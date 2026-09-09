Celeb News 09.09.2026

Η Penélope Cruz και ο Javier Bardem ενσαρκώνουν τον «απόλυτο έρωτα» στα κανάλια της Βενετίας

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Penélope Cruz και ο Javier Bardem έκλεψαν την παράσταση στο Φεστιβάλ Βενετίας με μια αυθόρμητη κίνηση αγάπης
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Penélope Cruz και ο Javier Bardem έκαναν κοινή εμφάνιση στη Βενετία για την πρεμιέρα της νέας τους ταινίας "Bunker".
  • Η στιγμή που η Cruz έβγαλε τις γόβες της και ο Bardem την βοήθησε να ανέβει στο σκάφος έγινε viral.
  • Η ταινία "Bunker" είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ για ένα ζευγάρι, γραμμένο ειδικά για τους δύο ηθοποιούς.
  • Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 1992, έχει συνεργαστεί σε εννέα ταινίες και προστατεύει την ιδιωτική του ζωή.
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Η Βενετία υποδέχθηκε το πιο αγαπημένο και διαχρονικό κινηματογραφικό ζευγάρι, με τους Penélope Cruz και Javier Bardem να καταφέρνουν να ξεχωρίσουν στο φεστιβάλ με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Το διάσημο ζευγάρι έφτασε στο Lido και περπάτησε χέρι-χέρι στα κανάλια της ιταλικής πόλης, χαμογελώντας στους φωτογράφους και απολαμβάνοντας κάθε στιγμή σε μια από τις ελάχιστες κοινές δημόσιες εμφανίσεις του. Για την άφιξή της, η Penélope Cruz επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο midi wrap φόρεμα Ferragamo με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με ασορτί γόβες, κλασική τσάντα Chanel και διακριτικά πολυτελή κοσμήματα. Από την πλευρά του, ο Javier Bardem προτίμησε ένα πιο ανεπιτήδευτο και χαλαρό look, φορώντας γαλάζιο πουκάμισο, τζιν παντελόνι και λευκά sneakers, που ταίριαζαν απόλυτα στη χαλαρή ατμόσφαιρα της Βενετίας.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο, η στιγμή που έκλεψε πραγματικά την παράσταση και έγινε αμέσως viral στα social media σημειώθηκε κατά την επιβίβασή τους στο θαλάσσιο ταξί για το Hotel Excelsior. Η Penélope Cruz, θέλοντας να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στα ξύλινα δοκάρια του σκάφους, δεν δίστασε να βγάλει τις ψηλοτάκουνες γόβες της και να τις παραδώσει στον σύζυγό της. Ο Javier Bardem όχι μόνο κράτησε τα παπούτσια της, αλλά την βοήθησε τρυφερά να ανέβει στο σκάφος, αποτυπώνοντας μια γλυκιά και απόλυτα καθημερινή εικόνα τρυφερότητας μακριά από τα φώτα και τη στημένη λάμψη του κόκκινου χαλιού.

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Πέρα από τον ρομαντισμό τους, η παρουσία τους στη Βενετία σηματοδοτεί ένα τεράστιο επαγγελματικό ορόσημο, καθώς η νέα τους ταινία με τίτλο «Bunker» κάνει επίσημη πρεμιέρα. Το ψυχολογικό θρίλερ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του διακεκριμένου Florian Zeller, φέρνει τους δύο ηθοποιούς ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη για την ένατη κοινή τους κινηματογραφική συνεργασία. Στην ταινία, ο Javier Bardem υποδύεται έναν αρχιτέκτονα που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα υπόγειο καταφύγιο επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας. Η ηθικά αμφιλεγόμενη αυτή αποστολή γίνεται η αφορμή για να δοκιμαστεί σκληρά ο δεκαεπτάχρονος γάμος του με τη σύζυγό του, την οποία ενσαρκώνει η Penélope Cruz. Το φιλμ εξερευνά βαθιά ζητήματα εμπιστοσύνης, φόβου, ηθικών διλημμάτων και της ανασφάλειας του σύγχρονου κόσμου, ενώ ο Florian Zeller έχει παραδέχθεί πως έγραψε το σενάριο έχοντας εξαρχής στο μυαλό του αποκλειστικά τους δύο ηθοποιούς, θεωρώντας τους ιδανικούς για να θολώσουν τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κοινή τους πορεία μοιάζει εδώ και χρόνια βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο, καθώς οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón Jamón» όταν ήταν ακόμη πολύ νέοι. Χρειάστηκαν περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια για να γίνουν ζευγάρι, μετά τη νέα τους συνάντηση στο «Vicky Cristina Barcelona» το 2007, ενώ τελικά παντρεύτηκαν το 2010. Έκτοτε, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Leo και τη Luna, προστατεύοντας με συνέπεια την οικογενειακή τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Το «Bunker» έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή λίστα κοινών προτζεκτ που περιλαμβάνει τις ταινίες «Jamón Jamón», «Live Flesh», «No News From God», «Vicky Cristina Barcelona», «The Counselor», «Loving Pablo» και «Everybody Knows».

javier_bardem_penelope_venetia
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά την τεράστια επαγγελματική τους επιτυχία, και οι δύο έχουν τονίσει πως προσπαθούν να κρατούν τον κινηματογράφο μακριά από το σπίτι τους, διαχωρίζοντας αυστηρά τη ζωή από τη μυθοπλασία. Ο Javier Bardem έχει εκφράσει ανοιχτά τον απεριόριστο θαυμασμό του για τη σύζυγό του, περιγράφοντάς την ως έναν υπέροχο άνθρωπο, ενώ η Penélope Cruz έχει εξηγήσει πως επιλέγουν πολύ προσεκτικά πότε θα συνεργαστούν ώστε να προστατεύουν τη σχέση τους. Η απολαυστική τους εμφάνιση στη Βενετία απέδειξε για άλλη μια φορά πως οι πιο αληθινές ιστορίες αγάπης στο Χόλιγουντ μπορούν να παραμένουν διακριτικές, σταθερές και απόλυτα γοητευτικές ακόμη και μετά από δεκαετίες κοινής πορείας.

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Javier Bardem Penelope Cruz Φεστιβάλ Βενετίας 2026
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