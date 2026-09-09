New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

Από την περιοχή μέχρι το στρώμα και το γραφείο, δες όλα όσα χρειάζεται να προσέξεις πριν επιλέξεις το φοιτητικό σου σπίτι και τα έπιπλά του

Με μια ματιά Υπολόγισε το συνολικό κόστος του σπιτιού, όχι μόνο το ενοίκιο, λαμβάνοντας υπόψη κοινόχρηστα, θέρμανση και μετακινήσεις.

Κατά την επίσκεψη, έλεγξε σχολαστικά την κατάσταση του σπιτιού, από βρύσες μέχρι τοίχους, και φωτογράφισε τυχόν φθορές.

Στην επίπλωση, ξεκίνα με τα απολύτως απαραίτητα και μέτρα τους χώρους πριν αγοράσεις οτιδήποτε.

Πριν από οποιαδήποτε πληρωμή, βεβαιώσου για την ταυτότητα του εκμισθωτή και τους όρους της σύμβασης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πρώτο φοιτητικό σπίτι είναι από εκείνα τα πράγματα που περιμένεις με ενθουσιασμό μέχρι να ανοίξεις δέκα αγγελίες και να αρχίσεις να αναρωτιέσαι αν τελικά χρειάζεσαι… πτυχίο στην αναζήτηση ακινήτων. Ωραίες φωτογραφίες, διαφορετικές τιμές, επιπλωμένα ή άδεια διαμερίσματα, απόσταση από τη σχολή και ένας σωρός από λεπτομέρειες που πρέπει να τσεκάρεις πριν πεις το μεγάλο «ναι». Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι το σπίτι που θα επιλέξεις δεν είναι απλώς ένα μέρος για να κοιμάσαι, αλλά ο χώρος στον οποίο θα διαβάζεις, θα μαγειρεύεις, θα αράζεις και θα φτιάξεις ένα μεγάλο κομμάτι της φοιτητικής σου καθημερινότητας.

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να θυμάσαι είναι ότι το πιο όμορφο σπίτι δεν είναι απαραίτητα και το καλύτερο για σένα. Ένα διαμέρισμα μπορεί να δείχνει τέλειο στις φωτογραφίες, αλλά να έχει υψηλά κοινόχρηστα, ακριβή θέρμανση, προβλήματα με υγρασία ή να βρίσκεται σε σημείο που σε αναγκάζει να κάνεις κάθε μέρα… tour των ΜΜΜ για να φτάσεις στη σχολή. Γι’ αυτό πριν ενθουσιαστείς με μια αγγελία, πρέπει να υπολογίσεις το συνολικό κόστος και να δεις αν το σπίτι εξυπηρετεί πραγματικά την καθημερινότητά σου.

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Και μετά υπάρχει το άλλο μεγάλο κεφάλαιο: τα έπιπλα. Γιατί ακόμα κι αν βρεις το τέλειο διαμέρισμα, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις όλο σου το budget για να το κάνεις Pinterest-worthy από την πρώτη εβδομάδα. Το μυστικό είναι να ξεκινήσεις από τα απολύτως απαραίτητα, να μετρήσεις σωστά τους χώρους και να αφήσεις τη διακόσμηση να εξελιχθεί μαζί με τη φοιτητική σου ζωή.

1. Μην κοιτάξεις μόνο πόσο γράφει η αγγελία

Το ενοίκιο είναι μόνο η αρχή. Πριν αποφασίσεις ότι ένα σπίτι είναι «ευκαιρία», μάθε πόσα περίπου είναι τα κοινόχρηστα, τι γίνεται με τη θέρμανση, πόσο παλιές είναι οι ηλεκτρικές συσκευές και ποια έξοδα θα επιβαρύνουν εσένα κάθε μήνα. Ρεύμα, νερό, internet, θέρμανση και μετακινήσεις μπορούν να αλλάξουν αρκετά το ποσό που τελικά θα χρειάζεται να υπολογίζεις κάθε μήνα.

Το ίδιο σημαντική είναι και η περιοχή. Μην υπολογίζεις την απόσταση μόνο σε χιλιόμετρα. Δες πόση ώρα χρειάζεσαι πραγματικά για να πας στη σχολή, αν υπάρχει κοντινή στάση λεωφορείου ή μετρό και αν έχεις supermarket, φαρμακείο και άλλα βασικά καταστήματα σε κοντινή απόσταση. Ένα σπίτι λίγο πιο μακριά μπορεί να αξίζει περισσότερο, αρκεί η μετακίνηση να είναι εύκολη και το συνολικό κόστος να βγαίνει καλύτερα.

Το μικρό hack: πριν ξεκινήσεις τις επισκέψεις, βάλε ένα ανώτατο ποσό που μπορείς να διαθέτεις συνολικά κάθε μήνα. Έτσι δεν θα κοιτάς μόνο «πόσο κάνει το σπίτι», αλλά πόσο θα σου κοστίζει πραγματικά η ζωή σε αυτό.

2. Στην επίσκεψη κάνε τον… Sherlock

Μην μπεις στο σπίτι, δεις ένα ωραίο σαλόνι και πεις «το κλείσαμε». Η επίσκεψη είναι η στιγμή που πρέπει να κοιτάξεις όσα δεν φαίνονται εύκολα στις φωτογραφίες. Έλεγξε βρύσες, πίεση νερού, ζεστό νερό, πρίζες, κουφώματα, θέρμανση και κλιματισμό, ενώ κοίταξε προσεκτικά τοίχους και ταβάνια για σημάδια υγρασίας ή άλλες φθορές.

Αν μπορείς, μην περιοριστείς σε μία γρήγορη επίσκεψη. Η εικόνα μιας περιοχής μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική την ημέρα και το βράδυ, ενώ είναι χρήσιμο να δεις και πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στο σπίτι από τη σχολή ή τα ΜΜΜ. Η ΠΟΜΙΔΑ συστήνει μάλιστα, όταν η πρώτη επίσκεψη γίνεται βραδινές ώρες, να ακολουθεί και δεύτερη μέσα στην ημέρα.

Και κάτι πολύ σημαντικό: φωτογράφισε τις φθορές πριν μπεις. Αν υπάρχει σημάδι στον τοίχο, χαλασμένο ντουλάπι ή κάποια συσκευή που έχει ήδη πρόβλημα, κράτησε φωτογραφίες και ξεκαθάρισε την κατάσταση πριν προχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για ένα επιπλωμένο σπίτι: μην υποθέσεις ότι επειδή βλέπεις ένα κρεβάτι ή ένα ψυγείο στην αγγελία, όλα είναι απαραίτητα σε καλή κατάσταση.

Το μικρό hack: φτιάξε ένα checklist στο κινητό σου και τσέκαρε κάθε σπίτι με τα ίδια κριτήρια. Έτσι δεν θα θυμάσαι μετά μόνο «εκείνο με το ωραίο μπαλκόνι», αλλά θα μπορείς να συγκρίνεις πραγματικά τις επιλογές σου.

3. Στα έπιπλα: πρώτα τα βασικά, μετά το Pinterest

Μόλις βρεις σπίτι, είναι πολύ εύκολο να μπεις στο mood «θέλω καινούργιο κρεβάτι, γραφείο, καθρέφτη, φωτάκια, χαλί, πολυθρόνα και ένα cute coffee table». Και κάπως έτσι, πριν καν ξεκινήσει η εξεταστική, έχει φύγει ένα μεγάλο κομμάτι του budget σου.

Ξεκίνα λοιπόν από τα πραγματικά απαραίτητα. Ένα καλό στρώμα, ένα πρακτικό κρεβάτι, ένα γραφείο, μια άνετη καρέκλα, επαρκής αποθηκευτικός χώρος και σωστός φωτισμός έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από δέκα διακοσμητικά αντικείμενα. Αν το σπίτι διαθέτει ήδη ντουλάπα, ψυγείο, φούρνο ή άλλα βασικά, μην αγοράζεις δεύτερα χωρίς λόγο.

Πριν αγοράσεις οποιοδήποτε έπιπλο, μέτρα τον χώρο. Αυτό το τεράστιο γραφείο που φαίνεται τέλειο online μπορεί στην πραγματικότητα να καταπιεί το μισό δωμάτιο. Το ίδιο ισχύει για κρεβάτια, καναπέδες και συρταριέρες. Στο φοιτητικό σπίτι θέλεις λειτουργικότητα και ελευθερία κινήσεων, όχι να κάνεις parkour για να φτάσεις από το κρεβάτι στην πόρτα.

Και δεν χρειάζεται όλα να είναι καινούργια. Ένα mix από οικονομικά και μεταχειρισμένα έπιπλα μπορεί να λειτουργήσει τέλεια, ενώ μικρές αλλαγές, όπως ένα φωτιστικό, μερικά posters ή ένα ωραίο bedding set, μπορούν αργότερα να κάνουν τον χώρο πολύ πιο προσωπικό.

Το μικρό hack: επένδυσε στα πράγματα που χρησιμοποιείς καθημερινά και άφησε τη διακόσμηση για μετά. Το τέλειο room tour μπορεί να περιμένει. Η μέση σου μετά από τρεις ώρες σε μια άβολη καρέκλα, όχι.

Πριν πεις το μεγάλο «ναι»…

Υπάρχει ένα τελευταίο βήμα που δεν πρέπει να προσπεράσεις επειδή βιάζεσαι να πάρεις τα κλειδιά. Πριν καταβάλεις χρήματα, βεβαιώσου ότι έχεις ελέγξει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκμισθωτής και ότι οι όροι της συμφωνίας είναι ξεκάθαροι. Η ΠΟΜΙΔΑ συστήνει έγγραφη σύμβαση και ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε πληρωμή, ενώ προειδοποιεί και για περιπτώσεις όπου ζητούνται προκαταβολές από «γραφεία πληροφοριών» χωρίς ουσιαστική εξασφάλιση κατοικίας.

Το ιδανικό φοιτητικό σπίτι δεν είναι απαραίτητα αυτό με την πιο μοντέρνα κουζίνα ή το μεγαλύτερο μπαλκόνι. Είναι εκείνο που χωράει στο budget σου, σε βολεύει στις μετακινήσεις, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορείς σταδιακά να το μετατρέψεις στον δικό σου χώρο. Γιατί το καλύτερο μέρος της πρώτης φοιτητικής μετακόμισης είναι ότι, για πρώτη φορά, έχεις την ευκαιρία να φτιάξεις ένα σπίτι ακριβώς όπως το θέλεις.

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