Μουσική 04.09.2026

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο

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Από τον ΛΕΞ και την Κατερίνα Λιόλιου μέχρι την Άννα Βίσση και τον Αντώνη Ρέμο αυτά είναι τα live του Σεπτεμβρίου που δεν θες να χάσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σεπτέμβριος προσφέρει ποικιλία συναυλιών σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας διάφορα μουσικά είδη.
  • Σημαντικές εμφανίσεις περιλαμβάνουν τον ΛΕΞ, την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Πολλοί καλλιτέχνες γιορτάζουν επετείους καριέρας με ξεχωριστές συναυλίες.
  • Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σωκράτης Μάλαμας έχουν πολλαπλές εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος μπορεί να σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα, όμως το συναυλιακό καλοκαίρι δεν τελειώνει τόσο εύκολα. Μετά τις διακοπές, οι μεγάλες σκηνές, τα θέατρα και τα στάδια γεμίζουν ξανά με μουσική, καθώς αγαπημένοι καλλιτέχνες ετοιμάζονται να συναντήσουν το κοινό τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Κατερίνα Λιόλιου
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Από rap και hip hop μέχρι pop και λαϊκή μουσική, ο Σεπτέμβριος έχει αρκετές επιλογές για κάθε μουσικό γούστο. Ο ΛΕΞ συνεχίζει τη μεγάλη περιοδεία του, η Άννα Βίσση επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Μαζωνάκης και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες έχουν προγραμματίσει μεγάλες εμφανίσεις.

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Είτε θέλεις να κρατήσεις λίγο ακόμη από το καλοκαιρινό συναυλιακό mood είτε ψάχνεις την αφορμή για την πρώτη μεγάλη έξοδο της νέας σεζόν, αυτές είναι οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου 2026 που αξίζει να βάλεις στο ημερολόγιό σου.

1. ΛΕΞ – 5 Σεπτεμβρίου στα Χανιά

Ο ΛΕΞ με καπέλο και τατουάζ ποζάρει στην παραλία, λίγο πριν την κυκλοφορία του «EURO».
https://www.instagram.com/lextgk/

Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο ΛΕΞ εμφανίζεται στα Χανιά, σε έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της φετινής περιοδείας του. Το κοινό της Κρήτης ετοιμάζεται για ένα μεγάλο rap live με τα tracks που έχουν κάνει τον καλλιτέχνη ένα από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της ελληνικής hip hop σκηνής.

2. Διονύσης Σχοινάς και Καίτη Γαρμπή – 7 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς σε καλοκαιρινές συναυλίες με τίτλο «Με Εσένα Μόνο».
Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς στην προωθητική φωτογραφία της κοινής τους περιοδείας.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμή ανεβαίνουν στη σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου. Οι δύο καλλιτέχνες συναντιούνται σε ένα live γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες και τραγούδια που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές γενιές.

3. Κατερίνα Λιόλιου – 7 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα

Η Κατερίνα Λιόλιου με κομψό στυλ απολαμβάνει τη θέα, ενώ ο «Ψεύτης» ετοιμάζεται να γίνει viral.
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Την ίδια ημέρα, 7 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Λιόλιου κάνει στάση στην Καλαμάτα. Το «Λογαριασμός Summer Tour» συνεχίζεται με ένα ακόμη live γεμάτο ενέργεια, με την τραγουδίστρια να παρουσιάζει τις επιτυχίες της στο κοινό.

4. Σωκράτης Μάλαμας – 9 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο

Ασπρόμαυρη φωτογραφία άνδρα τραγουδιστή να παίζει ακουστική κιθάρα μπροστά σε μικρόφωνο
Καλλιτέχνης τραγουδά και παίζει κιθάρα στη σκηνή.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Μάλαμας ταξιδεύει στη Ρόδο για μια ξεχωριστή συναυλία. Μαζί του βρίσκονται η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας, σε μια βραδιά με αγαπημένα τραγούδια και ζωντανές ερμηνείες.

5. Νίκος Οικονομόπουλος – 10 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας

Νίκος Οικονομόπουλος
https://www.instagram.com/nikos_oikonomopoulos_official/

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίζεται στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Η συναυλία αποτελεί μέρος της επετειακής του πορείας, καθώς ο τραγουδιστής συμπληρώνει 20 χρόνια στη μουσική και γιορτάζει μαζί με το κοινό τις μεγάλες επιτυχίες του.

6. Θοδωρής Φέρρης – 10 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα

Ο Θοδωρής Φέρρης στις πρόβες για τη συναυλία στον Λυκαβηττό με κασκόλ του Παναθηναϊκού.
https://www.instagram.com/thodorisferris

Την ίδια ημέρα, 10 Σεπτεμβρίου, ο Θοδωρής Φέρρης βρίσκεται στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο AEL F.C. Arena. Το «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη – Summer Tour 2026» συνεχίζεται με ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση.

7. Αντώνης Ρέμος – 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Ο Αντώνης Ρέμος τραγουδάει σε σκηνή με μπλε φόντο, ενώ παίζει ζωντανή ορχήστρα στο πλαίσιο του «Εγώ είμαι εδώ».
https://www.instagram.com/aremovic/

Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη. Η συναυλία έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο τραγουδιστής γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής πορείας, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες.

8. Κατερίνα Λιόλιου – 14 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα

Η Κατερίνα Λιόλιου με υψωμένα χέρια στη σκηνή, ερμηνεύοντας το νέο της τραγούδι «Σήμερα γιορτάζεις».
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Το Λογαριασμός Summer Tour της Κατερίνας Λιόλιου συνεχίζεται στις 14 Σεπτεμβρίου, με επόμενο σταθμό τα Ιωάννινα. Η τραγουδίστρια συνεχίζει το tour της σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, κρατώντας το καλοκαιρινό συναυλιακό mood ζωντανό.

9. Logos Timis – 18 Σεπτεμβρίου στη Χαλκίδα

Τρεις καλλιτέχνες του «Λόγος Τιμής» με μαύρα ρούχα και μάσκες στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, οι Logos Timis εμφανίζονται στη Χαλκίδα. Το συγκρότημα συνεχίζει το tour του, παρουσιάζοντας live το υλικό του και τραγούδια από το album «Ένοχοι και Αθώοι».

10. ΛΕΞ – 19 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα

Ο ράπερ ΛΕΞ με μαύρο καπέλο και φούτερ σε ασπρόμαυρο πορτρέτο
Ο ράπερ ΛΕΞ με μαύρο hoodie και καπέλο σε ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο ΛΕΞ κάνει το δεύτερο μεγάλο συναυλιακό του ραντεβού μέσα στον μήνα, αυτή τη φορά στα Ιωάννινα. Το live αποτελεί ακόμη μία σημαντική στάση της περιοδείας του και αναμένεται να συγκεντρώσει το κοινό της πόλης.

11. Logos Timis –  19 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα

Logos Timis

Την ίδια ημέρα, 19 Σεπτεμβρίου, οι Logos Timis εμφανίζονται στην Πάτρα. Έτσι, το συναυλιακό τους tour συνεχίζεται με ακόμη έναν σταθμό, αυτή τη φορά στη Δυτική Ελλάδα.

12. Γιώργος Μαζωνάκης – 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Η συναυλία έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς ο καλλιτέχνης γιορτάζει 33 χρόνια στη μουσική.

13. Σωκράτης Μάλαμας – 21& 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

https://www.instagram.com/sokratismalamas/
https://www.instagram.com/sokratismalamas/

Στις 21& 22 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Μάλαμας εμφανίζεται στην Αθήνα, συνεχίζοντας το φετινό του συναυλιακό πρόγραμμα. Το κοινό της πρωτεύουσας θα έχει την ευκαιρία να ακούσει από κοντά τις διαχρονικές επιτυχίες του.

14. Θοδωρής Φέρρης – 22 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβηττού

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει σε συναυλία, με το χέρι υψωμένο, ενώ στο βάθος διακρίνονται μουσικοί.
https://www.instagram.com/thodorisferris/

Την ίδια ημέρα, 22 Σεπτεμβρίου, ο Θοδωρής Φέρρης ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Λυκαβηττού στην Αθήνα. Η εμφάνιση είναι αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά.

16. Άννα Βίσση – 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση ποζάρει με το νέο της κοστούμι, προετοιμάζοντας την επιστροφή της με το τραγούδι «Όχι γιατί».
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Στις 26 Σεπτεμβρίου, έρχεται ένα από τα μεγαλύτερα συναυλιακά ραντεβού του μήνα. Η Άννα Βίσση εμφανίζεται στο ΟΑΚΑ, σε μια μεγάλη μουσική βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες fans.

17. Σωκράτης Μάλαμας – 26 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

https://www.instagram.com/sokratismalamas
https://www.instagram.com/sokratismalamas

Την ίδια ημέρα, 26 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Μάλαμας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις εμφανίσεις του στην Αθήνα, συνεχίζει το συναυλιακό του πρόγραμμα με ακόμη ένα live στη Βόρεια Ελλάδα.

18. Κατερίνα Λίολιου – 28 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά

Κατερίνα Λιόλιου
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Ο Σεπτέμβριος κλείνει για την Κατερίνα Λιόλιου στις 28 Σεπτεμβρίου, με εμφάνιση στον Πειραιά. Έτσι ολοκληρώνεται ακόμη ένας σταθμός του «Λογαριασμός Summer Tour», μετά τις εμφανίσεις της σε Καλαμάτα και Ιωάννινα.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Ο Σεπτέμβριος αποδεικνύεται ένας μήνας γεμάτος live, συναυλίες και μουσικές βραδιές. Από τα rap shows του ΛΕΞ και των Logos Timis μέχρι τα μεγάλα αθηναϊκά live της Άννας Βίσση και του Γιώργου Μαζωνάκη, οι επιλογές είναι πολλές. Τώρα έχεις όλες τις ημερομηνίες σε σωστή χρονολογική σειρά, για να διαλέξεις ποιο live θα γίνει το επόμενο μεγάλο σου έξοδο.

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συναυλίες φθινόπωρο 2026
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