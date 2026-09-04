Μουσική 04.09.2026

Usher: Η νέα κέρινη φιγούρα του στο Madame Tussauds γίνεται viral και όχι άδικα – Photo

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Ο Usher απέκτησε νέα κέρινη φιγούρα στο Madame Tussauds Las Vegas και η ομοιότητα με τον ίδιο είναι πραγματικά εντυπωσιακή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Usher απέκτησε νέα κέρινη φιγούρα στο Madame Tussauds Las Vegas, με εντυπωσιακή ομοιότητα.
  • Η φιγούρα είναι εμπνευσμένη από την εμφάνιση του Usher στην residency του στο Las Vegas, περιλαμβάνοντας rollerskate και biker jacket.
  • Ο τραγουδιστής δώρισε το δικό του Vanson skeleton biker jacket για τη δημιουργία της φιγούρας.
  • Η ρεαλιστική εμφάνιση της φιγούρας προκάλεσε ενθουσιασμό και σχόλια στα social media, με πολλούς να δυσκολεύονται να πιστέψουν την ομοιότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Usher απέκτησε τη δική του κέρινη φιγούρα στο Madame Tussauds Las Vegas και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο R&B superstar βρέθηκε στην παρουσίαση της φιγούρας την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και χρειάστηκαν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να καταλάβει κανείς πόσο πιστά έχουν αποτυπωθεί τα χαρακτηριστικά του.

usher_sinaylia
https://www.instagram.com/usher

Μάλιστα, ο ίδιος ο Usher δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του όταν αντίκρισε το κέρινο ομοίωμά του. «Μοιάζει περισσότερο με εμένα απ’ ό,τι εγώ», σχολίασε με χιούμορ, ενώ αποκάλυψε πως οι δημιουργοί κατάφεραν να αποδώσουν μέχρι και το βλέμμα του με εντυπωσιακή ακρίβεια.

usher_fan_sinaylia
https://www.instagram.com/usher

Η νέα φιγούρα δεν είναι απλώς ένα αντίγραφο του Usher, αλλά παραπέμπει σε μια ολόκληρη εποχή της καριέρας του. Η εμφάνιση που επιλέχθηκε είναι εμπνευσμένη από τη My Way Las Vegas residency του, ενώ τα rollerskates και το χαρακτηριστικό biker jacket μεταφέρουν ένα μικρό κομμάτι από το show του στην έκθεση.

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Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στην εκδήλωση φορώντας ένα Tom Ford jacket και το γνωστό «U» pendant της Ice Box, δημιουργώντας ένα σχεδόν… surreal σκηνικό, αφού το ίδιο κόσμημα φορούσε και η κέρινη φιγούρα του.

Ο Usher με δερμάτινο μπουφάν με γούνα, προετοιμάζεται για την εκρηκτική R&B περιοδεία με τον Chris Brown.
https://www.instagram.com/usher/

Η δημιουργία χρειάστηκε περίπου εννέα μήνες για να ολοκληρωθεί, με τη συμμετοχή 20 καλλιτεχνών του studio. Ο Usher μάλιστα παραχώρησε το δικό του Vanson skeleton biker jacket, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ολοκληρωθεί το look της φιγούρας.

Οι fans νόμιζαν ότι υπάρχει… δεύτερος Usher

Η ομοιότητα ήταν τόσο μεγάλη που τα σχόλια στα social media πήραν φωτιά. Fans και διάσημοι φίλοι του τραγουδιστή δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν πόσο πιστά έχει αποτυπωθεί η εμφάνισή του.

Ο τραγουδιστής Johntá Austin δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει πλάκα με τις παλιότερες θεωρίες που ήθελαν τον Usher να χρησιμοποιεί… σωσία στις εμφανίσεις του. «Οι fans επέμεναν ότι είχες double. Τώρα κοίτα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Usher στη σκηνή κατά τη βράβευσή του ως Legend of Live από το Billboard.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρουσίαση της φιγούρας έρχεται λίγο πριν από τις επόμενες live εμφανίσεις του Usher στο Las Vegas, αυτή τη φορά μαζί με τον Chris Brown για το R&B Tour. Οι δύο καλλιτέχνες αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή του Allegiant Stadium στις 5, 6 και 18 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε, πάντως, ο Usher έχει αποκτήσει ένα ακόμη iconic moment: το κέρινο ομοίωμά του είναι τόσο ρεαλιστικό, που για λίγο μπορεί να αναρωτηθείς ποιος από τους δύο είναι ο… αληθινός.

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Madame Tussauds Las Vegas Usher
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