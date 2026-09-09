Quiz: Εσύ ξέρεις ποιο είναι το αγαπήμενο τραγούδι του Justin Bieber για karaoke;

Το αγαπημένο τραγούδι του Justin Bieber για karaoke συνδέεται με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά videos των πρώτων χρόνων του στο YouTube

Με μια ματιά Το αγαπημένο τραγούδι του Justin Bieber για karaoke είναι το «With you» του Chris Brown.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με ένα από τα πρώτα του covers στο YouTube, το 2008.

Η Hailey Bieber επέλεξε το «Bohemian rhapsody» των Queen για karaoke.

Το «With you» συνοδεύει τον Justin Bieber από την αρχή της μουσικής του πορείας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιο τραγούδι θα επέλεγε ο Justin Bieber αν έπιανε το μικρόφωνο σε ένα karaoke bar; Η απάντηση είναι ένα κομμάτι που οι παλιοί fans του σίγουρα θυμούνται. Ο 32χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε πως το go-to karaoke song του είναι το «With you» του Chris Brown, ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τα πρώτα του βήματα στο YouTube.

Ο Justin και η Hailey Bieber μίλησαν για τα αγαπημένα τους πράγματα στο πρώτο τεύχος του WYouth, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων και τις karaoke επιλογές τους. Ενώ ο Justin διάλεξε το «With you», η Hailey πήγε σε ένα διαχρονικό classic, το «Bohemian rhapsody» των Queen.

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Η επιλογή του Justin δεν είναι καθόλου τυχαία. Το 2008, όταν ήταν μόλις 13 ετών, είχε ανεβάσει στο YouTube ένα cover του «With you». Το video έγινε ένα από τα πιο γνωστά πρώιμα covers του και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 65 εκατομμύρια views.

Μάλιστα, ο Justin έκανε ένα μεγάλο throwback στο συγκεκριμένο video τον περασμένο Απρίλιο, όταν εμφανίστηκε στο Coachella. Κατά τη διάρκεια του set του, το παλιό YouTube video προβλήθηκε στη σκηνή, ενώ ο ίδιος τραγούδησε μαζί με το κοινό, με τη Hailey να βρίσκεται ανάμεσα στους fans. Και κάπως έτσι, ένα τραγούδι από την εποχή που ο Justin ήταν ένας 13χρονος πιτσιρικάς με YouTube covers παραμένει μέχρι σήμερα το απόλυτο karaoke choice του.

Ο Justin και η Hailey είναι παντρεμένοι από το 2018 και το 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, υποδεχόμενοι τον γιο τους, Jack Blues Bieber. Παράλληλα, ο Justin συνεχίζει να βρίσκεται δυναμικά στη μουσική επικαιρότητα. Το φετινό καλοκαίρι συμμετείχε στο halftime show του FIFA World Cup Finals στο New Jersey, ενώ παρουσίασε και τραγούδι από το άλμπουμ του «Swag II».

Από τα πρώτα YouTube covers μέχρι τα μεγαλύτερα stages του κόσμου, λοιπόν, το «With You» παραμένει ένα κομμάτι που συνοδεύει τον Justin Bieber από την αρχή της μουσικής του διαδρομής.

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