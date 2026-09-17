Celeb News 17.09.2026

Γιατί η Penélope Cruz επιλέγει να μιλά δημόσια για όσα την απασχολούν

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Η Penélope Cruz εξηγεί γιατί επιλέγει να τοποθετείται δημόσια σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα και τι την κάνει να μιλά ανοιχτά για όσα θεωρεί σημαντικά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Penélope Cruz μιλά δημόσια για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, συνδέοντας την τέχνη με την πραγματικότητα.
  • Θεωρεί αντιφατικό να παρουσιάζει ταινίες με σοβαρά θέματα και να αποφεύγει τη συζήτηση για αυτά.
  • Η αναγνωρισιμότητα συνεπάγεται ευθύνη για δημόσια τοποθέτηση, σύμφωνα με την ηθοποιό.
  • Η Cruz συνδέει τα θέματα των ταινιών της με τις ανησυχίες της για τον κόσμο, όπως οι ανθρώπινες σχέσεις και η εξουσία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Penélope Cruz, παρευρισκόμενη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την παρουσίαση της νέας της ταινίας «Bunker», έδωσε μια απάντηση σε ένα ερώτημα που συχνά απασχολεί τον κόσμο της ψυχαγωγίας: οφείλει ένας καλλιτέχνης να εκφράζει τις απόψεις του για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα; Η ίδια, αν και δεν θέτει κανέναν ως υποχρέωση να ακολουθήσει το παράδειγμά της, εξήγησε τους λόγους που την ωθούν σε αυτή την επιλογή.

https://www.instagram.com/penelopecruzoficial/
https://www.instagram.com/penelopecruzoficial/

Η Cruz πρωταγωνιστεί στο «Bunker», μια ταινία του Florian Zeller που εξερευνά θέματα όπως ο φόβος, τα ηθικά διλήμματα, η εξουσία και η απομόνωση. Η ιστορία εστιάζει σε έναν αρχιτέκτονα που αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, με τις αποφάσεις του να επηρεάζουν βαθιά την προσωπική του ζωή. Μιλώντας για το έργο, η ηθοποιός τόνισε ότι θα την καθιστούσε αντιφατική αν παρουσίαζε μια ταινία που αγγίζει τόσο σοβαρά θέματα και στη συνέχεια αρνιόταν να συζητήσει τα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Για την Cruz, η τέχνη και η πραγματικότητα δεν μπορούν να διαχωριστούν απόλυτα, ειδικά όταν το έργο αντλεί έμπνευση από την πραγματικότητα και αντανακλά τις ανησυχίες της εποχής.

Διάβασε επίσης: Η Penélope Cruz και ο Javier Bardem ενσαρκώνουν τον «απόλυτο έρωτα» στα κανάλια της Βενετίας

Η εποχή των social media έχει μεταμορφώσει τη σχέση του κοινού με τους καλλιτέχνες. Πλέον, οι διάσημοι έχουν άμεση πρόσβαση σε εκατομμύρια ανθρώπους, καθιστώντας την δημόσια τοποθέτησή τους ένα σύνθετο ζήτημα. Η Penélope Cruz αναγνωρίζει ότι η αναγνωρισιμότητα δεν μετατρέπει αυτόματα έναν καλλιτέχνη σε αυθεντία σε πολιτικά θέματα. Ωστόσο, θεωρεί ότι η δύναμη του δημόσιου βήματος, που διαθέτουν οι celebrities, συνεπάγεται και μια ευθύνη.

https://www.instagram.com/penelopecruzoficial/
https://www.instagram.com/penelopecruzoficial/

Ο σύζυγός της, Javier Bardem, συμπλήρωσε αυτή την οπτική, επισημαίνοντας ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εκφράζεται, αλλά η δική του δημόσια θέση του παρέχει επιπλέον μέσα για να ακουστεί. Η Cruz, αντί να διαχωρίζει την τέχνη από την πραγματικότητα, επιλέγει να συνδέει τα θέματα που πραγματεύεται στις ταινίες της με τις ανησυχίες της για τον κόσμο γύρω της, όπως ο κίνδυνος απώλειας των ανθρώπινων σχέσεων και η συγκέντρωση δύναμης και πόρων.

https://www.instagram.com/penelopecruzoficial/
https://www.instagram.com/penelopecruzoficial/

Η προσέγγιση της Penélope Cruz στην πρεμιέρα της ταινίας της στη Βενετία, δεν έδωσε μια καθολική συνταγή για το πότε και ποιος πρέπει να μιλά. Αντίθετα, προσέφερε μια προσωπική αντίληψη για τη σχέση μεταξύ της καλλιτεχνικής της δράσης, της δημόσιας παρουσίας της και των ζητημάτων για τα οποία επιλέγει να μιλήσει. Σε μια εποχή όπου οι δημόσιες δηλώσεις γίνονται ταχέως πρωτοσέλιδα και αντικείμενο συζήτησης, η σύνδεση μεταξύ τέχνης, διασημότητας και δημόσιου λόγου είναι ένα θέμα που αξίζει να αναλύεται.

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Penelope Cruz
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