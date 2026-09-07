KISS: 50 χρόνια μετά το «Destroys Anaheim ’76» τούς χαρίζει το υψηλότερο chart debut

Οι KISS επιστρέφουν δυναμικά στα charts με το «KISS Destroys Anaheim ’76», που έκανε debut στο No8 του Billboard Top Album Sales

Με μια ματιά Το live album "KISS Destroys Anaheim ’76" έκανε ντεμπούτο στο No. 8 του Billboard Top Album Sales.

Η κυκλοφορία αυτή είναι η υψηλότερη θέση των KISS στο συγκεκριμένο chart από το 2012.

Το album περιλαμβάνει τραγούδια από τη συναυλία των KISS στο Anaheim Stadium το 1976.

Το "KISS Destroys Anaheim ’76" είναι η 37η παρουσία των KISS στο Billboard 200 chart. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι KISS συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι ο χρόνος δεν τους σταματά, καθώς ένα live album από το παρελθόν τους κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά στα charts. Το «KISS Destroys Anaheim ’76» έκανε το ντεμπούτο του στο No. 8 του Billboard Top Album Sales, σημειώνοντας την υψηλότερη θέση του συγκροτήματος στο συγκεκριμένο chart εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η νέα κυκλοφορία αποτελεί ένα ξεχωριστό ταξίδι πίσω στο 1976, όταν οι KISS ανέβηκαν στη σκηνή του Anaheim Stadium και έδωσαν μια συναυλία που έμεινε στην ιστορία. Περίπου 42.000 θεατές παρακολούθησαν τότε το show, το οποίο θεωρούνταν η μεγαλύτερη συναυλία του συγκροτήματος μέχρι εκείνη τη στιγμή.

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Πενήντα χρόνια μετά, το ιστορικό live recording επιστρέφει επίσημα, έχοντας υποστεί νέο mix και κυκλοφορώντας σε διαφορετικές φυσικές και ψηφιακές μορφές. Και το αποτέλεσμα φαίνεται πως άρεσε ιδιαίτερα στους fans των KISS, οι οποίοι έφεραν το album στην κορυφή των πωλήσεων.

Η είσοδος του «KISS Destroys Anaheim ’76» στο No. 8 του Top Album Sales αποτελεί την καλύτερη επίδοση των KISS στο συγκεκριμένο chart από το 2012. Τότε, το τελευταίο studio album τους, «Monster», είχε κάνει ακόμα υψηλότερο debut, φτάνοντας μέχρι το No. 3.

Το νέο live album δεν περιορίστηκε όμως μόνο στο Top Album Sales. Βρέθηκε επίσης στο No. 8 του Indie Store Album Sales, στο No. 16 του Vinyl Albums και στο No. 12 του Top Hard Rock Albums, ενώ έκανε την εμφάνισή του και στα Top Rock & Alternative Albums και Billboard 200.

Ένα live από το 1976 που επιστρέφει στο σήμερα

Το album δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη συναυλία των KISS στο Anaheim Stadium, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου 1976 στο πλαίσιο του Spirit of ’76 Tour, γνωστού και ως Destroyer Tour.

Στο tracklist βρίσκουμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της μπάντας, ανάμεσά τους τα «Detroit Rock City», «Strutter», «Shout It Out Loud» και «Rock and Roll All Nite». Πρόκειται ουσιαστικά για ένα snapshot των KISS σε μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της καριέρας τους.

37η παρουσία των KISS στο Billboard 200

Στο Billboard 200, το «KISS Destroys Anaheim ’76» έκανε debut στο No. 173, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική chart εμφάνιση στην ιστορία του συγκροτήματος. Με τη συγκεκριμένη κυκλοφορία, οι KISS φτάνουν πλέον τις 37 chart entries στο Billboard 200.

Και μπορεί το album να καταγράφει μια συναυλία που έγινε πριν από μισό αιώνα, όμως η ανταπόκριση αποδεικνύει πως η μουσική των KISS εξακολουθεί να βρίσκει το κοινό της. Άλλωστε, όταν μιλάμε για ένα συγκρότημα με τόσο iconic ήχο και σκηνική παρουσία, ένα ταξίδι στο 1976 μπορεί να ακούγεται πολύ πιο επίκαιρο απ’ όσο περιμένεις.

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