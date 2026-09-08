Celine Dion: Το Παρίσι μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη επιστροφή της και οι fans δεν κρατιούνται

Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή στο Παρίσι και οι fans της περιμένουν έξω από το ξενοδοχείο της λίγο πριν ξεκινήσουν οι συναυλίες της

Με μια ματιά Η Celine Dion ετοιμάζεται για μια σειρά συναυλιών στο Παρίσι, σηματοδοτώντας μια σημαντική επιστροφή στη σκηνή.

Θαυμαστές της τραγουδίστριας περιμένουν έξω από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι για μια στιγμή μαζί της.

Το πρόγραμμα "Celine Dion Paris 2026-2027" περιλαμβάνει 26 συναυλίες στην Plenitude Arena.

Η επιστροφή της είναι προσωπική, μετά τη διάγνωση με το σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο stiff-person syndrome. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Celine Dion ετοιμάζεται να επιστρέψει εκεί όπου την έχουμε αγαπήσει περισσότερο: στη σκηνή. Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι για τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από μια σειρά συναυλιών που σηματοδοτούν ένα από τα σημαντικότερα comeback της καριέρας της. Και ενώ η ίδια βρίσκεται σε πυρετό προβών, οι fans της έχουν ήδη ξεκινήσει τη δική τους… επιχείρηση, περιμένοντας έξω από το ξενοδοχείο της για μια στιγμή μαζί της.

Το σκηνικό έξω από το ξενοδοχείο θυμίζει περισσότερο ημέρα συναυλίας παρά απλές ημέρες προετοιμασίας. Θαυμαστές της Celine Dion περιμένουν για ώρες, με την ελπίδα ότι θα εμφανιστεί στην είσοδο και θα τους χαρίσει έναν χαιρετισμό ή έστω μια σύντομη ματιά. Για αρκετούς, μάλιστα, η αναμονή αξίζει κάθε λεπτό, αφού η επιστροφή της στη σκηνή έχει για εκείνους πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα συνηθισμένο live.

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Ανάμεσα στους fans που ταξίδεψαν για να τη συναντήσουν είναι και η Noella Lamy, 52 ετών, από την Amiens. Η ίδια έφτασε στο Παρίσι φορώντας φούτερ με τη φωτογραφία της τραγουδίστριας και δεν δίστασε να δηλώσει πως θα μπορούσε ακόμη και να περάσει τη νύχτα έξω από το ξενοδοχείο. Όπως εξήγησε, η μουσική της Celine Dion έχει συνδεθεί με σημαντικές και δύσκολες στιγμές της ζωής της, κάνοντας αυτή την επιστροφή ακόμη πιο προσωπική.

❤️ Céline Dion, malgré une très longue journée de répétitions, passe encore du temps cette nuit à saluer ses fans présents ClémentTT #CelineDion pic.twitter.com/9VopsGEIzf — NewsCelineDion (@NewsDion) September 8, 2026

Η 58χρονη Celine Dion προετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Το «Celine Dion Paris 2026-2027» περιλαμβάνει συνολικά 26 συναυλίες στην Plenitude Arena στη Nanterre, δίνοντας στην καλλιτέχνιδα την ευκαιρία να επιστρέψει σταδιακά σε ένα μεγάλο live πρόγραμμα.

Οι πρώτες 16 εμφανίσεις είναι προγραμματισμένες από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2026, ενώ ακόμη 10 συναυλίες θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2027. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που οι fans της περιμένουν με τεράστιο ενθουσιασμό, ειδικά μετά την πολυετή απουσία της από τις μεγάλες συναυλιακές σκηνές.

Celine Dion spotted dancing for fans in Paris. pic.twitter.com/u25fyfFkRI — Pop Crave (@PopCrave) September 4, 2026

Η συγκεκριμένη επιστροφή έχει, όμως, και μια πολύ πιο προσωπική διάσταση. Το 2022 η Celine Dion αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με stiff-person syndrome, ένα σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο που προκαλεί, μεταξύ άλλων, έντονους μυϊκούς σπασμούς. Η πάθηση επηρέασε σημαντικά την καθημερινότητα και την επαγγελματική της δραστηριότητα, αναγκάζοντάς την να κάνει ένα μεγάλο βήμα πίσω από τη σκηνή.

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