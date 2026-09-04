Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο

Από τον ΛΕΞ και την Κατερίνα Λιόλιου μέχρι την Άννα Βίσση και τον Αντώνη Ρέμο αυτά είναι τα live του Σεπτεμβρίου που δεν θες να χάσεις

Με μια ματιά Ο Σεπτέμβριος προσφέρει ποικιλία συναυλιών σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας διάφορα μουσικά είδη.

Σημαντικές εμφανίσεις περιλαμβάνουν τον ΛΕΞ, την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πολλοί καλλιτέχνες γιορτάζουν επετείους καριέρας με ξεχωριστές συναυλίες.

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σωκράτης Μάλαμας έχουν πολλαπλές εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος μπορεί να σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα, όμως το συναυλιακό καλοκαίρι δεν τελειώνει τόσο εύκολα. Μετά τις διακοπές, οι μεγάλες σκηνές, τα θέατρα και τα στάδια γεμίζουν ξανά με μουσική, καθώς αγαπημένοι καλλιτέχνες ετοιμάζονται να συναντήσουν το κοινό τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Από rap και hip hop μέχρι pop και λαϊκή μουσική, ο Σεπτέμβριος έχει αρκετές επιλογές για κάθε μουσικό γούστο. Ο ΛΕΞ συνεχίζει τη μεγάλη περιοδεία του, η Άννα Βίσση επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Μαζωνάκης και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες έχουν προγραμματίσει μεγάλες εμφανίσεις.

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Είτε θέλεις να κρατήσεις λίγο ακόμη από το καλοκαιρινό συναυλιακό mood είτε ψάχνεις την αφορμή για την πρώτη μεγάλη έξοδο της νέας σεζόν, αυτές είναι οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου 2026 που αξίζει να βάλεις στο ημερολόγιό σου.

1. ΛΕΞ – 5 Σεπτεμβρίου στα Χανιά

Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο ΛΕΞ εμφανίζεται στα Χανιά, σε έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της φετινής περιοδείας του. Το κοινό της Κρήτης ετοιμάζεται για ένα μεγάλο rap live με τα tracks που έχουν κάνει τον καλλιτέχνη ένα από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της ελληνικής hip hop σκηνής.

2. Διονύσης Σχοινάς και Καίτη Γαρμπή – 7 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο

Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμή ανεβαίνουν στη σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου. Οι δύο καλλιτέχνες συναντιούνται σε ένα live γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες και τραγούδια που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές γενιές.

3. Κατερίνα Λιόλιου – 7 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα

Την ίδια ημέρα, 7 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Λιόλιου κάνει στάση στην Καλαμάτα. Το «Λογαριασμός Summer Tour» συνεχίζεται με ένα ακόμη live γεμάτο ενέργεια, με την τραγουδίστρια να παρουσιάζει τις επιτυχίες της στο κοινό.

4. Σωκράτης Μάλαμας – 9 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Μάλαμας ταξιδεύει στη Ρόδο για μια ξεχωριστή συναυλία. Μαζί του βρίσκονται η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας, σε μια βραδιά με αγαπημένα τραγούδια και ζωντανές ερμηνείες.

5. Νίκος Οικονομόπουλος – 10 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίζεται στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Η συναυλία αποτελεί μέρος της επετειακής του πορείας, καθώς ο τραγουδιστής συμπληρώνει 20 χρόνια στη μουσική και γιορτάζει μαζί με το κοινό τις μεγάλες επιτυχίες του.

6. Θοδωρής Φέρρης – 10 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα

Την ίδια ημέρα, 10 Σεπτεμβρίου, ο Θοδωρής Φέρρης βρίσκεται στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο AEL F.C. Arena. Το «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη – Summer Tour 2026» συνεχίζεται με ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση.

7. Αντώνης Ρέμος – 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη. Η συναυλία έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο τραγουδιστής γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής πορείας, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες.

8. Κατερίνα Λιόλιου – 14 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα

Το Λογαριασμός Summer Tour της Κατερίνας Λιόλιου συνεχίζεται στις 14 Σεπτεμβρίου, με επόμενο σταθμό τα Ιωάννινα. Η τραγουδίστρια συνεχίζει το tour της σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, κρατώντας το καλοκαιρινό συναυλιακό mood ζωντανό.

9. Logos Timis – 18 Σεπτεμβρίου στη Χαλκίδα

Στις 18 Σεπτεμβρίου, οι Logos Timis εμφανίζονται στη Χαλκίδα. Το συγκρότημα συνεχίζει το tour του, παρουσιάζοντας live το υλικό του και τραγούδια από το album «Ένοχοι και Αθώοι».

10. ΛΕΞ – 19 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα

Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο ΛΕΞ κάνει το δεύτερο μεγάλο συναυλιακό του ραντεβού μέσα στον μήνα, αυτή τη φορά στα Ιωάννινα. Το live αποτελεί ακόμη μία σημαντική στάση της περιοδείας του και αναμένεται να συγκεντρώσει το κοινό της πόλης.

11. Logos Timis – 19 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα

Την ίδια ημέρα, 19 Σεπτεμβρίου, οι Logos Timis εμφανίζονται στην Πάτρα. Έτσι, το συναυλιακό τους tour συνεχίζεται με ακόμη έναν σταθμό, αυτή τη φορά στη Δυτική Ελλάδα.

12. Γιώργος Μαζωνάκης – 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη

Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Η συναυλία έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς ο καλλιτέχνης γιορτάζει 33 χρόνια στη μουσική.

13. Σωκράτης Μάλαμας – 21& 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

Στις 21& 22 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Μάλαμας εμφανίζεται στην Αθήνα, συνεχίζοντας το φετινό του συναυλιακό πρόγραμμα. Το κοινό της πρωτεύουσας θα έχει την ευκαιρία να ακούσει από κοντά τις διαχρονικές επιτυχίες του.

14. Θοδωρής Φέρρης – 22 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβηττού

Την ίδια ημέρα, 22 Σεπτεμβρίου, ο Θοδωρής Φέρρης ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Λυκαβηττού στην Αθήνα. Η εμφάνιση είναι αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά.

16. Άννα Βίσση – 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, έρχεται ένα από τα μεγαλύτερα συναυλιακά ραντεβού του μήνα. Η Άννα Βίσση εμφανίζεται στο ΟΑΚΑ, σε μια μεγάλη μουσική βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες fans.

17. Σωκράτης Μάλαμας – 26 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ημέρα, 26 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Μάλαμας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις εμφανίσεις του στην Αθήνα, συνεχίζει το συναυλιακό του πρόγραμμα με ακόμη ένα live στη Βόρεια Ελλάδα.

18. Κατερίνα Λίολιου – 28 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά

Ο Σεπτέμβριος κλείνει για την Κατερίνα Λιόλιου στις 28 Σεπτεμβρίου, με εμφάνιση στον Πειραιά. Έτσι ολοκληρώνεται ακόμη ένας σταθμός του «Λογαριασμός Summer Tour», μετά τις εμφανίσεις της σε Καλαμάτα και Ιωάννινα.

Ο Σεπτέμβριος αποδεικνύεται ένας μήνας γεμάτος live, συναυλίες και μουσικές βραδιές. Από τα rap shows του ΛΕΞ και των Logos Timis μέχρι τα μεγάλα αθηναϊκά live της Άννας Βίσση και του Γιώργου Μαζωνάκη, οι επιλογές είναι πολλές. Τώρα έχεις όλες τις ημερομηνίες σε σωστή χρονολογική σειρά, για να διαλέξεις ποιο live θα γίνει το επόμενο μεγάλο σου έξοδο.

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