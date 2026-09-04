Μουσική 04.09.2026

Beyoncé: Το «B’Day» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Η έκπληξη που δεν περίμενε κανείς

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Είκοσι χρόνια μετά, το «B’Day» αποκτά μια δεύτερη ζωή με υλικό από το αρχείο της Beyoncé που έρχεται τώρα για πρώτη φορά στο προσκήνιο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε η επετειακή έκδοση «B’Day (20th Anniversary Deluxe Edition)» 20 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του album.
  • Η νέα έκδοση περιλαμβάνει 31 tracks, με ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις και ισπανόφωνες εκδοχές τραγουδιών.
  • Περιλαμβάνονται συνεργασίες με τους Maluma, Pharrell και Selena Quintanilla, με ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία.
  • Τα music videos αναβαθμίστηκαν σε 4K και κυκλοφόρησαν φυσικές εκδόσεις με συλλεκτικό περιεχόμενο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «B’Day» της Beyoncé επιστρέφει και αυτή τη φορά έχει περισσότερα να σου πει. Η τραγουδίστρια επέλεξε την 4η Σεπτεμβρίου, ακριβώς την ημερομηνία που το 2006 κυκλοφόρησε το δεύτερο solo album της, για να παρουσιάσει την «B’Day (20th Anniversary Deluxe Edition)», μια επετειακή έκδοση που κάθε άλλο παρά απλή επανέκδοση είναι. Νέες ηχογραφήσεις, ακυκλοφόρητα τραγούδια, ισπανόφωνες εκδοχές, remastered ήχος και συνεργασίες με τον Maluma, τον Pharrell και τη Selena Quintanilla δίνουν νέα ζωή σε ένα album που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα της. Και αν νομίζεις ότι ξέρεις ήδη καλά το «B’Day», το υλικό που προστέθηκε τώρα ίσως σε κάνει να το ακούσεις ξανά από την αρχή.

Beyonce
https://www.instagram.com/beyonce/

Το «B’Day» κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2006, την ημέρα που η Beyoncé έκλεινε τα 25 της χρόνια, και αποτέλεσε το δεύτερο solo studio album της μετά το «Dangerously in Love». Με δυναμικό ήχο, έντονα κρουστά, R&B, funk, pop και hip hop επιρροές, το album ανέδειξε μια πιο ώριμη και προσωπική πλευρά της καλλιτέχνιδας.

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Τραγούδια όπως τα «Déjà Vu» με τον Jay-Z, «Get Me Bodied», «Ring the Alarm», «Freakum Dress», «Green Light» και «Irreplaceable» έγιναν μεγάλες επιτυχίες, ενώ το «B’Day» χάρισε στη Beyoncé το Grammy για το Best Contemporary R&B Album το 2007. Είκοσι χρόνια μετά, η νέα deluxe έκδοση έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερο υλικό στην ιστορία του.

Η Beyoncé γιορτάζει την επιστροφή του άλμπουμ «B’Day» στην παραλία με ένα μπουκάλι και λεμόνια.
https://www.instagram.com/beyonce/

Η «B’Day (20th Anniversary Deluxe Edition)» περιλαμβάνει συνολικά 31 tracks στην ψηφιακή της μορφή, με ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις όπως τα «My First Time», «Lost Yo Mind», «Creole», «Back Up» και «Welcome to Hollywood». Ξεχωρίζει επίσης το «Can I Watch You», στο οποίο συμμετέχει ο Pharrell, προσθέτοντας ακόμη ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο στην επετειακή κυκλοφορία.

Ο Maluma ποζάρει με κοσμήματα και τατουάζ, ενώ η Beyoncé γιορτάζει την επιστροφή του άλμπουμ «B’Day».
https://www.instagram.com/maluma/

Ιδιαίτερη θέση έχει η συνεργασία με τον Maluma στο «Cuerpo (Tumbao)», την ισπανόφωνη εκδοχή του «Get Me Bodied». Το τραγούδι περιλαμβάνει sample από το «La Negra Tiene Tumbao» της Celia Cruz, ενώ η Beyoncé επιστρέφει παράλληλα σε ισπανόφωνες εκδοχές όπως τα «Listen (Oye)», «Beautiful Liar (Bello Embustero)» και «Get Me Bodied (Mueve el Cuerpo)».

Η μεγαλύτερη ίσως έκπληξη είναι η παρουσία της Selena Quintanilla στο «Irreemplazable (Como La Flor)», όπου η Beyoncé συνδυάζει τη δική της ερμηνεία με φωνητικό υλικό της αείμνηστης τραγουδίστριας. Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Beyoncé έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον θαυμασμό της προς τη Selena και την επιρροή που είχε πάνω της.

Η Beyoncé στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της που σπάει ρεκόρ εισπράξεων.
https://www.instagram.com/beyonce/

Η επετειακή επιστροφή δεν περιορίζεται στη μουσική. Τα music videos της περιόδου επαναχρωματίστηκαν και αναβαθμίστηκαν σε 4K, ενώ η deluxe φυσική έκδοση περιλαμβάνει τέσσερα LP βινυλίου 180 γραμμαρίων σε απόχρωση «Bayou Blue», συλλεκτικό βιβλιαράκι 60 σελίδων και δύο art prints. Υπάρχει επίσης έκδοση δύο LP και CD με συλλεκτικό booklet.

Η Beyoncé ποζάρει για τα 44α γενέθλιά της σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/beyonce/

Είκοσι χρόνια μετά, λοιπόν, το «B’Day» επιστρέφει όχι απλώς για να σου θυμίσει τις μεγάλες επιτυχίες του, αλλά για να σου δείξει μια πλευρά του που δεν είχες μέχρι σήμερα την ευκαιρία να γνωρίσεις. Με ακυκλοφόρητα τραγούδια, νέες εκδοχές και συνεργασίες με τον Maluma, τον Pharrell και τη Selena Quintanilla, η Beyoncé δίνει σε ένα album-σταθμό της καριέρας της μια ολοκαίνουργια αφορμή να ακουστεί ξανά.

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