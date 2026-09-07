North West: Η μεγάλη βραδιά στο Chicago με Kim Kardashian και Kanye West στο κοινό

Από τον Kanye West και το Rolling Loud μέχρι τη δική της συναυλία στο Chicago, η 13χρονη North χτίζει τη δική της μουσική ταυτότητα

Με μια ματιά Η North West, 13 ετών, έκανε την πρώτη της solo headlining συναυλία στο Chicago.

Η Kim Kardashian και ο Kanye West παρακολούθησαν την κόρη τους, καθισμένοι σε διαφορετικά σημεία του θεάτρου.

Η Kim Kardashian κατέγραφε στιγμιότυπα της εμφάνισης της North με το κινητό της.

Η συναυλία στο Chicago έχει συμβολική σημασία, καθώς ο Kanye West μεγάλωσε στην πόλη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 13χρονη πραγματοποίησε την πρώτη της solo headlining συναυλία στο Chicago, έχοντας μάλιστα δύο πολύ ξεχωριστούς θεατές στο κοινό. Η Kim Kardashian και ο Kanye West βρέθηκαν στο The Vic Theatre το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου για να παρακολουθήσουν την κόρη τους. Και μπορεί οι δυο τους να έχουν πάρει εδώ και χρόνια διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, όμως για τη North ήταν και οι δύο εκεί.

Η North West είχε όλο το stage πάνω της

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο The Vic Theatre, στην περιοχή Lakeview του Chicago. Για τη North, όμως, δεν ήταν ακόμη μία εμφάνιση. Ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβε μόνη της το κεντρικό ρόλο σε μια συναυλία ως headliner. Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήρθε μετά την ακύρωση της Kimokawaii Tour, την οποία η North επρόκειτο να πραγματοποιήσει τον Αύγουστο μαζί με τη rapper Molly Santana. Αντί, λοιπόν, να παραμείνει εκτός σκηνής, η North επέστρεψε με ένα δικό της show. Και μάλιστα σε μια πόλη που έχει τεράστια σημασία για τον πατέρα της.

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Kim Kardashian και Kanye West στο ίδιο θέατρο για χάρη της κόρης τους

Η παρουσία των δύο γονιών ήταν ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok το γαλλικό outlet Paris Match, η Kim Kardashian και ο Kanye West φαίνονται να παρακολουθούν τη συναυλία από διαφορετικά σημεία του θεάτρου. Η εικόνα τους ήταν χαρακτηριστική. Η Kim βρισκόταν στη μία πλευρά της αίθουσας και ο Kanye στην άλλη, παρακολουθώντας και οι δύο την κόρη τους πάνω στη σκηνή.

Η Kim Kardashian κατέγραφε τα πάντα με το κινητό της

Η Kim Kardashian δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη μεγάλη βραδιά της North. Η 45χρονη star δημοσίευσε στα Instagram Stories της στιγμιότυπα από τη συναυλία. Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται να καταγράφει με το κινητό της την εμφάνιση της κόρης της. Σε άλλο πλάνο, το κοινό ακούγεται να επευφημεί τη νεαρή τραγουδίστρια. Η περήφανη μαμά φρόντισε, με τον δικό της τρόπο, να κρατήσει στιγμές από την ξεχωριστή βραδιά.

Και ο Kanye West καμάρωνε τη North από το κοινό

Ο Kanye West παρακολούθησε επίσης τη συναυλία της κόρης του. Ο 49χρονος rapper, ο οποίος μεγάλωσε στο Chicago, καταγράφηκε να κουνά το κεφάλι του στον ρυθμό της μουσικής. Παράλληλα, τραβούσε βίντεο με το κινητό του. Η εικόνα του να παρακολουθεί τη North από το κοινό είχε ιδιαίτερο συμβολισμό. Άλλωστε, ο ίδιος έχει γράψει μεγάλο μέρος της μουσικής ιστορίας του στο Chicago.

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Η πρώτη solo συναυλία μετά το Rolling Loud

Η συναυλία στο Chicago δεν ήταν το πρώτο μεγάλο μουσικό βήμα της North. Τον Μάιο έκανε το ντεμπούτο της σε μουσικό φεστιβάλ στο Rolling Loud στο Orlando της Florida. Η εμφάνιση ήρθε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του EP της με τίτλο N0rth4evr. Η North δείχνει έτσι πως θέλει να αποκτήσει σταδιακά τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η North έχει ήδη μοιραστεί τη σκηνή με τον πατέρα της

Τον Απρίλιο, η 13χρονη είχε εμφανιστεί μαζί με τον Kanye West στο SoFi Stadium του Los Angeles. Πατέρας και κόρη ανέβηκαν μαζί στη σκηνή. Εκεί ερμήνευσαν τα «Talking» και «Piercing on My Hand». Η συγκεκριμένη εμφάνιση έδωσε ακόμη μία ένδειξη για το μουσικό ενδιαφέρον της North. Αυτή τη φορά, όμως, το σκηνικό ήταν διαφορετικό. Στο Chicago, η North δεν ήταν η special guest του πατέρα της. Ήταν εκείνη το κεντρικό πρόσωπο της συναυλίας.

Από το «Talking» στο δικό της headlining show

Η εξέλιξη είναι εμφανής. Η North ξεκίνησε κάνοντας εμφανίσεις μαζί με τον Kanye West. Στη συνέχεια έκανε το δικό της ντεμπούτο στο Rolling Loud. Και τώρα πραγματοποίησε την πρώτη της solo headlining συναυλία. Η 13χρονη φαίνεται να δοκιμάζει σταδιακά τις δυνάμεις της μπροστά σε μεγαλύτερο κοινό.

Το Chicago είχε ξεχωριστή σημασία για την οικογένεια

Το γεγονός ότι η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Chicago δεν ήταν τυχαία λεπτομέρεια. Ο Kanye West μεγάλωσε στην πόλη και το Chicago αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του ιστορίας. Η North, λοιπόν, ανέβηκε στη σκηνή σε έναν χώρο που συνδέεται έντονα με τη μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Και εκείνος ήταν κάτω από τη σκηνή και την παρακολουθούσε.

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Η οικογένεια West-Kardashian έχει πλέον ένα νέο μουσικό κεφάλαιο

Η Kim Kardashian και ο Kanye West πήραν διαφορετικούς δρόμους μετά το διαζύγιό τους. Η Kardashian κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021 και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Οι δυο τους έχουν τέσσερα παιδιά: τη North, τον Saint, τη Chicago και τον Psalm. Παρά τον χωρισμό τους, η North παραμένει ένας από τους βασικούς συνδετικούς κρίκους της οικογένειας. Και η συγκεκριμένη συναυλία το απέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο.

Η North West αρχίζει να γράφει τη δική της ιστορία

Η North έχει ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West. Έχει μεγαλώσει μπροστά στις κάμερες και έχει γνωρίσει από πολύ μικρή τη δημοσιότητα. Όμως τώρα φαίνεται πως θέλει να δημιουργήσει κάτι που θα ανήκει αποκλειστικά σε εκείνη. Η πρώτη της solo συναυλία στο Chicago ήταν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Και το γεγονός ότι η Kim Kardashian και ο Kanye West ήταν εκεί, ο καθένας από τη δική του πλευρά, έκανε τη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστή. Η North μπορεί να είναι μόλις 13 ετών, όμως ήδη δείχνει ότι θέλει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη μουσική. Και αυτή τη φορά, στο The Vic Theatre, δεν ήταν απλώς η κόρη του Kanye West πάνω στη σκηνή. Ήταν η North West.

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