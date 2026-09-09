Beauty 09.09.2026

Τα gadgets των «Totally Spies!» γίνονται η πιο νοσταλγική beauty εμμονή της χρονιάς!

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Από το ρουζ-κομπιούτερ μέχρι το κραγιόν-λέιζερ, η Martine Cosmetics μεταμορφώνει τα αγαπημένα μας παιδικά gadgets σε συλλογή μακιγιάζ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η σειρά "Totally Spies!" επιστρέφει με μια συλλογή μακιγιάζ εμπνευσμένη από τα gadgets της.
  • Η Martine Cosmetics δημιούργησε vegan και cruelty-free προϊόντα, πιστά αντίγραφα των συσκευών της WOOHP.
  • Τα εμβληματικά ρουζ-κομπιούτερ και κραγιόν-λέιζερ γίνονται πραγματικότητα, με Y2K αισθητική.
  • Η συλλογή κυκλοφορεί στις 17 Σεπτεμβρίου και αποστέλλεται κανονικά στην Ελλάδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πέρασες τα παιδικά σου χρόνια κολλημένη στην οθόνη της τηλεόρασης να παρακολουθείς τις περιπέτειες της Sandy, της Alex και της Clover, τότε σίγουρα έχεις αποθηκεύσει στο μυαλό σου ένα τεράστιο «core memory». Η θρυλική animated σειρά «Totally Spies!» δεν ήταν απλώς ένα ακόμα καρτούν, αλλά ο λόγος που λαχταρούσαμε να ζήσουμε μια διπλή ζωή ως έφηβες μαθήτριες από το Beverly Hills και ταυτόχρονα μυστικές πράκτορες της WOOHP. Πέρα από τις αποστολές και τους μοχθηρούς κακούς, αυτό που μας είχε κλέψει την καρδιά ήταν ο φουτουριστικός εξοπλισμός τους, με τον Jerry να μας αποδεικνύει ότι η τεχνολογία και το στυλ μπορούν να πάνε χέρι-χέρι.

totally_spies_kallintika
https://www.instagram.com/totallyspiesofficial/

Φαντάσου λοιπόν πόσο μεγάλη ήταν η νοσταλγική έκπληξη όταν μάθαμε ότι τα εμβληματικά αυτά gadgets παίρνουν σάρκα και οστά, μεταμορφώνοντας την παιδική μας φαντασία σε μια πραγματική, ολοκληρωμένη συλλογή μακιγιάζ. Το vegan και cruelty-free brand Martine Cosmetics ένωσε τις δυνάμεις του με τη δημοφιλή σειρά και δημιούργησε μια σειρά προϊόντων που μοιάζουν βγαλμένα απευθείας από τα κεντρικά γραφεία της WOOHP. Πρόκειται για την πρώτη συλλογή ομορφιάς που είναι σχεδιασμένη κυριολεκτικά σαν αποστολή, με πιστά αντίγραφα των αγαπημένων μας συσκευών που τώρα γίνονται τα νέα must-have items του νεσεσέρ μας.

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Το θρυλικό ρουζ-κομπιούτερ και το κραγιόν-λέιζερ γίνονται πραγματικότητα

Μέχρι στιγμής, τα πρώτα teaser της συλλογής έχουν επικεντρωθεί στα δύο πιο εμβληματικά αντικείμενα που είχαμε ζηλέψει όσο τίποτα άλλο στα παιδικά μας χρόνια. Το θρυλικό ρουζ σε σχήμα υπολογιστή, που η Sandy και η παρέα της χρησιμοποιούσαν για επικοινωνία και έλεγχο, αλλά και το κραγιόν-λέιζερ που έλυνε κάθε δύσκολη κατάσταση, ζωντανεύουν με απίστευτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Η αισθητική τους διατηρεί όλη τη fun, Y2K ενέργεια της σειράς, κάνοντάς τα όχι απλά καλλυντικά, αλλά συλλεκτικά κομμάτια για κάθε αληθινό φαν.

Πότε και πού θα τα βρεις;

Αν ετοιμάζεσαι ήδη να στείλεις μήνυμα στον Jerry για να ζητήσεις τον εξοπλισμό σου, έχουμε τα τέλεια νέα για την ημερομηνία κυκλοφορίας. Το επίσημο λανσάρισμα της συλλογής έχει προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα αποκαλυφθούν επιτέλους και τα υπόλοιπα μυστικά προϊόντα που κρύβονται στο βαλιτσάκι της WOOHP. Και το καλύτερο; Η Martine Cosmetics πραγματοποιεί κανονικά αποστολές στην Ελλάδα, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το πώς θα τα προσθέσεις στη συλλογή σου.

Ετοιμάσου να βάλεις τη στολή παραλλαγής σου, γιατί η πιο νοσταλγική beauty συνεργασία της χρονιάς είναι γεγονός!

Κεντρική Εικόνα: @totallyspiesofficial

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