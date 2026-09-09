Fashion 09.09.2026

Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα πλεκτά που θα σε βγάλουν αμέσως σε φθινοπωρινό mood

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Έτοιμη για update στη ντουλάπα σου; Δες τις 6 κορυφαίες τάσεις στα πλεκτά για φέτος το φθινόπωρο και κάνε τα πιο stylish looks
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ζακέτες με ψηλό λαιμό για κομψές και σοφιστικέ εμφανίσεις.
  • Πολύχρωμα V-neck πουλόβερ με έντονα χρώματα και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.
  • Πλεκτά με μισό φερμουάρ για αβίαστο cool και προσεγμένο στιλ.
  • Πλεκτά γιλέκα ως μεταβατικό κομμάτι για layering όλο το φθινόπωρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φθινόπωρο είναι επίσημα εδώ και, είτε ανήκεις σε εκείνους που νοσταλγούν τις ηλιόλουστες μέρες και τις παραλίες είτε ανυπομονείς απεγνωσμένα για τη δροσιά και τα cosy vibes της εποχής, μια νέα σεζόν συνοδεύεται πάντα από την ανάγκη για στιλιστική ανανέωση. Υπάρχει μια διχασμένη, ίσως, άποψη για αυτή την περίοδο του χρόνου, καθώς πολλοί θρηνούν το τέλος του καλοκαιριού, ενώ άλλοι αναζωογονούνται από τις πιο δροσερές θερμοκρασίες που επιτρέπουν τις βόλτες στη φύση χωρίς την ανάγκη για ασταμάτητη ενυδάτωση και αντηλιακή προστασία. Όταν η συζήτηση πηγαίνει στα φθινοπωρινά ρούχα και τη μετάβαση στην πιο cool γκαρνταρόμπα, τα πλεκτά αποτελούν το απόλυτο «happy place» της μόδας και το πιο ασφαλές καταφύγιο κάθε fashionista.

forema_plekto
https://www.instagram.com/mariaalia/

Πέρα από τα κλασικά πουλόβερ και τις παραδοσιακές ζακέτες που όλοι γνωρίζουμε, η φετινή σεζόν επαναπροσδιορίζει τα staples της γκαρνταρόμπας, φέρνοντας στο προσκήνιο έντονα χρώματα, ανανεωμένες σιλουέτες και παιχνιδιάρικες υφές που προσφέρουν αμέτρητες επιλογές για layering. Στις φθινοπωρινές παρτίδες των μεγάλων οίκων μόδας, όπως είδαμε στα shows των Miu Miu και Chanel, τα κλασικά κομμάτια επανασχεδιάστηκαν πλήρως, με λαμπερές αποχρώσεις να διαταράσσουν τα ουδέτερα σύνολα και μακριές γραμμές να δίνουν έναν εντελώς νέο αέρα στα πλεκτά τοπ. Παρακάτω θα βρεις τις 5 μεγαλύτερες τάσεις στα πλεκτά για το Φθινόπωρο 2026 που όχι μόνο θα καλύψουν κάθε στιλιστική σου απαίτηση, αλλά θα συνδυαστούν ιδανικά και με τα ρούχα που ήδη έχεις.

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1. Ζακέτες με ψηλό λαιμό

Η τεράστια εμμονή με τους ψηλούς λαιμούς έχει περάσει πλέον επίσημα και στα πλεκτά πανωφόρια, δημιουργώντας την πιο κομψή και σοφιστικέ εναλλακτική της σεζόν. Ο ψηλός λαιμός μακραίνει οπτικά τη σιλουέτα και προσδίδει μια sleek αισθητική, κάνοντας αυτές τις ζακέτες ιδανικές για συνδυασμούς με slip skirts, capri pants ή ακόμα και για έξυπνο layering κάτω από αυστηρά blazers.

zivagko_plekto
https://www.instagram.com/holliemercedes?hl=en

2. Πολύχρωμα V-neck πουλόβερ

Τα V-necks κάνουν μια τεράστια δυναμική επιστροφή στο προσκήνιο, αφήνοντας πίσω τους την κυριαρχία των crew-necks των προηγούμενων ετών. Ξέχνα όμως τα αδιάφορα σχέδια, καθώς η φετινή τάση απαιτεί χρώμα, όσο πιο έντονο και φωτεινό, τόσο το καλύτερο, ενώ συναντάμε συχνά και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες με δαντέλα ή χρωματικές αντιθέσεις στον λαιμό.

xrwmatisto_poulover
https://www.instagram.com/tia_dewitt?hl=en

3. Πλεκτά με μισό φερμουάρ

Με προέλευση από τα sporty και outdoor ρούχα, το μισό φερμουάρ χαρίζει αβίαστο cool στιλ παραμένοντας παράλληλα απόλυτα προσεγμένο. Κλειστό μέχρι πάνω δημιουργεί ένα υπέροχο funnel-neck εφέ για τις πιο ψυχρές μέρες, ενώ ελαφρώς ξεκουμπωμένο αποκτά μια πιο χαλαρή και μοντέρνα διάθεση πάνω από απλά t-shirts.

funnel_neck_poulover
https://www.instagram.com/styledsara

4. Πλεκτά γιλέκα

Ίσως το πιο μεταβατικό και «all-season» κομμάτι της λίστας, το πλεκτό γιλέκο θα δουλέψει σκληρά για εσένα καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου. Τις πιο ζεστές μέρες φοριέται μόνο του με μια midi φούστα, ενώ όσο πέφτει η θερμοκρασία γίνεται ο βασικός σύμμαχος για stylish layering πάνω από πουκάμισα, t-shirts και φορέματα.

plekto_gileko
https://www.instagram.com/rosieannbutcher/

5. Σχέδια fair isle

Αν αναζητάς ένα διαχρονικό μοτίβο που διαθέτει περισσότερη προσωπικότητα από τις κλασικές ρίγες ή τα καρό, τα Fair Isle πλεκτά είναι η απόλυτη επιλογή. Φέρνουν στο μυαλό στιγμές χαλάρωσης σε ένα απομονωμένο ξύλινο σαλέ και συνδυάζονται απίστευτα εύκολα με το αγαπημένο σου τζιν και chunky boots.

plekto_poulover
https://www.instagram.com/anoukyve?hl=en

Κεντρική Εικόνα: @juliesfi

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