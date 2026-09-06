RAYE: 15 viral τραγούδια έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες

Η πολυτάλαντη καλλιτέχνιδα δεν κατακτά μόνο τα δικά της charts, αλλά υπογράφει και τις μεγαλύτερες επιτυχίες

Με μια ματιά Η RAYE έχει γράψει επιτυχημένα τραγούδια για πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, όπως η Beyoncé και η Charli XCX.

Το ταλέντο της στη σύνθεση έχει οδηγήσει σε παγκόσμιες επιτυχίες και συνεργασίες με θρύλους της μουσικής.

Έχει συνυπογράψει τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή των charts, όπως το "All Cried Out" των Blonde.

Η RAYE συμμετείχε στη δημιουργία τραγουδιών για soundtracks ταινιών, όπως το "Capital Letters" για το "Fifty Shades Freed". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rachel Agatha Keen, ευρύτερα γνωστή ως RAYE, αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Εκτός από τα προσωπικά της κατορθώματα, όπως η κατάκτηση κορυφών ως ανεξάρτητη καλλιτέχνιδα και το ιστορικό ρεκόρ στα BRIT Awards του 2024, όπου σάρωσε τα βραβεία σε μία μόνο χρονιά, η ίδια διαθέτει ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο τραγουδιών που έχει γράψει για άλλους ερμηνευτές. Η ικανότητά της να γεννάει κολλητικά μελωδικά hooks και στίχους που αγγίζουν το κοινό την έχει αναδείξει σε μια από τις πιο περιζήτητες δημιουργούς παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο της ξεπερνά τα όρια της προσωπικής της δισκογραφίας.

Από παγκόσμιους superstars μέχρι ανερχόμενα αστέρια της βρετανικής σκηνής, η πένα της έχει τροφοδοτήσει με επιτυχίες τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Έχοντας συνεργαστεί στενότατα με θρύλους όπως η Beyoncé, αλλά και με δημοφιλή pop είδωλα όπως η Ellie Goulding, η Zara Larsson και η Anne-Marie, η RAYE έχει αφήσει το ανεξίτηλο στίγμα της στα ραδιοφωνικά airplay και τα charts. Ας ρίξουμε μια αναλυτική ματιά σε μερικές από τις πιο ξεχωριστές συνεργασίες και τα τραγούδια που η πολυτάλαντη καλλιτέχνιδα έχει συνυπογράψει.

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1. Blonde – All Cried Out (2015)

Κυκλοφορώντας το 2015 από το βρετανικό house δίδυμο Blonde με τη συμμετοχή του Alex Newell στα φωνητικά, το κομμάτι αυτό φέρει την υπογραφή της RAYE. Γνώρισε τεράστια επιτυχία, καταλαμβάνοντας την κορυφή του UK Dance chart και φτάνοντας μέχρι την τέταρτη θέση των UK Singles.

2. Charli XCX – After the afterparty (2016)

Το δυναμικό single της Charli XCX περιλάμβανε μια ομάδα δημιουργών στην οποία συμμετείχε και η RAYE. Μάλιστα, η ίδια δεν περιορίστηκε στη σύνθεση, αλλά έκανε και guest εμφάνιση στο επίσημο VIP remix του τραγουδιού δίπλα στη Stefflon Don και τη Rita Ora.

3. Hailee Steinfeld – Capital Letters (2018)

Στο πλαίσιο του επίσημου soundtrack για την ταινία «Fifty Shades Freed», η Hailee Steinfeld ένωσε τις δυνάμεις της με τον BloodPop. Το τραγούδι γράφτηκε από μια έμπειρη ομάδα δημιουργών που περιλάμβανε τόσο τη RAYE όσο και την Ellie Goulding, καταφέρνοντας να γίνει ασημένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

4. John Legend featuring BloodPop – A good night (2018)

Η αμερικανική αγορά υποδέχτηκε θερμά αυτή τη συνεργασία, με το τραγούδι να μπαίνει δυναμικά στο Top 10 του αμερικανικού R&B chart. Η RAYE συμμετείχε ενεργά στη σύνθεση μαζί με τον John Legend και τους παραγωγούς του κομματιού.

5. Little Mix – Told You So (2018)

Για το 5o στούντιο άλμπουμ των Little Mix με τίτλο «LM5», η RAYE συνεργάστηκε στενά με τον MNEK και την Eyelar Mirzazadeh. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εξαιρετικό κομμάτι που συνέβαλε ώστε το άλμπουμ να βρεθεί στην κορυφή των βρετανικών charts.

6. Madison Beer – Home With You (2018)

Η πορεία της Madison Beer ενισχύθηκε σημαντικά με αυτό το επιτυχημένο single, το οποίο συνυπέγραψε η RAYE. Το τραγούδι κατάφερε να ανέβει στη θέση 22 του US Mainstream Top 40 του Billboard και να κερδίσει ασημένια πιστοποίηση.

7. Beyoncé – Bigger (2019)

Μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας της RAYE στη σύνθεση ήταν η συμμετοχή της στο άλμπουμ «The Lion King: The Gift» της Beyoncé. Η ίδια η Queen B της είχε αποκαλύψει με ενθουσιασμό ότι το τραγούδι της άνοιγε το πολυαναμενόμενο άλμπουμ.

8. Ellie Goulding – Sixteen (2019)

Η νοσταλγική ματιά στην εφηβεία μέσα από τα μάτια της Ellie Goulding αποτυπώθηκε σε αυτό το τραγούδι. Η RAYE συμμετείχε στη δημιουργία του μαζί με την ερμηνεύτρια και τον παραγωγό Fred Again, φτάνοντας μέχρι το Number 21 των βρετανικών charts.

9. Mabel – Let Them Know (2021)

Η Mabel συνεργάστηκε με τους RAYE, MNEK και τον παραγωγό SG Lewis για να δημιουργήσουν ένα χορευτικό anthem. Η RAYE όχι μόνο βοήθησε στη σύνθεση του κομματιού, αλλά ανέλαβε και την παραγωγή του, κάνοντάς το αγαπημένο των ραδιοφώνων.

10. Zara Larsson – Last Summer (2021)

Στην ειδική καλοκαιρινή έκδοση του άλμπουμ «Poster Girl» της Zara Larsson συμπεριλήφθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι. Η RAYE έβαλε την υπογραφή της τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή αυτού του ατμοσφαιρικού τραγουδιού.

11. Anne-Marie – Breathing (2021)

Μέσα από το επιτυχημένο δεύτερο άλμπουμ της Anne-Marie με τίτλο «Therapy», το τραγούδι «Breathing» ξεχώρισε αμέσως. Δημιουργήθηκε από την ίδια την ερμηνεύτρια σε συνεργασία με τη RAYE και τον Νορβηγό συνθέτη Fred Ball.

12. Jade Thirlwall – Midnight Cowboy και FUFN (2024)

Μετά το σόλο ξεκίνημά της, η JADE εμπιστεύτηκε τη RAYE για τη συνύφανση του «Midnight Cowboy» αλλά και του «FUFN» από το άλμπουμ «That’s Showbiz Baby!». Οι δύο καλλιτέχνιδες απέδειξαν εξαιρετική χημεία στο στούντιο.

13. Rita Ora – Ask & you shall receive (2024)

Η φιλία και η καλλιτεχνική σχέση της RAYE με τη Rita Ora κρατούν χρόνια, ξεκινώντας από τις κοινές τους περιοδείες. Το 2024 συνεργάθηκαν ξανά δημιουργικά σε αυτό το πολυσυζητημένο single που αγαπήθηκε από το κοινό.

14. Perrie Edwards – 2-2 (2025)

Η πορεία των πρώην μελών των Little Mix στη solo δισκογραφία συνεχίστηκε με τη συνεργασία της Perrie Edwards. Η RAYE συνέβαλε στη δημιουργία του τραγουδιού «2-2», το οποίο περιλήφθηκε στην ειδική έκδοση του προσωπικού άλμπουμ της τραγουδίστριας.

15. Sonny Fodera – Let Me Be In Your Arms (2026)

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο εντυπωσιακό βιογραφικό της περιλαμβάνει τη συνεργασία με τον Sonny Fodera και τη Libianca. Το demo αρχικά διέθετε τα φωνητικά της ίδιας της RAYE, με τον παραγωγό να το χαρακτηρίζει ως ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια στη σύγχρονη δισκογραφία.

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