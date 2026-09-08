Μουσική 08.09.2026

Η Beyoncé έγινε 45 και ξόδεψε 2 εκατ. δολάρια για ένα δώρο που δεν ήταν για εκείνη

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Η Beyoncé έκανε μια δωρεά ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Studio Museum της Νέας Υόρκης με αφορμή τα γενέθλιά της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Beyoncé δώρισε 2 εκατομμύρια δολάρια στο Studio Museum στο Χάρλεμ για τα 45α γενέθλιά της.
  • Η δωρεά στοχεύει στην υποστήριξη ενός πολιτιστικού χώρου με εστίαση σε καλλιτέχνες αφρικανικής καταγωγής.
  • Η Beyoncé τονίζει τη σημασία της τέχνης και της πρόσβασης σε αυτήν για την κοινότητα.
  • Το Studio Museum αναδεικνύει έργα και νέους καλλιτέχνες, συμβάλλοντας στην αλλαγή του καλλιτεχνικού τοπίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Beyoncé αποφάσισε να γιορτάσει τα 45α γενέθλιά της με έναν τρόπο που κάθε άλλο παρά συνηθισμένος είναι. Αντί για ένα ακόμη extravagant birthday celebration, η superstar επέλεξε να κάνει μια τεράστια δωρεά ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Studio Museum στο Χάρλεμ, στη Νέα Υόρκη. Με αυτή την κίνηση, η τραγουδίστρια θέλησε να στηρίξει έναν σημαντικό πολιτιστικό χώρο που βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής ζωής της κοινότητας.

https://www.instagram.com/beyonce/
https://www.instagram.com/beyonce/

Η Beyoncé έχει μιλήσει πολλές φορές για τη δύναμη της τέχνης και για το πόσο σημαντικό είναι να έχουν περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση σε αυτή. Με αφορμή τη δωρεά της, εξήγησε ότι το Studio Museum την έχει εντυπωσιάσει ακριβώς επειδή δεν λειτουργεί απλώς ως ένας χώρος με εκθέσεις, αλλά ως κομμάτι της ίδιας της κοινότητας του Χάρλεμ.

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Και υπάρχει ένας ακόμη λόγος που η συγκεκριμένη δωρεά έχει ιδιαίτερη σημασία: το Studio Museum, που ιδρύθηκε το 1968, έχει ως βασική αποστολή να παρουσιάζει, να διατηρεί και να αναδεικνύει έργα καλλιτεχνών αφρικανικής και αφροαμερικανικής καταγωγής, καθώς και δημιουργών από την αφρικανική διασπορά. Έτσι, τα 2 εκατομμύρια δολάρια της Beyoncé έρχονται να στηρίξουν έναν θεσμό με ξεκάθαρο πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο.

Η Beyoncé γιορτάζει την επιστροφή του άλμπουμ «B’Day» στην παραλία με ένα μπουκάλι και λεμόνια.
https://www.instagram.com/beyonce/

Μέσα από ανακοίνωση της Parkwood Entertainment, η Beyoncé εξήγησε τι είναι αυτό που την έχει κάνει να ξεχωρίζει το συγκεκριμένο μουσείο. Για την ίδια, η τέχνη έχει τη δύναμη να κρατά ζωντανές ιστορίες από το παρελθόν αλλά και να δημιουργεί χώρο για νέες αφηγήσεις.

Η Beyoncé με καουμπόικο καπέλο και λευκό φόρεμα τραγουδάει στο μικρόφωνο, γιορτάζοντας την 20ετία του άλμπουμ «B’Day».
https://www.instagram.com/beyonce/

Ιδιαίτερη θέση στην αναφορά της είχε και η νέα γενιά καλλιτεχνών. Η τραγουδίστρια σημείωσε πως μέσα από τις εκθέσεις του Studio Museum έχει γνωρίσει αρκετούς ανερχόμενους μαύρους καλλιτέχνες, βλέποντας από κοντά τη δουλειά τους και τις διαφορετικές ιστορίες που επιλέγουν να αφηγηθούν μέσα από την τέχνη.

Η Beyoncé στη σκηνή της Cowboy Carter Tour, της κορυφαίας παγκόσμιας περιοδείας για το 2025.
https://www.instagram.com/beyonce/

Για τη Beyoncé, επομένως, το μουσείο δεν είναι απλώς ένας ακόμη πολιτιστικός προορισμός στη Νέα Υόρκη. Είναι ένας χώρος που μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης, έμπνευσης και ανακάλυψης για ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και backgrounds.

«Ένα δώρο» που θα στηρίξει το Χάρλεμ

Η Θέλμα Γκόλντεν, διευθύντρια του Ford Foundation και επικεφαλής επιμελήτρια του Studio Museum, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη σημαντική αυτή προσφορά. Όπως τόνισε, η δωρεά δεν αποτελεί μόνο μια γενναιόδωρη κίνηση από την Beyoncé, αλλά και μια αναγνώριση της σημασίας που έχει το μουσείο για την κοινότητα του Χάρλεμ, τη Νέα Υόρκη αλλά και το διεθνές κοινό.

Το Studio Museum έχει από την ίδρυσή του έναν συγκεκριμένο στόχο: να συμβάλει στην αλλαγή του καλλιτεχνικού τοπίου και να διευρύνει το ποιοι έχουν χώρο, φωνή και εκπροσώπηση στον κόσμο της τέχνης. Με τη δωρεά των 2 εκατ. δολαρίων, η Beyoncé προσθέτει τη δική της σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την προσπάθεια.

Η Beyoncé στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της που σπάει ρεκόρ εισπράξεων.
https://www.instagram.com/beyonce/

Και τελικά, ίσως αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας: η Beyoncé αποφάσισε να κάνει ένα birthday gift που δεν προορίζεται για την ίδια, αλλά για έναν ολόκληρο πολιτιστικό οργανισμό και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν.

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