέα να περπατήσουν οι δύο νεαροί πρίγκιπες πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους μπροστά στα πλήθη και στις κάμερες. Σύμφωνα με την αφήγησή του, θεωρούσε ότι μια τόσο δημόσια διαδικασία θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τα παιδιά.

Η πριγκίπισσα Diana σε επίσημη εμφάνιση, το πρόσωπο της οποίας συνδέεται με τη διατροφή wellness και το ελληνικό γιαούρτι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται να προσθέσουν ακόμη ένα κεφάλαιο στην πολυσυζητημένη ιστορία γύρω από την Princess Diana, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της.

Η Πριγκίπισσα Diana με τον γιο της William σε φωτογραφία από την έκθεση Princess Diana Exhibition.
https://www.instagram.com/princessdianaexhibition/

Περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο του Charles Spencer αναμένεται να δημοσιευθούν στη Daily Mail, γεγονός που πιθανότατα θα φέρει στο προσκήνιο και άλλες λεπτομέρειες από εκείνη την περίοδο. Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τις δύσκολες ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο της Diana και τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η Πριγκίπισσα Diana με τον γιο της, Πρίγκιπα William, από την έκθεση Princess Diana Exhibition.
https://www.instagram.com/princessdianaexhibition/

Σε κάθε περίπτωση, οι αναφορές του Charles Spencer αποτελούν τη δική του αφήγηση των γεγονότων και δεν συνιστούν επίσημη εκδοχή του Παλατιού. Η δημόσια απάντηση του Buckingham Palace, ωστόσο, προσθέτει νέο ενδιαφέρον στην ιστορία και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θυμόμαστε ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της σύγχρονης βρετανικής μοναρχίας.

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βασιλική οικογένεια πριγκίπισσα Diana
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