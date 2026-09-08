Το πιο δυνατό dance party της Αθήνας – Όλα όσα ζήσαμε στο ZAMNA x PRIMER

Με μια ματιά Το ZAMNA x PRIMER στο ΟΑΚΑ ήταν μια πολυήμερη εμπειρία χορού από το ηλιοβασίλεμα έως την ανατολή.

Δύο stages, Helios και Lunar, προσέφεραν διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και ενέργεια.

Το φεστιβάλ παρουσίασε ένα δυνατό line-up διεθνών DJs και εντυπωσιακή παραγωγή.

Η διοργάνωση δημιούργησε αίσθηση διεθνούς φεστιβάλ στην Αθήνα, με τη συμμετοχή και γνωστών προσώπων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είχες την τύχη να βρεθείς στο ΟΑΚΑ στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, τότε μάλλον ακόμη έχεις στο μυαλό σου τον ήχο, τα φώτα και εκείνο το beat που σε έκανε να μη θέλεις να φύγεις. Το ZAMNA x PRIMER δεν ήταν απλώς ένα ακόμη μουσικό φεστιβάλ στην Αθήνα. Ήταν μια εμπειρία που ξεκίνησε από το ηλιοβασίλεμα και έφτασε μέχρι την ανατολή, με χιλιάδες ανθρώπους να χορεύουν, να τραγουδούν, να σηκώνουν τα χέρια ψηλά και να αφήνονται στη μουσική.

Και ναι, ήμασταν εκεί και το ζήσαμε από κοντά. Από τα πρώτα λεπτά καταλάβαινες πως κάτι μεγάλο είχε στηθεί στο ΟΑΚΑ. Ο κόσμος έμπαινε συνεχώς στον χώρο, οι παρέες αυξάνονταν, η μουσική δυνάμωνε και η ενέργεια ανέβαινε όσο έπεφτε ο ήλιος. Το σκηνικό έμοιαζε περισσότερο με μεγάλο ευρωπαϊκό festival παρά με μια συνηθισμένη διοργάνωση στην Αθήνα.

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Το ZAMNA x PRIMER είχε δύο διαφορετικά stages, δημιουργώντας ουσιαστικά δύο ξεχωριστούς κόσμους μέσα στο ίδιο event. Το Helios Stage, στον ανοιχτό χώρο, υποδεχόταν το κοινό από τις 17:00 και μετά, δίνοντας από νωρίς τον ρυθμό της βραδιάς, ενώ αργότερα η δράση μεταφερόταν στο Lunar Stage, το εσωτερικό stage που κράτησε τη μουσική ζωντανή μέχρι τις 06:00. Και κάπου εκεί άρχιζε το πραγματικό πάρτι.

Δύο stages και ένα dancefloor που δεν σταμάτησε στιγμή

Είτε επέλεγες την ανοιχτή σκηνή είτε κατευθυνόσουν προς το εσωτερικό stage, ένα πράγμα ήταν σίγουρο: ο χορός δεν σταματούσε. Το stage ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Φώτα, καπνοί, δυνατά εφέ και visuals δημιουργούσαν ένα σκηνικό που σε έκανε να αισθάνεσαι πως βρίσκεσαι σε κάποιο από τα μεγαλύτερα dance festivals του εξωτερικού. Κάθε drop συνοδευόταν από ακόμη περισσότερη ένταση, ενώ οι καπνοί και τα εφέ έδιναν στις εμφανίσεις μια κινηματογραφική διάσταση. Και φυσικά, το κοινό ήταν πρωταγωνιστής.

Χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν τον χώρο και πολύ γρήγορα το ΟΑΚΑ έγινε ένα τεράστιο dancefloor. Άλλοι είχαν έρθει για τους αγαπημένους τους DJs, άλλοι για να ζήσουν την εμπειρία και άλλοι απλώς για να χορέψουν με την παρέα τους. Τελικά, όλοι κατέληξαν να κάνουν λίγο ή πολύ το ίδιο: να χορεύουν χωρίς να κοιτούν την ώρα.

Afrojack, Axwell, Mind Against και ένα line-up που τα είχε όλα

Το line-up ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που το ZAMNA x PRIMER δημιούργησε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Στα δύο stages βρέθηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας electronic σκηνής. Afrojack, Axwell, Mind Against, Miss Monique, MRAK, Adam Ten, Armand Van Helden, Bedouin, Hi Profile, Kölsch, Omiki, Morten b2b Innellea, Shimza και Stephan Bodzin έδωσαν το δικό τους μουσικό στίγμα, ενώ μαζί τους εμφανίστηκαν οι Bees & Honey, Dali, Da Mike, Epsylon, Filippos και Kalamo.

Από το πιο dance διάθεση του Afrojack μέχρι τις μελωδικές και πιο ατμοσφαιρικές στιγμές του Stephan Bodzin, αλλά και τα ιδιαίτερα sets των Mind Against, κάθε αλλαγή στη μουσική έφερνε και μια διαφορετική ενέργεια στον χώρο. Τα remixes ήταν φυσικά ένα από τα highlights της βραδιάς. Εκείνα τα tracks που αναγνωρίζεις από τα πρώτα δευτερόλεπτα, αλλά ξαφνικά τα ακούς αλλιώς, μέσα σε ένα τεράστιο stage, με χιλιάδες κόσμο γύρω σου και τα φώτα να συγχρονίζονται με τον ρυθμό. Και κάπως έτσι, έλεγες «ένα τελευταίο τραγούδι» και έμενες για άλλα δέκα.

Η Αθήνα απέκτησε για λίγο αέρα… εξωτερικού

Το ZAMNA x PRIMER κατάφερε κάτι που δεν είναι εύκολο: να δημιουργήσει την αίσθηση ενός διεθνούς festival χωρίς να χρειάζεται να φύγεις από την Αθήνα. Το Primer Music Festival έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στη διεθνή dance σκηνή, ενώ η συνεργασία του με το ZAMNA έδωσε στο event ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Η διοργάνωση συνδύασε ένα πολύ δυνατό line-up με μεγάλη παραγωγή και μια ατμόσφαιρα που σε παρέσυρε από την πρώτη στιγμή. Αν έχεις βρεθεί σε κάποιο μεγάλο dance festival στο εξωτερικό, πιθανότατα θα αναγνώρισες αυτή την αίσθηση. Αν πάλι ήταν η πρώτη σου φορά, τότε το ZAMNA x PRIMER ήταν ένας πολύ καλός τρόπος να καταλάβεις γιατί τόσος κόσμος ταξιδεύει χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να χορέψει σε ένα μεγάλο electronic festival.

Και φυσικά, δεν έλειψαν οι celebrities

Από ένα τόσο μεγάλο event δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Ανάμεσα στους celebrities που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ ήταν η Άννα Βίσση, η οποία έδωσε το «παρών» και απόλαυσε τη μουσική και την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ. Εκεί βρέθηκε επίσης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μαζί με τη Ρία Ελληνίδου. Και φυσικά, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στις εμφανίσεις των celebrities. Το πραγματικό highlight ήταν ο κόσμος που γέμισε τον χώρο και δημιούργησε αυτή την απίστευτη ενέργεια που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Το πάρτι που κράτησε μέχρι το πρωί

Υπάρχουν events στα οποία πηγαίνεις, ακούς μουσική και φεύγεις. Και υπάρχουν και εκείνα που τα ζεις λίγο διαφορετικά. Το ZAMNA x PRIMER ανήκε ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Από το ηλιοβασίλεμα μέχρι την ανατολή, η Αθήνα χόρεψε σε διαφορετικούς ρυθμούς, με το ένα stage να δίνει τη σκυτάλη στο άλλο και τον κόσμο να μετακινείται συνεχώς αναζητώντας το επόμενο set που θα τον ξεσηκώσει. Οι ώρες περνούσαν χωρίς να το καταλαβαίνεις. Τα beats δυνατά, τα φώτα συνεχώς να αλλάζουν, οι καπνοί να γεμίζουν τη σκηνή και τα χέρια να ανεβαίνουν στον αέρα κάθε φορά που ερχόταν το drop που όλοι περίμεναν. Και όταν τελικά ξημέρωσε, υπήρχε αυτή η γνώριμη αίσθηση που έχεις μετά από μια πραγματικά μεγάλη βραδιά: κούραση, βραχνάδα, αλλά και ένα τεράστιο χαμόγελο. Γιατί ναι, χορέψαμε. Ξεσηκωθήκαμε. Τραγουδήσαμε. Ζήσαμε τα vibes. Και σίγουρα θα το ξανακάναμε.

Το ZAMNA x PRIMER άφησε πίσω του δύο ημέρες γεμάτες μουσική, εντυπωσιακή παραγωγή, μοναδικά remixes και αμέτρητες στιγμές που δύσκολα ξεχνάς. Το ΟΑΚΑ έγινε το απόλυτο dancefloor και η Αθήνα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως μπορεί να φιλοξενήσει ένα festival με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Και κάπου ανάμεσα στο τελευταίο beat και την πρώτη ακτίνα του ήλιου, καταλάβαμε πως αυτό το διήμερο ήταν κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Ήταν μια ολόκληρη εμπειρία.

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